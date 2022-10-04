Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 il 11 bölgede "kesin korunacak hassas alan" kararı!

Bitlis'in Güroymak ilçesi ile Muş'un Hasköy ilçesi sınırları içerisindeki İron Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva Deresi Batısı Doğal Sit Alanı ile Şile ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağva Doğal Sit Alanı ve İzmir'in Dikili ilçesindeki Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı Lav Taşları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Muradiye sınırları içerisinde yer alan Bendimahi Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.