Başkan Erdoğan 28 Ekim'de açıklayacak! 120 maddelik yeni anayasa taslağı hazır

Başkan Tayyip Erdoğan'ın her seferinde vurguladığı 'sivil anayasa' çalışması AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alacak. Taslakla ilgili Erdoğan'a dört kez sunum yapıldığı öğrenildi.
Yaklaşık 120 maddelik yeni anayasa taslağında, Türkiye'nin hem tarihi hem de gelecek perspektifini anlatan bir giriş yapılırken, zaman zaman tartışmalara neden olan kanun-kararname arasındaki belirsizliklerin giderilmesine vurgu yapılıyor. Kurmaylar, mevcut anayasada bu konuda kriterlerin olduğunu ancak yorum sorunu yaşandığını dile getirerek, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda bu konuları biraz daha netliğe kavuşturduk. Anayasanın taslak metni hazır. Seçimlerden sonra Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu alması durumunda sivil anayasa gündeme gelecek. Şu anda vatandaşın ekonomi gibi konularına öncelik veriyoruz" değerlendirmesi yaptılar.
ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTEN ATILIMLAR
Öte yandan 28 Ekim'de Ankara Arena Spor Salonu'nda açıklanacak seçim beyannamesinin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Partideki toplantılarda, beyannamenin "ekonomi" ağırlıklı olması konusu öne çıkarken, özellikle vatandaşı rahatlatacak adımlarla ilgili çalışmaların da yapıldığı belirtildi.