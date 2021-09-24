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    • 24.09.2021 10:55
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    • 24.09.2021 11:24
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    CHP'li Bülent Kuşoğlu 10 seçimdir kaybeden Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi!

    Millet İttifakı’nda adaylık krizi giderek büyüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İYİ Parti’den gelen ortak aday uyarılarına rağmen CHP içerisindeki bir grup, inatla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istiyor. Söz konusu durum ile ilgili konuşan CHP’li Bülent Kuşoğlu, 10 seçimdir kaybetmemişlercesine "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

    Millet İttifakı içerisinde adaylık krizi var.

    İttifak içerisindeki partilerin Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varamaması, ittifakta taşların yerinden oynamasına neden oluyor.

    İYİ Parti cephesi, CHP'nin yaptığı açıklamalardan oldukça rahatsız.

    Buna rağmen CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir açıklama daha geldi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti bilen ve güvenilir biri olduğunu belirtti ve kendisinin aday olması gerektiğini söyledi.

    "SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK GÜVENİLEBİLİR BİRİSİ KILIÇDAROĞLU'DUR"
    Milliyet'e konuşan Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Genel Başkanımız günü geldiğinde ister kendisi olur -tabii ki partinin yetkili kurullarına danışacak partinin adayı ister kendisi olur" ifadelerini kullandı.

        "ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU.."
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili daha önce de benzer bir açıklama yapmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLK DİLE GETİREN İSİM
        Kuşoğlu, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve sagılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI
        Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak Erdoğan'ın önüne çıkmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylık için adının geçmesinden duyduğu rahatsızlığı katıldığı bir programda net bir şekilde dışa vurarak "Belediye başkanları görevlerinde kalmalı" sözleriyle gösterdi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLESİNİN ŞİFRELERİ
        Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP liderinin son hamlesinin arka planını yazdı. Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Millet İttifakı birden çok aday çıkarabilir" sözleri muhalefet cephesini karıştırdı.

            KILIÇDAROĞLU'NUN HAMLESİ
            1) Kılıçdaroğlu, ortak adaya odaklanmakla birlikte, birden fazla aday kartıyla elini güçlü tutmak istedi.

            2) CHP Lideri'nin bu önerisinin zamanlaması önemliydi. Millet İttifakı lideri Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'nu İkinci Fatih'e benzettiği konuşmasından sonra yaptı.

            3) Ortak cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener ile birlikte belirleyecekler. Akşener, İmamoğlu'na güçlü bir destek verince Kılıçdaroğlu, birden çok aday modelini gündeme getirdi.

            4) Kılıçdaroğlu, Akşener'in çıkışını kendi adaylığının tehlikeye girmesi olarak gördü. Eğer Akşener, İmamoğlu ya da Yavaş üzerinde ısrar ederse, ortak aday formülünün suya düşeceğini gördü, çoklu aday modelini masaya sürdü.

            KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASI NET
            Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun kafası net. CHP Lideri adım adım hedefine doğru ilerliyor.

            1) Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını düşünmüyor.

            2) Eğer Millet İttifakı'nın ortak adayı olabilirse cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı.
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            10 seçimdir kaybeden Kılıçdaroğlu’nu aday gösterdi!
            Haberler Güncel CHP'li Bülent Kuşoğlu 10 seçimdir kaybeden Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi!
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