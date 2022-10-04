Orhan Bursalı ’Kemal Kılıçdaroğlu’nu savunmak isterken rezil oldu

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından sosyal medyada meselenin zaten Erdoğan tarafından çözülüğü belitilerek Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükselirken Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsü için söylediği "bez parçası" sözleri de gündeme geldi.

CHP YANDAŞI ORHAN BURSALI REZİL OLU

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri Habertük ekranlarından tartışılırken Onur Erim Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsüyle ilgili 'bez parçası' dediğini hatırlattı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BÖYLE BİR SÖZÜNÜ HİÇ HATIRLAMIYORUM"

Erim'in sözlerinin ardından CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı araya girerek, "Ben Kılıçdaroğlu'nun böyle bir sözünü hiç hatırlamıyorum. Başka CHP'liler söylemiş olabilir ama Kılıçdaroğlu baştan beri türbanla bir sorunu olmadığını söyleyen birisi." dedi.

PROGRAMIN KAYDINI CANLI YAYINDA AÇTI

Bursalı'nın sözleri sonrası Onur Erim, "Ben desteksiz atmam Orhan Bey buyrun." diyerek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinletti.

Bursalı ise, "Ama orada söylediği başka bir bağlamdı orada." diyerek Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalışarak daha da rezil oldu.

Erim ise "Ne bağlamı ya türbandan bahsediyorlar işte. Bu kadar da yapmayın Orhan Bey." dedi.

KILIÇDAROĞLU: BİR METRELİK BEZ PARÇASIDIR

Kılıçdaroğlu yıllar önce başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı tek skandalı 'bez parçası' söylemi de değil...

VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.