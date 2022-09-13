6'lı masadaki kirli pazarlığın perde arkası deşifre oldu! İşte HDP'nin koştuğu 3 şart

6'LI MASADA HDP ÇATLAĞI

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözü üzerine İYİ Parti'den bazı isimler sert tepki gösterirken bazıları sessiz kalmayı tercih etti. Eski CHP'li vekiller ise HDP ittifakına karşı çıkan İYİ Partililere, büyükşehir belediyelerinden dağıtılan ihaleleri deşifre ederek cevap verdi. Saadet Lideri Karamollaoğlu ise "HDP'ye bakanlık verilmesi bana göre söz konusu değil" dedi. DEVA ve Gelecek Partisi yönetimleri ise HDP'ye bakanlık paylaşımına kategorik olarak karşı çıkmadı.

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