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    • 02.10.2022 14:13
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    • 02.10.2022 14:23
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    Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Denizli, Muğla- Köyceğiz, Fethiye, Dalaman / KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Son olarak Kandilli Rasathanesi'nin saat 14.08'de açıkladığı verilere göre, depremin merkez üssü Köyceğiz-Muğla, şiddeti ise 4.6 olarak kayda geçti. İşte son depremler listesi...

    takvim.com.tr
    Muğla’da şiddetli deprem! Çevre illerden hissedildi!

    Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak depremin merkez üssü Köyceğiz-Muğla, şiddeti ise 4.6 olarak kayda geçti. İşte AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    MUĞLA DEPREM!

    Muğla ve Denizli ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.

    Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.

    Saat 12.58'de gerçekleşen depremin merkez üssü Otmanlar Köyceğiz - Muğla olarak belirlendi.

    Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.

    AFAD SON DEPREMLER!

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.10.02 14:08:04 37.0493 28.9183 9.3 -.- 2.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
    2022.10.02 13:58:01 37.0373 28.8992 5.0 -.- 4.5 4.6 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
    2022.10.02 13:07:52 36.2872 33.6467 0.0 -.- 1.4 -.- DEDELER-GULNAR (MERSIN) İlksel


        2022.10.02 12:36:04 40.1158 42.7353 29.1 -.- 1.9 -.- CARDAKCATI-SARIKAMIS (KARS) İlksel
        2022.10.02 12:20:28 37.9598 27.1692 8.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.02 12:04:39 40.3048 42.2113 5.0 -.- 2.7 -.- PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
        2022.10.02 11:47:50 35.7365 26.2628 12.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.10.02 11:00:13 39.9718 41.2242 28.0 -.- 2.4 -.- YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
        2022.10.02 10:52:34 39.3327 41.9840 8.0 -.- 2.5 -.- BURNAZ-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
        2022.10.02 10:36:14 39.3600 41.9963 4.6 -.- 2.9 2.8 BURNAZ-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel


        2022.10.02 09:21:52 40.7970 42.8282 15.3 -.- 2.5 -.- ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN) İlksel
        2022.10.02 09:09:13 37.9220 26.9457 9.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.02 08:41:30 37.9872 27.2525 16.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
        2022.10.02 08:07:20 37.9818 27.1600 7.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.10.02 08:00:23 36.9437 27.3552 4.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


        2022.10.02 07:50:20 36.9695 27.3802 11.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2022.10.02 07:32:14 34.4383 26.1982 5.0 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2022.10.02 07:04:02 34.3552 26.2498 21.9 -.- 5.3 5.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
        2022.10.02 06:45:42 39.4210 33.1897 5.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) İlksel
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        Haberler Güncel Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Denizli, Muğla- Köyceğiz, Fethiye, Dalaman / KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
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