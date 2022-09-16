Başkan Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında bölgesel barışın önemine vurgu yaparak, "Amacımız bölgemizde ve ötesinde barış kuşağı tesis etmek." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu | Video
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. Bundan sonra işbirliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. İmkanlarla birlikte sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. İklim değişikliği, salgın, enerji, gıda arzı güvenliği, ırkçılık, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirinde aksamalar gibi imtihanlarla karşı karşıyayız. Ancak küresel işbirliği ve çözüm anlayışıyla üzerinden gelebiliriz. Bu dönemde bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Bunun en son ve acı örneği koronavirüs salgınında yaşanmıştır. Salgın sürecinde uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Kimi ülkeler tıbbi malzeme temininde çatışma noktasında geldiler. Biz ise 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. TURKOVAC'ı tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.
Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an önce sona ermesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Tahılın özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında samimi çaba harcıyoruz.
Türkiye on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş bir ülkedir. 40 yılı bulan bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ dahil terörizmin tüm biçimleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz.
Güvenliğin önemli bir boyutunu tedarik zincirlerinde sürekliliğin sağlanması oluşturmaktadır. Küresel gıda güvenliğine yönelik çabaları destekliyoruz. Doğu ile Batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi daha da anlaşılmıştır. Ortak Koridor refahın ve istikrarın tesisinde büyük rol oynuyor. Türkiye devasa ulaşım ve altyapı yatırımları ile bu alanda çok önemli bir başarıya imza atmıştır. Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda işbirliğine hazırız.