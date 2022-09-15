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    • 16.09.2022 00:56
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    • 16.09.2022 01:26
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    6+1+1'deki savaş boyut kazandı! İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na açık rest: Biri Macron modeline çalışıyor diğeri çatı adaylığa...

    Türkiye seçimlere giderayak kifayetsiz söz mühendislerinin kirli entrikaları ve adaylık oyunlarıyla karşı karşıya kalıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi İYİ Parti tarafından kabul görmüyor; Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin yolunu yapıyor. Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na karşı hamle geldi. CHP'li Barış Yarkadaş, İBB ve ABB Başkanlarının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını söyledi. İmamoğlu'nun ekibinin Cumhurbaşkanlığı için çalışmalara başladığına dikkat çeken Yarkadaş, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediğine dikkat çekti. Takvim.com.tr, 6+1+1 arasında ve CHP içerisindeki taht oyunlarını sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Savaş boyut kazandı! İmamoğlu, Yavaş ve KK...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her ner kadar aday olmak istese de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    Meral Akşener, 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimler arasında mekik dokuyor, bir Yavaş'la bir Mansur'la görüşüyor.

    Hatırlanacağı üzere İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın adını ortaya atmıştı.

    İMAMOĞLU'NDAN "BENİ ADAY YAP" GÖSTERİSİ
    İYİ Parti kulislerinde Mansur Yavaş ismi yankılanırken Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

    İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane binasında Akşener'i kırmızı halılar ve tören mangasıyla karşıladı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak "adeta beni aday yap" mesajı verdi.




        Tüm bu gelişmelerin ışığında, daha önce Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığınıu istemediğini açık bir dille ifade eden CHP'li Barış Yarkadaş yine ses getirecek açıklamalara imza attı.

        İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI
        Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bildiriye sıcak bakmadığını söyleyen Yarkadaş, İBB Başkanı'nın 3 kişilik bir ekibi olduğunu ve bu ekibin adaylık için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        CHP'li Barış Yarkadaş'ın dikkat çeken açıklamalarından satır başları şu şekilde;

        "Ekrem İmamoğlu, Macron modeli (Fransa Cumhurbaşkanı) üzerinde çalışıp 'acaba ben de Macron gibi çıkış yapıp cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor.

        "AKŞENER'İN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
        Bununla ilgili de 3 kişilik bir ekibi var ve bu ekip de çalışmalarına devam ediyor. Çünkü İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor ki Akşener geçen hafta geldi İmamoğlu ile görüştü ve Akşener bando ile karşılandı ki o görüntüler kamuoyuna yansıdı.



        "DAVUTOĞLU'NUN EVİNDE YEMEK YEDİLER"
        İmamoğlu aynı gece metrobüs kazasının olduğu gün Ahmet Davutoğlu'nun evinde Davutoğlu ile yemek yedi.

        Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor.



            "İYİ PARTİ YAVAŞ'I ÇATI ADAY ÇIKARMAK İSTİYOR"
            Bu bağlamda İyi Parti'nin bugün itibarıyla Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Ortak aday demiyorum bakın çatı aday, ismi bu.

            Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Fakat Kemal Bey aday olmakta kararlı.

            "MANSUR YAVAŞ'I KEMAL BEY'İN KARŞISINA ÇIKARMAYA HAZIRLANIYORLAR"
            Şöyle ilginç bir yere götürüyor İyi Parti tartışmayı; Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmesine rağmen karşısına çıkarmaya hazırlıyorlar görüntüde de olsa.

            Çünkü Meral Hanım son dönemlerde çok ilginç adımlar atıyor. Mesela bugün gitti CHP'nin ihraç isteği ile disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü."

            MANŞET MANŞET YAZDIK
            Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgenindeki adaylık savaşını manşet manşet yazmıştı.

            Özellikle İYİ Parti'nin sırf Kılıçdaroğlu aday olmasın diye İmamoğlu ve Yavaş ile yaptığı görüşmelere dikkat çekmişti.
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            Haberler Güncel 6+1+1'deki savaş boyut kazandı! İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na açık rest: Biri Macron modeline çalışıyor diğeri çatı adaylığa...
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