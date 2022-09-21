CHP'li belediyeleri haraca bağlayan İYİ Parti'de suskunluk sarmalı! Esnaf akçeli ihaleleri sordu Meral Akşener çamura yattı



Fotoğrafta: İbrahim Sağlam ve Meral Akşener

Öte yandan şirketin aldığı tek ihalenin İBB'den aldığı ihale olması dikkat çekti.

O İSİM KIYAKTA ETKİLİ OLDU MU?

İhale kıyağı sonrası, "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB şirketi AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü olan Ali Sukas'ın İYİ Parti GİK üyesi Berna Sukas'ın eşi olması 3 milyon TL'lik sözleşmenin yapılmasında etkili oldu mu?" sorusu akıllara geldi.



Fotoğrafta: Meral Akşener ve Berna Sukas

ABB'DEN 1 SAATLİK PROGRAM İÇİN 695 BİN!

Ankata Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çektiği bir ihale kıyağı da ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin(ABB) Bilkent Otel'de düzenlenen ve yalnızca 1 saat süren "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması programı için 695 bin TL harcadığı bilgisine ulaşıldı.