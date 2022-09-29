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    • 29.09.2022 14:03
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    • 29.09.2022 14:08
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    Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün! Akşener'den sonra Ali Babacan'dan da benzer 'adaylık' çıkışı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' için 6'lı masaya yaptığı baskı karşılık görmüyor. Parti içinde şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile savaş veren Kemal Kılıçdaroğlu onları devre dışı bıraktım diye sevinirken veto üstüne veto yedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter değiliz. Kazanacak kişi aday olmalı' çıkışının ardından bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Ali Babacan, "Çarşı, pazar ne diyor? Sokağın sesi ne? Açık ara farkla kazanacak aday için bugünden konuşmak yanlış. Sokağın sesini dinlemek gerekiyor." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Çadır karıştı!

    6'lı masanın 'adaylık' çıkmazı her gün yeni bir krizi doğuruyor. Son bombayı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan patlattı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİ KARŞILIK BULMUYOR
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum masada karşılık bulmuyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayatsa da İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini dile getiriyor.


    Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 'Benimle misiniz?' çıkışını yaptı.

    Kılıçdaroğlu, adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve özellikle Mansur Yavaş ile Meral Akşener'e yönelik sert ifadeler kullandı.

    BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI GELİRKEN AKŞENER YİNE KARŞI ÇIKTI
    Yaşananlar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş belli planlar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'na destek verirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Kılıçdaroğlu'nu veto etti.

    AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ
    Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.

    İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı. "HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.

    BİR BOMBA DA ALİ BABACAN'DAN
    Meral Akşener'in açıklamalarının bir benzerini de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu adeta veto etti.

        CHP'ye yakın duran ABD Merkezli Fox TV'ye konuk olan Babacan 'adaylık' meselesine ilişkin konuştu.

        ANLAŞMA OLMADAN ORTAK ADAY BELİRTMEK DOĞRU DEĞİL
        "Geçiş süreci üzerinden anlaşma olmadan, ortak aday konusunda isim belirtmek doğru değil."         diyen Babacan, her partinin kendi gündeminde bir adayı olabileceğini belirtti.

        Sunucu İlker Karagöz Babacan'a, "O zaman sizin münferit gündeminize gelelim, siz kimi aday olarak görmek istersiniz? Ya da kazanacak aday gibi bir kriteriniz var mı?" sorusunu sordu.

        ADAYINIZ KİM SORUSUNA YANIT VERDİ: SOKAĞIN SESİ
        Anket sonuçlarından daha farklı bir tablo olacağının altını çizen Babacan, adaylığın belirlenmesinde önemli olanın 'sokağın sesi' olduğunu vurguladı.

        Babacan, "Çarşı, pazar ne diyor? Sokağın sesi ne? Açık ara farkla kazanacak aday için bugünden konuşmak yanlış. Sokağın sesini dinlemek gerekiyor. Anketçiye konuşmayan bize konuşabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Babacan'ın konuya ilişkin sözleri şu şekilde:
        "Çarşı, pazar ne diyor? Sokağın sesi ne? Açık ara farkla kazanacak aday için bugünden konuşmak yanlış. Sokağın sesini dinlemek gerekiyor. Anketçiye konuşmayan bize konuşabiliyor. İnsanlar bekliyor, izliyor. Saplam bir alternatif oluşturulmazsa ne olacağı belli olmaz bu seçimde. Yani kimse şunu da söylemesin bu iktidar gitti gidiyor, seçim cepte kim aday olsun pazarlığı falan yok. Öyle bir şey değil ya bir dakika."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?
        Akşener'in ardından Babacan'ın ifadeleri de 'Kılıçdaroğlu'na veto' olarak yorumlanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya rağmen aday olup olmayacağı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı karşısında şimdi karşı çıkan Akşener ve Babacan'ın ise alacağı tavır ayrı bir soru işareti oldu...
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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün! Akşener'den sonra Ali Babacan'dan da benzer 'adaylık' çıkışı
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