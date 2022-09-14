6'lı masaya Akşener'den adaylık bombası: "Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?"



E hani Erdoğan öyle bitmiş tükenmişti ki seçmeniniz "tuvalet terliğine" bile oy verecek düzeye gelmişti.

Nedir; Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?

Pardon, "Bu çok iyi soru olmadı", geçelim.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına "Hazırım!" dediğini aynı canlı yayındaki sunucu hatırlatınca Akşener'in verdiği karşılık şu:

"Herkes hazır!" Tek kelimeyle korkunç!.. Hiç insan ittifak kurduğu partinin liderine böyle moral bozucu, böyle nobran şey söyler mi?

Tamam, Kılıçdaroğlu'nun yüzünde İmamoğlu gibi "Rabbi Yessir" görmeyebilirsin ama sonuçta o da insan, onun da "hisli duyguları" var.

Hayır yani, "Herkes hazır" ne demek oluyor, koskoca CHP'nin Genel Başkanı "herkes" mi?

Uzun lafın kısası, çeşit çeşit insan var... Öyleleri de var ki "sadakatleri" ihanetlerinden daha tehlikeli.

"Kim ne derse desin ben sözüme sadığım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kurduğum vefa ilişkisini son nefesime kadar sürdüreceğim..." diyen Davutoğlu mesela.

Bir de Babacan gibi "çalışkanlıkları" miskinliklerinden daha tehlikeli olan insanlar vardır.

Yanınızda harıl harıl çalıştıklarını sanırsınız, meğer "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim" misali aleyhinize çalışırlar.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN



6'LI MASA ADAYA NE ZAMAN KARAR NE VERECEK?

Akşener'in şimdiye kadar, "Adayımız Kılıçdaroğlu" demediği bilinirken bir süredir, "kazanacak aday" kriterleri de dikkat çekiyor.

6'lı masa seçim takvimi ilan edildiği zaman ilk olarak cumhurbaşkanı adayını konuşacak, ardından da seçim ittifakı ele alınacak. Burada da seçim ittifakından ziyade küçük partilerin CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girmesi formülü üzerinde duruluyor.