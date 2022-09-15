6+1+1'deki savaş boyut kazandı! İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na açık rest: Biri Macron modeline çalışıyor diğeri çatı adaylığa...

CHP'li Barış Yarkadaş'ın dikkat çeken açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Ekrem İmamoğlu, Macron modeli (Fransa Cumhurbaşkanı) üzerinde çalışıp 'acaba ben de Macron gibi çıkış yapıp cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor.

"AKŞENER'İN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Bununla ilgili de 3 kişilik bir ekibi var ve bu ekip de çalışmalarına devam ediyor. Çünkü İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor ki Akşener geçen hafta geldi İmamoğlu ile görüştü ve Akşener bando ile karşılandı ki o görüntüler kamuoyuna yansıdı.