Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kavgasında yeni perde! Barış Yarkadaş üzerinden hem itiraf hem tehdit: HDP'ye yakın CHP'li meclis üyeleri...

6'lı masanın adaylık kavgasI CHP içindeki Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu savaşını kızıştırdı.
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri sonrası İYİ Parti ve CHP arasında başlayan gerginlik giderek tırmandı. CHP'li Tekin'in sözleri sonrası İYİ Parti'den gelen sert tepkiler ve Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na yakın durması gerilimi tırmandırdı.
BARIŞ YARKADAŞ İHALE VE SWİSS OTEL MESELESİNİ PATLATTI
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ihale iddiasını ortaya atarak önce Yavaş'ın İYİ Parti'ye yaptıpı 107 milyonluk kıyağı patlattı. Yarkadaş daha sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Swiss Otel" üzerinden giriştiği akçeli işlere dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin HDP desteği ile kazandığı belediyelerden usülsüz ihale aldığını söyleyen CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 7 milyar TL'lik değer biçilen Swiss Otel'in arsasını satmak istediğini ileri sürmüştü.
"İMAMOĞLU 2 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN İHRACINI İSTEDİ"
Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin konuşan Yarkadaş, "Dün CHP'li belediye meclis üyeleri Abant'ta bu meseleleri tartıştılar. Ekrem Bey önümüzdeki günlerde iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesini istiyor, bunlar Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz. İmamoğlu 'Bu iki arkadaşın dosyası neden hala açılmadı bu benim onur meselemdir' diyor. Yaklaşık 7-8 beni meclis üyesi aradı 'İBB, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde 63 bin metrekare üzerine kurulu olan Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor' dediler." ifadelerini kullanmıştı.
Yarkadaş daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu uyaracağını söyledi ve dikkat çeken bir bomba daha patlattı.
"HDP'Lİ MECLİS ÜYELERİ..."
Barış Yarkadaş, İBB meclisinde CHP'li ancak HDP'ye yakın isimlerin olduğunu ve İmamoğlu'nun Swiss Otel ısrarını sürdürmesi halinde bunların istifa edip yeni bir grup kuracağını söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi.
Yarkadaş şunları söyledi;
"İBB'CHP'li ama HDP'ye yakınde 7'ye yakın meclis üyesi Ekrem Bey'in bu Swiss otel ve benzeri konulardaki tavrını sürdürürse önümüzdeki günlerde CHP'den ayrılmayı ve ayrı bir grup kurmayı düşündükleri bir tartışma var.