Adayı belli olmayan 6'lı masada paylaşım kavgası! Bomba iddia: Hazine'nin anahtarı için kriz kapıda



Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'de "Benimle misiniz?" çıkışı sonrası Akşener de katıldığı TV programında, 6'lı masadaki partilerin noter görevinde olmadığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını koyma hakkı var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattir" demişti.

BORCUMUZ YOK, ALACAKLIYIZ

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünmediklerini belirten Akşener, "31 Mart'taki seçimin aklı, stratejisi bizden. 'İttifakla gidelim' fikrini CHP'ye götüren biziz. Sayın İmamoğlu'nun aday olmasını sağlayan ben değilim. CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük" ifadesini kullanmıştı. Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada Akşener ve Yavaş'a yakın troller, #mansuryavas hashtag'iyle CHP Genel Merkezi önünde toplanma çağrısında bulundu.

İŞTE SOSYAL MEDYADAN YAPILAN O PAYLAŞIMLAR: YA ŞİMDİ YA HİÇ

"1-2 Ekim tarihlerinde Genel Merkez önünde toplanıyoruz. Koltuk sevdası uğruna geleceğimizi karartamayız. Denenmiş hataların tekrarlanmasını istemiyoruz. 2023 adayımız ortak akıl ile belirlenmeli. Geleceğimiz için ya şimdi ya hiç.