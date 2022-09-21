Tek yarışları 'adaylık' değil! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ihale kıyağı!

2023'e giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarına kıyak yapmak için de yarışıyor...
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Barış Yarkaş CHP'li Belediyelerin İYİ Partili isimlere ihale ve koltuk verdiğini ifşa ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 107 milyonluk ihalesi ile İBB'nin çektiği koltuk kıyaklarını anlatmıştı.
İBB ve ABB'nin yeni ihale kıyakları da patladı.
3 GÜNLÜK ŞİRKETE 3 MİLYONLUK İHALE
iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 haftalık 1 şikete 3 milyonluk ihale verdiği ortaya çıktı.
İBB'nin iştiraki İstanbul Ağaç Sanayi A.Ş., 17 Ağustos'ta tescillenen GKL Teksil Ltd.'ye 12 Eylül'de 3 milyon liralık ihale verdi.
ŞİRKET SAHİBİ İYİ PARTİLİ İBRAHİM SAĞLAM
GKL Tekstil'in kurucusunun İbrahim Sağlam olduğu öğrenilirken Sağlam'ın İYİ Parti Küçükçekmece teşkilatında görevli olduğu ortaya çıktı.
Fotoğrafta: İbrahim Sağlam ve Meral Akşener
Öte yandan şirketin aldığı tek ihalenin İBB'den aldığı ihale olması dikkat çekti.
O İSİM KIYAKTA ETKİLİ OLDU MU?
İhale kıyağı sonrası, "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB şirketi AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü olan Ali Sukas'ın İYİ Parti GİK üyesi Berna Sukas'ın eşi olması 3 Milyon TL'lik sözleşmenin yapılmasında etkili oldu mu?" sorusu akıllara geldi.
Fotoğrafta: Meral Akşener ve Berna Sukas
ABB'DEN 1 SAATLİK PROGRAM İÇİN 695 BİN!
Öte yandan Mansur Yavaş'ın çektiği bir ihale kıyağı da ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin(ABB) Bilkent Otel'de düzenlenen ve yalnızca 1 saat süren "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması programı için 695 bin TL harcadığı bilgisine ulaşıldı.
Programa ilişkin adrese teslim ihale yapıldığı tespit edildi.