Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Denizli, Muğla- Köyceğiz, Fethiye, Dalaman / KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak depremin merkez üssü Köyceğiz-Muğla, şiddeti ise 4.6 olarak kayda geçti. İşte AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!