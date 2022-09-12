Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık savaş! Tanju Özcan ile açılış yapacak

Muhalefetin toplandığı 6'lı masada adaylık oyunları devam ediyor.
Son olarak İYİ Parti'nin Mansur Yavaş, CHP'nin 'HDP'li bakan' çıkışı tüm dengeleri değiştirdi.
Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak baktığı bilinen Meral Akşener'in son dönemde Mansur Yavaş'a yakın durmaya başlaması Kemal Kılıçdaroğlu'na açık cephe açtığını da ortaya koydu.
MERAL AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN ZİYARETLER
İYİ Partili isimlerin 'Yavaş'ı parlatan çıkışları sürerken Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan isimlere peş peşe ziyaretlere başladı.
ÖNCE EKREM İMAMOĞLU
Meral Akşener geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile verdiği adaylık savaşında pusuya yatan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İmamoğlu'nun Akşener'i karşılama biçimi 'beni aday göster' töreni olarak yorumlanırken Akşener yeni bi ziyarete hazırlanıyor.
ŞİMDİ TANJU ÖZCAN
Meral Akşener şimdi de CHP'nin HDP ile olan ilişkisini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikten sonra farklı bahanelerle kesin ihracı istenen Tanju Özcan'ı ziyarete hazırlanıyor.