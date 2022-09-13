Barış Yarkadaş'tan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında şok sözler! Swiss Otel'i satmak istiyor! 7 milyar TL'lik ihale skandalı

Yarkadaş şunları söyledi;

"Ekrem Bey mahkemenin satışını durdurduğu Swiss Otel'in arsasını satmak istiyor ve buraya ortalama 7 milyar TL'lik bir değer biçiliyor. Ekrem Bey bu dosyayı meclise getirdiğinde meclis bunu komisyona havale ediyor ve partiler burası satılabilir diye uzlaşıyorlar. Bugün bu satışa itiraz eden iki kişi uzun bir açıklama yaptı 'Swiss Otel'in satışını AK Parti döneminde de doğru bulmadık, başkan değişti diye düşüncelerimizden vazgeçecek halimiz yok, İmamoğlu'nun bu tavrımızdan dolayı ihraç edilmemizi kabullenemiyoruz' dediler"