SON DAKİKA! Asos'taki terör inleri böyle vuruldu! Hepsi yerle bir

10'DAN FAZLA HAVA ARACI KULLANILDI

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatta vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

Sadece teröristler ve onlara ait hedeflerin vurulduğu harekatta, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı görev aldı.

Hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.