Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş! 6'lı masada işler karışıyor

Birbirine benzemeyen 6 partinin oluşturduğu 6'lı masa kısa süre içerisinde patlak verdi. Krizin en büyük kısmı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanıyor.
Her ne kadar aramızda bir şey yok algısı yaratmaya çalışsalar da iki taraftan da gelen açıklamaların altına yatan metin durumu gözler önüne seriyor.
Buna son olarak Meral Akşener'in FOX TV'deki açıklamalarını verebiliriz. Partisine HDP yüzünden parmak sallayan Solcuların olduğunu açıklayan Akşener, "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mı?" sorusuna verdiği "Henüz bilmiyorum" cevabıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini alenen gösterdi.
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' sözlerinin hemen ardından Kılıçdaroğlu'na rakip olarak görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti iç savaşı gözler önüne serdi.