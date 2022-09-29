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    • Güncel
    • 29.09.2022 12:39
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    • 29.09.2022 12:39
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    'Ekşi Çöplük'te CHP operasyonu: Gazeteci diye pazarladıkları teröristle ilgili her şeyi sildirdiler

    Mersin'de polisevine yönelik alçak saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Dilşah Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda yer aldığı ortaya çıktı. Skandalın tartışıldığı Ekşi sözlük'te sansür rezaleti yaşandı. CHP'nin devreye girmesiyle Ekşi Sözlük'te PKK ve CHP'nin yan yana yazıldığı entry ve başlıklar hızlar kaldırılmaya, paylaşılan linkler hızla silinmeye başlandı.

    ’Ekşi Çöplük’te CHP operasyonu

    Mersin'in Tece ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısı sonrası CHP ile PKK arasındaki ilişkiye dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Polisevine saldıran PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda serbest bırakılması istenen isimler arasında yer aldığı görüldü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP'ye tepki yağdı. Bu sırada ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    EKŞİ SÖZLÜK'TE DİLŞAH ERCAN TEMİZLİĞİ
    CHP'nin güdümündeki Ekşi Sözlük, terörist Dilşah Ercan başlıkları ile ilgili temizliğe başladı. CHP'nin Ekşi Sözlük operasyonu Dilşah Ercan isimli terörist özelinde de kalmadı, CHP ve PKK'nın yan yana olduğu tüm başlıklar hızla temizleniyor. Bir sosyal medya hesabı silinen ve değiştirilen o başlıkları ekran görüntüleri ile deşifre etti.

    CHP'NİN EKŞİ SÖZLÜK OPERASYONU
    Sosyal medya platformu Twitter'da peş peşe paylaşım yapan Abese İrca isimli hesap Ekşi Sözlük'te CHP eli ile yapılan temizliği paylaşımları ile deşifre etti

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in terör örgütü PKK üyesi ile fotoğrafına dair başlık altındaki içerikler yok edildi.

        TERÖR ELEBAŞININ OY İSTEDİĞİ BAŞLIK SİLİNDİ
        Terör örgütü PKK'nın elebaşı tarafından CHP'ye oy istenmişti. Bu başlık altındaki içerik ve linkler Ekşi Sözlük'te hızlı bir operasyon ile silindi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN 'GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK' VİDEOSU
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya üye olmak ile suçlanan sözde gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı yapmıştı. Bu içerikler de unutulmadı. Linkler ve videolar kısa sürede buhar oldu.

        CHP Akdeniz İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın 'Saldırıyı cinnet geçiren polis yaptı' paylaşımına dair içerikler de Ekşi Sözlük tarafından CHP operasyonu ile yok edildi.

        TERÖRİSTİN CHP RAPORU SİTEDEN KALDIRILDI
        Mersin'in Tece ilçesinde polisevine saldırarak 1 polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin raporunda yer almasına dair içerikler ve fotoğraflar da silindi.

            Teröristlerin açtığı ateşe karşı kahramanca öne atılarak çatışan polisin görüntülerine dair başlığın içi boşaltıldı, haber linkleri ve videoları ortadan kaldırıldı.


            CHP raporunda adı geçen teröristlerin bilgilerinin verildiği başlık içerikleri yok edildi.

            ÖZEL'İN DEMİRTAŞ SÖZLERİ DE ES GEÇİLMEDİ
            Mersin'deki saldırı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "11 yıl önceki kişinin bugün terörist olacağını nereden bilip temas edeceğiz." demişti.

            Terör saldırısı sonrası bu sözleri büyük tepki çeken Özgür Özel, geçmişte de, 'Selahattin Demirtaş'a yattığı her gün için nişan takacağız' demişti. Özel'in bu sözlerine dair başlık ve içerikler de yok edilenler arasında yer aldı.

                AĞBABA'NIN KADIN TERÖRİSTİ MECLİS'TE AĞIRLAMASI DA SİLİNDİ
                CHP'li Veli Ağbaba'nın TBMM'de terörist Özge Aydın'ı ağırlamasına ilişkin konu başlığı, video ve haber linkleri de silinenler arasında yer aldı.

                AVRUPA'DAKİ FABRİKALARIN KAPANMASI BİLE HEDEFTE
                Ekşi Sözlük'teki tek operasyon CHP'nin PKK ile olan ilişkisi değil. Avrupa'daki enerji krizi sonrası oluşan olumsuz tablo da saklanmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda Fransa'da fabrikaların enerji krizi nedeniyle kapanmaya başlamasına dair Fransızca ve Türkçe içerikler yok edildi.

                TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN KOPARILDI
                Abese İrca isimli hesaptan yapılan paylaşımda, "Şu an PKK'nın Mersin saldırısı ile ilgili bütün başlıkların ilk entryleri silinmiş, başlıkları açan yazarlar uçurulmuş durumda. 2022 yılında bir web sitesi ulusal medyada yer alan haberlere ulaşılmasını engelliyor. Ekşi Sözlük Türkiye gündeminden koparıldı." ifadeleri kullanıldı.
                    Bakan Nebati: Türkiye modeli örnek olacak
                    Haberler Güncel 'Ekşi Çöplük'te CHP operasyonu: Gazeteci diye pazarladıkları teröristle ilgili her şeyi sildirdiler
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