Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kavgasında yeni perde! Barış Yarkadaş üzerinden hem itiraf hem tehdit: HDP'ye yakın CHP'li meclis üyeleri...

"HDP İLE İPİ KOPAR"

Bu şunu getirir beraberinde; HDP'ye yakın o isimler grup kurarsa o İmamoğlu ile HDP arasındaki ipin kopmasına sebep olur."

KILIÇDAROĞLU YARKADAŞ ÜZERİNDEN MESAJ VERİYOR

Yarkadaş'ın bu sözleri hem CHP-HDP ilişkisinin itirafı olurken Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na 'HDP' üzerinden yaptığı tehdit olarak yorumlandı.

İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI

Öte yandan Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bildiriye sıcak bakmadığını söyledi.

İBB Başkanı'nın 3 kişilik bir ekibi olduğunu ve bu ekibin adaylık için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.