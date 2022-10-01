Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2022 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2022 10:27
    ABONE OL

    Adayı belli olmayan 6'lı masada paylaşım kavgası! Bomba iddia: Hazine'nin anahtarı için kriz kapıda

    Son dakika haberi! 6+1'li masada adaylık kavgasında her geçen gün yeni bir çıkmaza giriliyor. Henüz adayı belirleyemeyen masanın sürekli kavga eden ortakları seçimi kazanmaları halinde Hazine'nin anahtarını almak için köşe kapmaca oynuyor. Öte yandan "Koltuk sevdası uğruna geleceğimizi karartamayız" sloganı sosyal medyada yayılırken, CHP ve İyi Parti trolleri birbirine girdi.

    takvim.com.tr
    Aday yok kriz çok!

    6+1'li masada adaylık kavgasında her geçen gün yeni bir çıkmaza giriliyor. Siyaset kulislerinden konuşulan son iddiaya göre İyi parti ile Deva Partisi arasında ekonomi yönetimi paylaşılamıyor.


    ADAY BELLİ DEĞİL AMA GÖREVLER DAĞITILIYOR
    Yarın başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesi aday belli değilken 6'lı masanın üyeleri kadrolarının yeni hükümette alacağı görevleri de önceden belirlemeye çalışıyor.



    BABACAN EKONOMİYİ İSTİYOR
    Buna göre, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede birçok konuda anlaşmaya vardı. Babacan'ın her fırsatta ekonomi üzerinden kendini ön plana çıkarmaya çalışması yeni hükümette bu rolü kendisine istediğini ortaya koyuyor.


        AKŞENER VE BABACAN KRİZİ
        Ancak İYİ Parti'nin de güçlü bir ekonomi kadrosu oluşturmaya çalıştığı ve bu durumun Babacan ve Akşener arasında yeni bir kirize yol açabileceği iddia ediliyor.



        6'LI MASADA TROLLER BİRBİRİNE GİRDİ
        6'lı masada adaylık ve göre savaşları yaşanırken masanın dışındaki aktörler de birbirine girdi. 9-13 Ekim tarihlerinde ABD seyahatine çıkmaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakın bazı grupların, 1-2 Ekim tarihlerinde CHP Genel Merkezi önünde toplanmayı planladıkları ortaya çıktı. "Koltuk sevdası uğruna geleceğimizi karartamayız" sloganı sosyal medyada yayılırken, CHP ve İyi Parti trolleri birbirine girdi. Masayı oluşturan diğer partilerin de birbiriyle derin fikir ayrılığı artık gizlenemiyor.

        'NOTER DEĞİLİZ' ÇIKIŞI
        6'lı masanın yarın CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantısı öncesi İyi Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün 1 saat 45 dakika görüştü.


        Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'de "Benimle misiniz?" çıkışı sonrası Akşener de katıldığı TV programında, 6'lı masadaki partilerin noter görevinde olmadığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koyma hakkı var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattir" demişti.

        BORCUMUZ YOK, ALACAKLIYIZ
        Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünmediklerini belirten Akşener, "31 Mart'taki seçimin aklı, stratejisi bizden. 'İttifakla gidelim' fikrini CHP'ye götüren biziz. Sayın İmamoğlu'nun aday olmasını sağlayan ben değilim. CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük" ifadesini kullanmıştı. Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada Akşener ve Yavaş'a yakın troller, #mansuryavas hashtag'iyle CHP Genel Merkezi önünde toplanma çağrısında bulundu.

        İŞTE SOSYAL MEDYADAN YAPILAN O PAYLAŞIMLAR: YA ŞİMDİ YA HİÇ
        "1-2 Ekim tarihlerinde Genel Merkez önünde toplanıyoruz. Koltuk sevdası uğruna geleceğimizi karartamayız. Denenmiş hataların tekrarlanmasını istemiyoruz. 2023 adayımız ortak akıl ile belirlenmeli. Geleceğimiz için ya şimdi ya hiç.

            Cumhurbaşkanı adayı bir kişinin tek başına vereceği karar değildir. (Vahim Eklemeddin vakası tekrarlanmamalı.)
            Her parti kendine özgü bir bakanlık, pay veya kazanç sağlamak üzere adayı kumara alet etmemeli!

            Mecburiyetten (tıpış tıpış) oy verilmemeli!

            Aday, hem kendi hem diğer tabanları rahatça kapsamalı.
            Bir kişinin inadı yüzünden kumar oynanamaz.

                Dersimizi aldık!
                2023 köprüden önceki son çıkış!
                Geri dönülmez bir karanlık; Türkiye 2. Venezuela olur. Dolar çok rahat 30 TL'yi aşar; 40, 50'yi aşar."


                Sabah'ta yer alan haber göre, sosyal medyada Kılıçdaroğlu savunucuları ise dolaylı mesajlarla bunlara karşılık verirken, sosyal medyadaki bu atışma, "6'lı masa trolleri birbirine düştü" çağrışımı yaptı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Açılışı Başkan Erdoğan yapacak! 2 yıl sonra bir ilk
                Haberler Güncel Adayı belli olmayan 6'lı masada paylaşım kavgası! Bomba iddia: Hazine'nin anahtarı için kriz kapıda
                    SON DAKİKA