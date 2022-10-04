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    • Güncel
    • 04.10.2022 16:04
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    • 04.10.2022 16:08
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    Orhan Bursalı 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak isterken rezil oldu

    Orhan Bursalı'ya şok! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözdüğü başörtüsü meselesini manidar bir şekilde diline dolayarak siyaset devşirmeye çalıştı. Meseleyi Başkan Erdoğan'ın çözdüğü bilinirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı çıktığı da gündeme geldi. CHP yandaşı Orhan Bursalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili 'bez parçası' diye bir ifadesi olmadığını iddia ederken canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun o sözleri açılınca rezil oldu.

    takvim.com.tr
    Orhan Bursalı ’Kemal Kılıçdaroğlu’nu savunmak isterken rezil oldu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çarkı yandaşlarını da rezil ediyor...

    Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı video ile daha önce karşı çıktığı ve Başkan Erdoğan tarafından çözülen başörtüsü meselesi için sözde çözüm önerisinde bulundu.

    ERDOĞAN'IN ÇÖZDÜĞÜ BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ GÜNDEME GETİRDİ
    Kılıçdaroğlu, videosunda CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulmü itiraf ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesinin CHP tarafından çözülecekmiş gibi gündeme getirerek ikiyüzlülük örneği sergiledi.

    Kılıçdaroğlu "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından sosyal medyada meselenin zaten Erdoğan tarafından çözülüğü belitilerek Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsü için söylediği "bez parçası" sözleri de gündeme geldi.

    CHP YANDAŞI ORHAN BURSALI REZİL OLU
    Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Habertük ekranlarından tartışılırken Onur Erim Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsüyle ilgili 'bez parçası' dediğini hatırlattı.

    "KILIÇDAROĞLU'NUN BÖYLE BİR SÖZÜNÜ HİÇ HATIRLAMIYORUM"
    Erim'in sözlerinin ardından CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı araya girerek, "Ben Kılıçdaroğlu'nun böyle bir sözünü hiç hatırlamıyorum. Başka CHP'liler söylemiş olabilir ama Kılıçdaroğlu baştan beri türbanla bir sorunu olmadığını söyleyen birisi." dedi.

    PROGRAMIN KAYDINI CANLI YAYINDA AÇTI
    Bursalı'nın sözleri sonrası Onur Erim, "Ben desteksiz atmam Orhan Bey buyrun." diyerek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinletti.

    Bursalı ise, "Ama orada söylediği başka bir bağlamdı orada." diyerek Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalışarak daha da rezil oldu.

    Erim ise "Ne bağlamı ya türbandan bahsediyorlar işte. Bu kadar da yapmayın Orhan Bey." dedi.

    KILIÇDAROĞLU: BİR METRELİK BEZ PARÇASIDIR
    Kılıçdaroğlu yıllar önce başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" ifadelerini kullanmıştı.

    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı tek skandalı 'bez parçası' söylemi de değil...

    VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
    2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

    DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.



    CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



        KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
        2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.
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        Kuruluş Osman
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