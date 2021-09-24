CHP'li Bülent Kuşoğlu 10 seçimdir kaybeden Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi!

"SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK GÜVENİLEBİLİR BİRİSİ KILIÇDAROĞLU'DUR"

Milliyet'e konuşan Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Genel Başkanımız günü geldiğinde ister kendisi olur -tabii ki partinin yetkili kurullarına danışacak partinin adayı ister kendisi olur" ifadelerini kullandı.