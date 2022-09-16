Başkan Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında bölgesel barışın önemine vurgu yaparak, "Amacımız bölgemizde ve ötesinde barış kuşağı tesis etmek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu | Video

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. Bundan sonra işbirliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. İmkanlarla birlikte sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. İklim değişikliği, salgın, enerji, gıda arzı güvenliği, ırkçılık, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirinde aksamalar gibi imtihanlarla karşı karşıyayız. Ancak küresel işbirliği ve çözüm anlayışıyla üzerinden gelebiliriz. Bu dönemde bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Bunun en son ve acı örneği koronavirüs salgınında yaşanmıştır. Salgın sürecinde uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Kimi ülkeler tıbbi malzeme temininde çatışma noktasında geldiler. Biz ise 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. TURKOVAC'ı tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.