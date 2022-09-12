CHP’li Nevaf Bilek hakkında terör soruşturması başlatıldı!

CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN AÇIK AÇIK BÖLÜCÜLÜK: "TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I"

CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesinde bulundu, açık açık bölücülük yaptı.

Nevaf Bilek kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.