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    • 16.09.2022 12:04
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    • 16.09.2022 12:20
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    Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kavgasında yeni perde! Barış Yarkadaş üzerinden hem itiraf hem tehdit: HDP'ye yakın CHP'li meclis üyeleri...

    Muhalefetin adaylık krizi CHP içindeki savaşı alevlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi İYİ Parti tarafından kabul görmüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin adını sıcak tutarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koz olarak kullanırken bomba gelişmeler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istediğini ve bu duruma itiraz eden 2 CHP'li meclis üyesini ise ihraç etmek için uğraştığını söyleyerek Ekrem İmamoğlu'nun akçeli işlerine dikkat çekmişti. Yarkadaş son bombayı patlattı. İBB meclisinde CHP'li ancak HDP'ye yakın isimlerin olduğunu ve İmamoğlu'nun Swiss Otel ısrarını sürdürmesi halinde bunların istifa edip yeni bir grup kuracağını söyledi. Yarkadaş'ın bu sözleri hem CHP-HDP ilişkisinin itirafı olurken Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'HDP' üzerinden yaptığı tehdit olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Hem itiraf hem tehdit

    6'lı masanın adaylık kavgasI CHP içindeki Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu savaşını kızıştırdı.

    CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri sonrası İYİ Parti ve CHP arasında başlayan gerginlik giderek tırmandı. CHP'li Tekin'in sözleri sonrası İYİ Parti'den gelen sert tepkiler ve Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na yakın durması gerilimi tırmandırdı.

    BARIŞ YARKADAŞ İHALE VE SWİSS OTEL MESELESİNİ PATLATTI
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ihale iddiasını ortaya atarak önce Yavaş'ın İYİ Parti'ye yaptıpı 107 milyonluk kıyağı patlattı. Yarkadaş daha sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Swiss Otel" üzerinden giriştiği akçeli işlere dikkat çekti.

    Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazandığı belediyelerden usülsüz ihale aldığını söyleyen CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 7 milyar TL'lik değer biçilen Swiss Otel'in arsasını satmak istediğini ileri sürmüştü.

    "İMAMOĞLU 2 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN İHRACINI İSTEDİ"
    Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin konuşan Yarkadaş, "Dün CHP'li belediye meclis üyeleri Abant'ta bu meseleleri tartıştılar. Ekrem Bey önümüzdeki günlerde iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesini istiyor, bunlar Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz. İmamoğlu 'Bu iki arkadaşın dosyası neden hala açılmadı bu benim onur meselemdir' diyor. Yaklaşık 7-8 beni meclis üyesi aradı 'İBB, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde 63 bin metrekare üzerine kurulu olan Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor' dediler." ifadelerini kullanmıştı.

    Yarkadaş daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu uyaracağını söyledi ve dikkat çeken bir bomba daha patlattı.

    "HDP'Lİ MECLİS ÜYELERİ..."
    Barış Yarkadaş, İBB meclisinde CHP'li ancak HDP'ye yakın isimlerin olduğunu ve İmamoğlu'nun Swiss Otel ısrarını sürdürmesi halinde bunların istifa edip yeni bir grup kuracağını söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi.

    Yarkadaş şunları söyledi;

    "İBB'CHP'li ama HDP'ye yakınde 7'ye yakın meclis üyesi Ekrem Bey'in bu Swiss otel ve benzeri konulardaki tavrını sürdürürse önümüzdeki günlerde CHP'den ayrılmayı ve ayrı bir grup kurmayı düşündükleri bir tartışma var.

        "HDP İLE İPİ KOPAR"
        Bu şunu getirir beraberinde; HDP'ye yakın o isimler grup kurarsa o İmamoğlu ile HDP arasındaki ipin kopmasına sebep olur."

        KILIÇDAROĞLU YARKADAŞ ÜZERİNDEN MESAJ VERİYOR
        Yarkadaş'ın bu sözleri hem CHP-HDP ilişkisinin itirafı olurken Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'HDP' üzerinden yaptığı tehdit olarak yorumlandı.

        İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI
        Öte yandan Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bildiriye sıcak bakmadığını söyledi.

        İBB Başkanı'nın 3 kişilik bir ekibi olduğunu ve bu ekibin adaylık için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        CHP'li Barış Yarkadaş'ın dikkat çeken açıklamalarından satır başları şu şekilde;

        "Ekrem İmamoğlu, Macron modeli (Fransa Cumhurbaşkanı) üzerinde çalışıp 'acaba ben de Macron gibi çıkış yapıp cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?' arayışını sürdürüyor.

        Muhalefette adaylık savaşı!

        "AKŞENER'İN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
        Bununla ilgili de 3 kişilik bir ekibi var ve bu ekip de çalışmalarına devam ediyor. Çünkü İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor ki Akşener geçen hafta geldi İmamoğlu ile görüştü ve Akşener bando ile karşılandı ki o görüntüler kamuoyuna yansıdı.



        "DAVUTOĞLU'NUN EVİNDE YEMEK YEDİLER"
        İmamoğlu aynı gece metrobüs kazasının olduğu gün Ahmet Davutoğlu'nun evinde Davutoğlu ile yemek yedi.

        Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor.



            "İYİ PARTİ YAVAŞ'I ÇATI ADAY ÇIKARMAK İSTİYOR"
            Bu bağlamda İyi Parti'nin bugün itibarıyla Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Ortak aday demiyorum bakın çatı aday, ismi bu.

            Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Fakat Kemal Bey aday olmakta kararlı.

            "MANSUR YAVAŞ'I KEMAL BEY'İN KARŞISINA ÇIKARMAYA HAZIRLANIYORLAR"
            Şöyle ilginç bir yere götürüyor İyi Parti tartışmayı; Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmesine rağmen karşısına çıkarmaya hazırlıyorlar görüntüde de olsa.

            Çünkü Meral Hanım son dönemlerde çok ilginç adımlar atıyor. Mesela bugün gitti CHP'nin ihraç isteği ile disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü."

            MANŞET MANŞET YAZDIK
            Takvim.com.tr, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgenindeki adaylık savaşını manşet manşet yazmıştı. Özellikle İYİ Parti'nin sırf Kılıçdaroğlu aday olmasın diye İmamoğlu ve Yavaş ile yaptığı görüşmelere dikkat çekmişti.

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            CHP fırıldak gibi!
            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kavgasında yeni perde! Barış Yarkadaş üzerinden hem itiraf hem tehdit: HDP'ye yakın CHP'li meclis üyeleri...
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