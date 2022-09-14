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    • Güncel
    • 14.09.2022 10:18
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    • 14.09.2022 10:31
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    6'lı masaya Akşener'den adaylık bombası: "Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?"

    Son dakika haberi! 6'lı masada adaylık savaşı her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Amerikan sermayeli FOX TV'de CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna verdiği, "Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı" şeklindeki yanıtı siyaset kulislerine bomba gibi düştü. Akşener'in adaylık stratejisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "E hani Erdoğan öyle bitmiş tükenmişti ki seçmeniniz "tuvalet terliğine" bile oy verecek düzeye gelmişti. Nedir; Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?

    2023 seçimleri öncesi 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu belirsizliğini koruyor. Siyaset kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı ön plana çıksa da ittifak ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar tam tersi yönde.

    6'LI MASAYA AKŞENER'DEN ADAYLIK BOMBASI | VİDEO İZLE

    "BU ŞİMDİ ÇOK İYİ BİR SORU OLMADI"
    Amerikan sermayeli FOX TV'ye konuk olduğu programda "Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusunun yöneltildiği Akşener, bir süre durup güldükten sonra, "Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı" yanıtını verdi.

    "HERKES HAZIR"
    Konuşmasını sürdüren Akşener, "Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç. Bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız, paylaşacağız. Kemal Bey ile ise Kemal Beyle, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım." dedi.

    KILIÇDAROĞLU TUVALET TERLİĞİ KADAR DA MI OLAMIYOR?"
    Akşener'in açıklamaları ve 6'lı masanın devam eden adaylık savaşlarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle biriyle ittifak ilişkisi içine girmektense kıyasıya rakip olmak daha iyi değil mi? Henüz bilmiyormuş!.. E hani Erdoğan öyle bitmiş tükenmişti ki seçmeniniz "tuvalet terliğine" bile oy verecek düzeye gelmişti. Nedir; Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?" ifadelerini kullandı.

        İşte Tuna'nın bugünkü yazısı;

        AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NA ETTİĞİ
        Öyle insanlar da vardır ki "dostlukları" düşmanlıklarından daha tehlikelidir.
        İP Genel Başkanı Akşener'in dostluğu mesela. "Dostluğu" dediğim, ortaklığı yani müttefikliği.
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerine geçen gün muttali olunca, bazılarıyla "dostluk" yapmanın "düşmanlık" yapmaktan tehlikeli olduğuna bir kez daha inandım.
        "Sizce Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna canlı yayında verdiği şu cevaba bakar mısınız:
        "Ama şimdi bu çok iyi soru olmadı (...) Ben henüz bilmiyorum..." Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
        Böyle biriyle ittifak ilişkisi içine girmektense kıyasıya rakip olmak daha iyi değil mi?
        Henüz bilmiyormuş!..


        E hani Erdoğan öyle bitmiş tükenmişti ki seçmeniniz "tuvalet terliğine" bile oy verecek düzeye gelmişti.
        Nedir; Kılıçdaroğlu tuvalet terliği kadar da mı olamıyor?
        Pardon, "Bu çok iyi soru olmadı", geçelim.
        Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına "Hazırım!" dediğini aynı canlı yayındaki sunucu hatırlatınca Akşener'in verdiği karşılık şu:
        "Herkes hazır!" Tek kelimeyle korkunç!.. Hiç insan ittifak kurduğu partinin liderine böyle moral bozucu, böyle nobran şey söyler mi?
        Tamam, Kılıçdaroğlu'nun yüzünde İmamoğlu gibi "Rabbi Yessir" görmeyebilirsin ama sonuçta o da insan, onun da "hisli duyguları" var.
        Hayır yani, "Herkes hazır" ne demek oluyor, koskoca CHP'nin Genel Başkanı "herkes" mi?
        Uzun lafın kısası, çeşit çeşit insan var... Öyleleri de var ki "sadakatleri" ihanetlerinden daha tehlikeli.
        "Kim ne derse desin ben sözüme sadığım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kurduğum vefa ilişkisini son nefesime kadar sürdüreceğim..." diyen Davutoğlu mesela.
        Bir de Babacan gibi "çalışkanlıkları" miskinliklerinden daha tehlikeli olan insanlar vardır.
        Yanınızda harıl harıl çalıştıklarını sanırsınız, meğer "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim" misali aleyhinize çalışırlar.

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        6'LI MASA ADAYA NE ZAMAN KARAR NE VERECEK?
        Akşener'in şimdiye kadar, "Adayımız Kılıçdaroğlu" demediği bilinirken bir süredir, "kazanacak aday" kriterleri de dikkat çekiyor.
        6'lı masa seçim takvimi ilan edildiği zaman ilk olarak cumhurbaşkanı adayını konuşacak, ardından da seçim ittifakı ele alınacak. Burada da seçim ittifakından ziyade küçük partilerin CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girmesi formülü üzerinde duruluyor.

        MERAL AKŞENER SÜRPRİZ YAPAR MI?
        Akşener, yeni seçim yasasının ittifakları anlamsız bıraktığını belirterek cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak hareket edilmesi ama seçim ittifakı yapılmaması yönünde ilk sinyali vermişti. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, seçimlere ittifak halinde girmenin bir avantajının kalmadığını söyledi. Karar günü geldiğinde Akşener adaylık için sürpriz yapabileceği siyaset kulislerinde konuşuluyor.

        AKŞENER İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞECEK
        Gürsel Tekin'in HDP'li bakan olabilir çıkışından sonra Kılıçdaroğlu ile Akşener'in bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Tarım Şurası'nda bir araya gelmeleri bekleniyor. Bilkent Otel'de saat 13.30'da düzenlenecek program için iki lider katılımlarını bildirdiler. Bilkent'teki toplantıda iki lider bir araya gelecek ama kriz konuları için asıl görüşmenin 2 Ekim'deki 6'lı masa toplantısı öncesinde yapılacağı iddia ediliyor.

            KILIÇDAROĞLU'NA HDP'Lİ DEMİRTAŞ'TAN DESTEK
            Terörden tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş, daha önce Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti. Ancak İmamoğlu formülünün suya düştüğünü gören Demirtaş rotayı Kılıçdaroğlu'na çevirdi. Demirtaş, "Bence Sayın Kılıçdaroğlu, ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip görünüyor" dedi.

            DEMİRTAŞ'TAN MANSUR YAVAŞ'A VETO
            Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na destek verirken Mansur Yavaş'ise, "Ülkenin sorunları hakkında henüz tek kelime etmemiş kişilerin suskunluklarının bazı anketlerde bir parça yüksek çıkması kimseyi yanıltmasın. Ülkenin son derece önemli sorunları hakkında konuşmaya başladıklarında, ki aday olursa konuşmaları gerekecek, bazı anketlerde görülen bu destek sürer mi emin değilim" sözleriyle veto etti.

            KILIÇDAROĞLU İLE TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP ANLAŞTI MI?
            Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili değerlendirmeleri terörün siyasi ayağı HDP'nin açıklamaları ile örtüşüyor. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'ın, CHP Genel Merkezi'ni ziyaretlerinde, Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olduğunda destek vereceklerini bildirdikleri iddia ediliyor. 6'lı masanın dışında Kılıçdaroğlu ile HDP arasında bir anlaşma olduğu İyi Parti'yi bu yüzden rahatsız ediyor.

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