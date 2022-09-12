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    • 12.09.2022 16:48
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    • 12.09.2022 16:53
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    CHP'li Nevaf Bilek hakkında terör soruşturması başlatıldı!

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapıp 'bakanlık' vaat eden CHP son olarak 'Kürdistan' skandalına imza attı. CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesini kullanarak açık açık bölücülük yaptı. Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Nevaf Bilek hakkında terör soruşturması başlatıldı!

    6'lı muhalefet masasının baş aktörü CHP masanın gölge ortağı HDP'ye şirin görünmek için elinden geleni yapıyor.

    CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler | VİDEO


    Son olarak "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışını yapan Cumhuriyet Halk Partisi dün skandalda vites yükseltti.

    CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN AÇIK AÇIK BÖLÜCÜLÜK: "TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I"
    CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesinde bulundu, açık açık bölücülük yaptı.

    Nevaf Bilek kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz." ifadelerini kullanan Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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