İngiliz BBC'den '6'lı masa dağılmasın' çırpınışı! Kavgayı bakın nasıl yorumladılar

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa yeniden toplanmaya hazırlanıyor.
Masada yaşanan adaylık kavgası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter değiliz' restini çekmesiyle açık bir savaşa dönüştü.
MASADAKİ SAVAŞ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum masada karşılık bulmuyor.
KİM KİMİ İSTEMİYOR?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayatsa da İYİ Parti Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini dile getiriyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık halinde olduğu bilinen masanın gölge ortağı HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı veto ediyor.
Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 'Benimle misiniz?' çıkışını yaptı.
Kılıçdaroğlu, adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve özellikle Mansur Yavaş ile Meral Akşener'e yönelik sert ifadeler kullandı.
BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI GELİRKEN AKŞENER YİNE KARŞI ÇIKTI
Yaşananlar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş belli planlar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'na destek verirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Kılıçdaroğlu'nu veto etti.
AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ
Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.
İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.
"HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.
BABACAN DA BENZER DİLİ KULLANDI
Akşener'in vetosuna benzer bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, Amerikan merkezli Fox TV'de katıldığı yayında adaylık konusuna ilişkin, "Sokağın sesini dinlemek" lazım diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebini geçiştirdi.