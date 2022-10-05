Kılıçdaroğlu'nun riyakar 'başörtüsü' siyasetini mangır medya hedef aldı! "Kılıçdaroğlu'nun çıkışı vahim çok vahim bir hata"

Seçimler yaklaştıkça her tuşa basan Kemal Kılıçdaroğlu son olarak riyakar 'başörtüsü' siyasetine soyunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı partisinin fonladığı Tele1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tarafından sert eleştirildi. Türkiye'de bu sorunun çözüldüğünü belirten Yanardağ, "Peki neden Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yaptı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla geçmişte devletin yaptığı bütün hataları kabul etti. Bu çok vahim bir hata çok vahim" ifadelerini kullandı. Ayrıyeten başörtüsüne olan nefretini kusan Merdan Yanardağ kamu kurumlarında yeri olmadığını vurguladı.