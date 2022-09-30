İngiliz BBC'den '6'lı masa dağılmasın' çırpınışı! Kavgayı bakın nasıl yorumladılar

AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ

Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.

İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

"HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.

BABACAN DA BENZER DİLİ KULLANDI

Akşener'in vetosuna benzer bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, Amerikan merkezli Fox TV'de katıldığı yayında adaylık konusuna ilişkin, "Sokağın sesini dinlemek" lazım diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebini geçiştirdi.