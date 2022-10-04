Orhan Bursalı ’Kemal Kılıçdaroğlu’nu savunmak isterken rezil oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çarkı yandaşlarını da rezil ediyor...
Kılıçdaroğlu, dün paylaştığı video ile daha önce karşı çıktığı ve Başkan Erdoğan tarafından çözülen başörtüsü meselesi için sözde çözüm önerisinde bulundu.
ERDOĞAN'IN ÇÖZDÜĞÜ BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ GÜNDEME GETİRDİ
Kılıçdaroğlu, videosunda CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulmü itiraf ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesinin CHP tarafından çözülecekmiş gibi gündeme getirerek ikiyüzlülük örneği sergiledi.
Kılıçdaroğlu "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından sosyal medyada meselenin zaten Erdoğan tarafından çözülüğü belitilerek Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsü için söylediği "bez parçası" sözleri de gündeme geldi.
CHP YANDAŞI ORHAN BURSALI REZİL OLU
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Habertük ekranlarından tartışılırken Onur Erim Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsüyle ilgili 'bez parçası' dediğini hatırlattı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN BÖYLE BİR SÖZÜNÜ HİÇ HATIRLAMIYORUM"
Erim'in sözlerinin ardından CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı araya girerek, "Ben Kılıçdaroğlu'nun böyle bir sözünü hiç hatırlamıyorum. Başka CHP'liler söylemiş olabilir ama Kılıçdaroğlu baştan beri türbanla bir sorunu olmadığını söyleyen birisi." dedi.
PROGRAMIN KAYDINI CANLI YAYINDA AÇTI
Bursalı'nın sözleri sonrası Onur Erim, "Ben desteksiz atmam Orhan Bey buyrun." diyerek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinletti.
Bursalı ise, "Ama orada söylediği başka bir bağlamdı orada." diyerek Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalışarak daha da rezil oldu.
Erim ise "Ne bağlamı ya türbandan bahsediyorlar işte. Bu kadar da yapmayın Orhan Bey." dedi.
KILIÇDAROĞLU: BİR METRELİK BEZ PARÇASIDIR
Kılıçdaroğlu yıllar önce başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı tek skandalı 'bez parçası' söylemi de değil...
VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.
DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.
CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.