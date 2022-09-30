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    • 30.09.2022 12:48
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    • 30.09.2022 13:16
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    İngiliz BBC'den '6'lı masa dağılmasın' çırpınışı! Kavgayı bakın nasıl yorumladılar

    6'lı masa adaylık savaşının gölgesinde yeni bir toplantıya hazırlanıyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Noter değiliz' restiyle karşılık vermişti. İkili arasında yaşanan karşılıklı restleşmelerle masanın dağılacağı konuşulurken İngiliz yayın organı BBC'nin Türkçe servisi dikkat çeken bir haber yayımladı. BBC masadaki kavgaları 'rehavete kapılmayalım çıkışları' şeklinde yumuşatarak verirken kullanılan ifadeler "İngiliz BBC masa dağılmasın diye çırpınıyor" yorumlarına sebep oldu.

    takvim.com.tr
    İngiliz BBC’den ’6’lı masa dağılmasın’ çırpınışı!

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa yeniden toplanmaya hazırlanıyor.

    Masada yaşanan adaylık kavgası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Noter değiliz' restini çekmesiyle açık bir savaşa dönüştü.

    MASADAKİ SAVAŞ
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum masada karşılık bulmuyor.

    KİM KİMİ İSTEMİYOR?
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayatsa da İYİ Parti Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini dile getiriyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık halinde olduğu bilinen masanın gölge ortağı HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı veto ediyor.

    Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 'Benimle misiniz?' çıkışını yaptı.

    Kılıçdaroğlu, adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve özellikle Mansur Yavaş ile Meral Akşener'e yönelik sert ifadeler kullandı.

    BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    Ortalığı karıştıracak çıkış!

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

    Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI GELİRKEN AKŞENER YİNE KARŞI ÇIKTI
    Yaşananlar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş belli planlar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'na destek verirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Kılıçdaroğlu'nu veto etti.

    AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ
    Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.

    İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

    "HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.

    BABACAN DA BENZER DİLİ KULLANDI
    Akşener'in vetosuna benzer bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, Amerikan merkezli Fox TV'de katıldığı yayında adaylık konusuna ilişkin, "Sokağın sesini dinlemek" lazım diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebini geçiştirdi.

        SAVAŞIN GÖLGESİNDE YENİ TOPLANTI
        Masa üyeleri arasındaki kavga açık bir savaşa dönüşmüşken 6'lı masa yeni bir toplantıya hazırlanıyor.
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan altılı masa, pazar günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

        BBC'DEN MASA DAĞILMASIN ÇIRPINIŞLARI
        Karşılıklı restleşmelerle masanın dağılacağı konuşulurken İngiliz yayın organı BBC'nin Türkçe servisi dikkat çeken bir haber yayımladı.

        BBC'nin "6'lı Masa, ikinci tur görüşmelere 'aday tartışmalarının' gölgesinde başlıyor" ifadeleriyle yayımladığı haberde yaşanan kavgaları yumuşatmaya çalıştı. Kulis bilgileri diye çeşitli iddialara yer verilen haberde Meral Akşener'in canlı yayında yaptığı büyük rest bile yumuşatıldı.

        AKŞENER'İN ÇIKIŞINI BAKIN NASIL YORUMLADILAR!
        Haberde o çıkış şu ifadelerle yumuşatıldı,

        "Akşener, güçlü bir liderlik yürütüyor ve bugünkü gidişattan memnun olmayanları veya erken rehavete kapılanları önlemek de liderliğin gereğidir. "

        Akşener'in yaptığı çıkışın Kılıçdaoroğlu'nun adaylığına karşı olduğu netken o mesaj da ilginç bir şekilde yorumlandı. CHP kulislerinde o çıkışın, "Akşener'in partisi içindeki Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan kesimlere mesaj vermek için de bu çıkışı yapmış olabileceği yorumu yapılıyor" şeklinde yorumlandığı iddia edildi.

        BBC masadaki kavgaları toplantı öncesi yumuşatarak aktarması "İngiliz BBC masa dağılmasın diye çırpınıyor" yorumlarına sebep oldu.

            KILIÇDAROĞLU MASA ORTAKLARINI GEZDİ
            Öte yandan Kılıçdaroğlu, altılı masa toplantısı öncesi bu hafta DEVA Partisiyle başladığı liderler turunu dün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yaptığı ziyaretle tamamladı. Ziyaretlerde hem siyasetin güncel başlıkları hem de ikinci turun ilk buluşmasının gündem maddeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

            İSİM YİNE GÜNDEME GELMEYECEK
            Pazar günü yapılacak toplantıda cumhurbaşkanı adayının isminin gündeme gelmesi beklenmiyor, ancak aday belirleme yönteminin ele alınabileceği belirtiliyor. Toplantıda, gelecek yıl yapılacak seçimlerin kazanılması halinde ülke yönetiminde gözetilecek temel ilkelerin ele alınması bekleniyor.

            Gündemdeki bir diğer önemli başlık ise geçiş sürecinin yol haritası. Altı lider, seçim sonrası güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş sürecinin adımlarını masaya yatıracak. Altılı masanın pazar günkü toplantısında geçiş sürecinin yol haritasının netleştirilebileceği, toplantının ardından yapılacak açıklamada, buna ilişkin belirlenen adımların kamuoyuna duyurulabileceği kaydediliyor.

            Toplantıda ayrıca sığınmacılar, ekonomi ve seçim güvenliği komisyonlarının çalışmalarında gelinen son durumun da liderler tarafından ele alınması bekleniyor.

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