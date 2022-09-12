CHP’li Nevaf Bilek hakkında terör soruşturması başlatıldı!

6'lı muhalefet masasının baş aktörü CHP masanın gölge ortağı HDP'ye şirin görünmek için elinden geleni yapıyor.
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler | VİDEO
Son olarak "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışını yapan Cumhuriyet Halk Partisi dün skandalda vites yükseltti.
CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN AÇIK AÇIK BÖLÜCÜLÜK: "TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I"
CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesinde bulundu, açık açık bölücülük yaptı.
Nevaf Bilek kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.