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    • 21.09.2022 16:49
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    Tek yarışları 'adaylık' değil! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ihale kıyağı!

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ihale kıyakları patladı... Geçtiğimiz gün CHP'li Barış Yarkadaş'ın ifşaladı akçeli ihale işlerine yenisi eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 haftalık 1 şikete 3 milyonluk ihale verdiği ortaya çıktı. Şirketin İYİ Parti Küçükçekmece teşkilatında görevli İbrahim Sağlam'a ait olduğu öğrenilirken bir bomba da Ankara'da patladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Bilkent Otel'de düzenlenen ve yalnızca 1 saat süren "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması programı için 695 bin TL harcadığı bilgisine ulaşıldı.

    takvim.com.tr
    Tek yarışları adaylık için değil!

    2023'e giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarına kıyak yapmak için de yarışıyor...

    Geçtiğimiz günlerde CHP'li Barış Yarkaş CHP'li Belediyelerin İYİ Partili isimlere ihale ve koltuk verdiğini ifşa ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 107 milyonluk ihalesi ile İBB'nin çektiği koltuk kıyaklarını anlatmıştı.

    İBB ve ABB'nin yeni ihale kıyakları da patladı.

    3 GÜNLÜK ŞİRKETE 3 MİLYONLUK İHALE
    iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 haftalık 1 şikete 3 milyonluk ihale verdiği ortaya çıktı.

    İBB'nin iştiraki İstanbul Ağaç Sanayi A.Ş., 17 Ağustos'ta tescillenen GKL Teksil Ltd.'ye 12 Eylül'de 3 milyon liralık ihale verdi.

    ŞİRKET SAHİBİ İYİ PARTİLİ İBRAHİM SAĞLAM
    GKL Tekstil'in kurucusunun İbrahim Sağlam olduğu öğrenilirken Sağlam'ın İYİ Parti Küçükçekmece teşkilatında görevli olduğu ortaya çıktı.


    Fotoğrafta: İbrahim Sağlam ve Meral Akşener

    Öte yandan şirketin aldığı tek ihalenin İBB'den aldığı ihale olması dikkat çekti.

    O İSİM KIYAKTA ETKİLİ OLDU MU?
    İhale kıyağı sonrası, "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB şirketi AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürü olan Ali Sukas'ın İYİ Parti GİK üyesi Berna Sukas'ın eşi olması 3 Milyon TL'lik sözleşmenin yapılmasında etkili oldu mu?" sorusu akıllara geldi.


    Fotoğrafta: Meral Akşener ve Berna Sukas

    ABB'DEN 1 SAATLİK PROGRAM İÇİN 695 BİN!
    Öte yandan Mansur Yavaş'ın çektiği bir ihale kıyağı da ortaya çıktı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin(ABB) Bilkent Otel'de düzenlenen ve yalnızca 1 saat süren "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması programı için 695 bin TL harcadığı bilgisine ulaşıldı.

    Programa ilişkin adrese teslim ihale yapıldığı tespit edildi.

        ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 3 yılda 680 milyon lira yatırım yaptığını açıklamasına rağmen üreticilere 150 milyon lira verdiği bildirildi.

        HEP AYNI ŞİRKET
        AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi ve ABB Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, "1 saatlik bir program için bir organizasyon şirketine 695 bin TL ödeme yapılmıştır. Hem de tamamen adrese teslim bir alımla. Ne hikmetse belediyenin tüm organizasyon işlerini bu şirket yapıyor" dedi.

        "MANSUR YAVAŞ ALGI YAPIYOR"

        Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın algı yaptığını ve gerçeklerin gün yüzüne çıktığını söyledi:

        "Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın bütçe kesin hesabına baktığınızda gerçekleşen harcaması yıllara göre 2019 yılı 38 milyon 553 bin 709 TL, 2020 yılı 50 milyon 38 bin 282 TL ve 2021 yılı için 111 milyon 148 bin 345 TL'dir. Yani gördüğünüz gibi toplamda 199 milyon 740 bin 337 TL'dir. Buradan personel giderleri sosyal güvenlik giderleri düştüğünüzde kırsal kalkınmaya yapılan yatırım 3 yılda 150 milyon lirayı geçemez. Birçok konuda olduğu gibi burada da sadece algı yapılmış ve Ankaralılar yanlış bilgilendirilmiştir."


        Fotoğrafta: Nihat Yalçın

        "Üstelik tüm bu algıyı yapabilmek adına düzenlenen 1 saatlik bir program için bir organizasyon şirketine 695 bin TL ödeme yapılmıştır. Hem de tamamen adrese teslim bir alımla. Ne hikmetse belediyenin tüm organizasyon işlerini bu şirket yapıyor. Sorsanız Ankara'da israf düzenini yıktık tüm alanlarda tasarruf sağladık derler. Şimdi soruyorum size 1 saatlik programa 695 bin TL ödeme yapan bir zihniyetin tasarruf, şeffaflık, saydamlık, kavramları ne kadar gerçekçi olabilir. Bu parayı Ankaralı çiftçilerimize yardım olarak verseydiniz."

        Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması programı yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmada 3 yılda yapılan yatırımları ve önümüzdeki süreçte yapacaklarını kamuoyu ile paylaştı. Yavaş, "3 yılda 680 milyon lira yatırımla, 33 bin üreticimize toplamda 4 milyar 446 milyon liradan fazla gelir sağladık" iddiasında bulunmuştu.

        BARIŞ YARKADAŞ AKÇELİ İHALE İŞLERİNİ İFŞALAMIŞTI
        CHP'li Barış ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Partili isimlere çektiği kıyakları ifşalamıştı.

        Yarkadaş şunları söylemişti:
        "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.

        "İFTİRA ATIYORSUN İSPATLA DİYENLERDEN ÖZÜR BEKLİYORUM"
        'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm.

        Samsun Milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyorlar. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum.

        Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.

            MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI BELEDİYE İŞE ALIMLARINDA AKTİF
            Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.

            İBB AĞAÇ A.Ş.'NİN BAŞINA İYİ PARTİ GENEL YARDIMCISININ EŞİ GETİRİLİYOR

            İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?

            Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım."

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            Haberler Güncel Tek yarışları 'adaylık' değil! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ihale kıyağı!
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