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    • 09.09.2022 12:22
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    Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'i "cumhurbaşkanı" gibi karşıladı ortalık karıştı: Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj çekiyor

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken, 6'lı masadaki adaylık oyunları da sürüyor. İYİ Parti'nin Mansur Yavaş çıkışı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ortak karar çıkarsa adayım" sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan dün dikkat çeken bir hamle geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı'nı ziyaret ederken, İmamoğlu'nun Akşener'i karşılama şekli adeta "Beni aday göster" töreni olarak yorumlandı. İmamoğlu'nun karşılama töreni için "Zabıta müsameresi aracılığıyla Kılıçdaroğlu’na mesaj çekiyor" yorumları yapıldı.

    Akşener’i cumhurbaşkanı gibi karşıladı ortalık karıştı

    2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefette adaylık oyunları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin Mansur Yavaş çıkışı dengeleri sarsarken, CHP'nin "HDP'ye bakanlık vaadi" ise ipleri gerdi.

    Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına "yeşil ışık" yakan Meral Akşener, son dönemde ise Mansur Yavaş'ı ön plana sürmeye başladı.

    AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA ZİYARET
    Tüm bu gelişmeler yaşanırken, dün dikkat çeken bir ziyaret yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'de ziyaret etti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İmamoğlu'nun Akşener'i karşılama biçimi dikkat çekti.

    İmamoğlu'nun yaptığı karşılama törenine bugün Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da köşelerinde yazdıkları yazıyla değindi. Altınok törenle ilgili olarak, "Sanırsınız Ekrem Bey cumhurbaşkanı, Meral Hanım da istediği gibi başbakan." yorumunda bulunurken, Hakan ise "(İmamoğlu) Zabıta müsameresi aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na mesaj çekiyor:" dedi.

    İşte Altınok'un yazısının o bölümü
    Ekrem İmamoğlu'nu dün İBB'deki makamında ziyaret eden Meral Akşener "başbakanlar gibi" karşılandı.
    İmamoğlu'nun, ülkenin Cumhurbaşkanı Saraçhane'ye kadar gelmişken camdan bakıp çayını yudumlamasını anlıyorum. Zira kendisini Belediye Başkanı olarak değil Erdoğan'ın rakibi olarak görüyor.
    Ancak hatırlıyorum da İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde bile böyle şaşaalı bir karşılama düzenlememişti.
    Kırmızı halılar, tören kıtaları, flamalar, "belediye askerlerini" selamlamalar...

    Sanırsınız Ekrem Bey cumhurbaşkanı, Meral Hanım da istediği gibi başbakan.
    Ama tabii bu hayalin yolu, İmamoğlu'na açıkça "Önümden çekil" diyen Kemal Bey'e elveda denilmesinden geçiyor.
    Son günlerde İyi Partililerin ekranlarda parti kararıymış gibi, HDP üzerinden Kılıçdaroğlu yönetimine yüklenmeleri falan boşuna değil yani.
    Ve bazı CHP'li gazetecilerin bu olayı köpürtmeleri...
    Öyle ya HDP'ye bakanlık verileceğini ilk kez söyleyen Gürsel Tekin değil ve bu gerçeği- zorunluluğu bilmeyen İyi Partili de yok.
    Bence Akşener bugünkü ziyaretiyle ana muhalefet liderliğini alıp sonrasında da parlamenter sisteme geçilince başbakan olma hedefini ilan etmiş oldu.
    Açık oynayacak.
    Çünkü Kemal Bey'e hata yaptırmaya kararlı.

        İşte Hakan'ın yazısından o bölüm
        Kırmızı halılar serilmiş. Çakı gibi bir zabıta ekibinden askeri tören kıtası oluşturulmuş. Meral Akşener'in makam arabasının gelmesi bekleniyor.

        Ve makam aracının ufukta görünmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu, arabanın kapısına kadar koşturuyor.

        Tatlı bir telaş, sevinçli bir heyecan var ortamda.

        Meral Akşener, gayet alışkın tavırlarla kırmızı halıda yürüyor.

        Çakı gibi zabıtaların tam önünde durup "Merhaba arkadaşlar!" diyor.

        Zabıtadan gür ve tok bir ses yükseliyor: "Sağ ol."

        Tamam, "Ne gerek var böyle şeylere?" dedim ama neden gerek görüldüğünü de tabii ki anladım.

        Öyle anlaşılıyor ki...

        Ekrem İmamoğlu vazgeçmemiş cumhurbaşkanı adaylığından.

        Hâlâ potada olduğunu göstermek istiyor.

        Zabıta müsameresi aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na mesaj çekiyor:

        "Bak, Meral Hanım beni destekliyor. Hem ben kazanacak adayım. Gel, inat etme. Çekil de ben aday olayım."

        Siyasette bu tür mesajlara da yer var.

        Ama bu kadar vurgulusuna, bu kadar altı çizilmiş olanına, bu kadar bağıranına yer var mı, emin değilim.

        Neyse...

        Ben en iyisi "Altılı masa hayırlısıyla adayını belirlese de bu tür zabıta müsamerelerine gerek kalmasa" temennisinde bulunayım.

        SOSYAL MEDYADA DA OLAY OLDU
        Akşener'in İmamoğlu'na yaptığı ziyaret sosyal medyada da günün konularından biri oldu. Vatandaşlar karşılamanın abartılı olduğunu vurgularken, Kılıçdaroğlu'na "Bu olay hakkında birşey diyecekmisiniz? Zira İstanbul bir ülke, İmamoğlu başbakan ve Meral hanım çoktan cumhurbaşkanlığını ilan etmiş..." şeklinde soru yöneltti.

        İşte o paylaşımlardan bazıları




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