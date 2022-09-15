6+1+1'deki savaş boyut kazandı! İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na açık rest: Biri Macron modeline çalışıyor diğeri çatı adaylığa...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her ner kadar aday olmak istese de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler arasında mekik dokuyor, bir Yavaş'la bir Mansur'la görüşüyor.
Hatırlanacağı üzere İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın adını ortaya atmıştı.
İMAMOĞLU'NDAN "BENİ ADAY YAP" GÖSTERİSİ
İYİ Parti kulislerinde Mansur Yavaş ismi yankılanırken Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.