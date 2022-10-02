Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Denizli, Muğla- Köyceğiz, Fethiye, Dalaman / KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak depremin merkez üssü Köyceğiz-Muğla, şiddeti ise 4.6 olarak kayda geçti. İşte AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
MUĞLA DEPREM!
Muğla ve Denizli ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.
Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.
Saat 12.58'de gerçekleşen depremin merkez üssü Otmanlar Köyceğiz - Muğla olarak belirlendi.
Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.
AFAD SON DEPREMLER!
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.10.02 14:08:04 37.0493 28.9183 9.3 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.02 13:58:01 37.0373 28.8992 5.0 -.- 4.5 4.6 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.02 13:07:52 36.2872 33.6467 0.0 -.- 1.4 -.- DEDELER-GULNAR (MERSIN) İlksel