6'lı masaya Akşener'den adaylık bombası: "Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?"

2023 seçimleri öncesi 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu belirsizliğini koruyor. Siyaset kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı ön plana çıksa da ittifak ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar tam tersi yönde.
6'LI MASAYA AKŞENER'DEN ADAYLIK BOMBASI | VİDEO İZLE
"BU ŞİMDİ ÇOK İYİ BİR SORU OLMADI"
Amerikan sermayeli FOX TV'ye konuk olduğu programda "Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusunun yöneltildiği Akşener, bir süre durup güldükten sonra, "Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı" yanıtını verdi.
"HERKES HAZIR"
Konuşmasını sürdüren Akşener, "Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç. Bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız, paylaşacağız. Kemal Bey ile ise Kemal Beyle, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım." dedi.
KILIÇDAROĞLU TUVALET TERLİĞİ KADAR DA MI OLAMIYOR?"
Akşener'in açıklamaları ve 6'lı masanın devam eden adaylık savaşlarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle biriyle ittifak ilişkisi içine girmektense kıyasıya rakip olmak daha iyi değil mi? Henüz bilmiyormuş!.. E hani Erdoğan öyle bitmiş tükenmişti ki seçmeniniz "tuvalet terliğine" bile oy verecek düzeye gelmişti. Nedir; Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?" ifadelerini kullandı.