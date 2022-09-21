CHP'li belediyeleri haraca bağlayan İYİ Parti'de suskunluk sarmalı! Esnaf akçeli ihaleleri sordu Meral Akşener çamura yattı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala aday belirsizliğinin hakim olduğu 6+1+1'lik masanın kirli işleri, akçeli ihaleleri tek tek ortaya çıkıyor.
Geride bıraktığımız günlerde CHP'li Barış Yarkadaş'ın ifşaladığı akçeli ihale işlerinin ardından gözler Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilmişti.
YAVAŞ'TAN İYİ PARTİ'YE 107 MİLYON LİRALIK KIYAK
İYİ Partili Bedri Yaşar'ın Mansur Yavaş'tan 107 milyon liralık ihale aldığını belgeleriyle açıklayan Yarkadaş, "İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor." dedi.
Bu olay tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin CHP'li Belediyelerden başka ihaleler de aldığı anlaşıldı.
İMAMOĞLU'NDAN 3 GÜNLÜK ŞİRKETE 3 MİLYONLUK İHALE
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 haftalık 1 şirkete 3 milyonluk ihale verdiği ortaya çıktı.
İBB'nin iştiraki İstanbul Ağaç Sanayi A.Ş., 17 Ağustos'ta tescillenen GKL Teksil Ltd.'ye 12 Eylül'de 3 milyon liralık ihale verdi.
ŞİRKET SAHİBİ İYİ PARTİLİ İBRAHİM SAĞLAM
GKL Tekstil'in kurucusunun İbrahim Sağlam olduğu öğrenilirken Sağlam'ın İYİ Parti Küçükçekmece teşkilatında görevli olduğu ortaya çıktı.
Fotoğrafta: İbrahim Sağlam ve Meral Akşener
Öte yandan şirketin aldığı tek ihalenin İBB'den aldığı ihale olması dikkat çekti.
O İSİM KIYAKTA ETKİLİ OLDU MU?
İhale kıyağı sonrası, "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB şirketi AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü olan Ali Sukas'ın İYİ Parti GİK üyesi Berna Sukas'ın eşi olması 3 milyon TL'lik sözleşmenin yapılmasında etkili oldu mu?" sorusu akıllara geldi.
Fotoğrafta: Meral Akşener ve Berna Sukas
ABB'DEN 1 SAATLİK PROGRAM İÇİN 695 BİN!
Ankata Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çektiği bir ihale kıyağı da ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin(ABB) Bilkent Otel'de düzenlenen ve yalnızca 1 saat süren "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması programı için 695 bin TL harcadığı bilgisine ulaşıldı.