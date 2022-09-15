Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş! 6'lı masada işler karışıyor

Her ne kadar aramızda bir şey yok algısı yaratmaya çalışsalar da iki taraftan da gelen açıklamaların altına yatan metin durumu gözler önüne seriyor.

Buna son olarak Meral Akşener'in FOX TV'deki açıklamalarını verebiliriz. Partisine HDP yüzünden parmak sallayan Solcuların olduğunu açıklayan Akşener, "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mı?" sorusuna verdiği "Henüz bilmiyorum" cevabıyla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini alenen gösterdi.