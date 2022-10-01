Adayı belli olmayan 6'lı masada paylaşım kavgası! Bomba iddia: Hazine'nin anahtarı için kriz kapıda

6+1'li masada adaylık kavgasında her geçen gün yeni bir çıkmaza giriliyor. Siyaset kulislerinden konuşulan son iddiaya göre İyi parti ile Deva Partisi arasında ekonomi yönetimi paylaşılamıyor.
ADAY BELLİ DEĞİL AMA GÖREVLER DAĞITILIYOR
Yarın başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesi aday belli değilken 6'lı masanın üyeleri kadrolarının yeni hükümette alacağı görevleri de önceden belirlemeye çalışıyor.
BABACAN EKONOMİYİ İSTİYOR
Buna göre, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede birçok konuda anlaşmaya vardı. Babacan'ın her fırsatta ekonomi üzerinden kendini ön plana çıkarmaya çalışması yeni hükümette bu rolü kendisine istediğini ortaya koyuyor.