Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'i "cumhurbaşkanı" gibi karşıladı ortalık karıştı: Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj çekiyor

İmamoğlu'nun yaptığı karşılama törenine bugün Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da köşelerinde yazdıkları yazıyla değindi. Altınok törenle ilgili olarak, "Sanırsınız Ekrem Bey cumhurbaşkanı, Meral Hanım da istediği gibi başbakan." yorumunda bulunurken, Hakan ise "(İmamoğlu) Zabıta müsameresi aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na mesaj çekiyor:" dedi.

İşte Altınok'un yazısının o bölümü

Ekrem İmamoğlu'nu dün İBB'deki makamında ziyaret eden Meral Akşener "başbakanlar gibi" karşılandı.

İmamoğlu'nun, ülkenin Cumhurbaşkanı Saraçhane'ye kadar gelmişken camdan bakıp çayını yudumlamasını anlıyorum. Zira kendisini Belediye Başkanı olarak değil Erdoğan'ın rakibi olarak görüyor.

Ancak hatırlıyorum da İmamoğlu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde bile böyle şaşaalı bir karşılama düzenlememişti.

Kırmızı halılar, tören kıtaları, flamalar, "belediye askerlerini" selamlamalar...



Sanırsınız Ekrem Bey cumhurbaşkanı, Meral Hanım da istediği gibi başbakan.

Ama tabii bu hayalin yolu, İmamoğlu'na açıkça "Önümden çekil" diyen Kemal Bey'e elveda denilmesinden geçiyor.

Son günlerde İyi Partililerin ekranlarda parti kararıymış gibi, HDP üzerinden Kılıçdaroğlu yönetimine yüklenmeleri falan boşuna değil yani.

Ve bazı CHP'li gazetecilerin bu olayı köpürtmeleri...

Öyle ya HDP'ye bakanlık verileceğini ilk kez söyleyen Gürsel Tekin değil ve bu gerçeği- zorunluluğu bilmeyen İyi Partili de yok.

Bence Akşener bugünkü ziyaretiyle ana muhalefet liderliğini alıp sonrasında da parlamenter sisteme geçilince başbakan olma hedefini ilan etmiş oldu.

Açık oynayacak.

Çünkü Kemal Bey'e hata yaptırmaya kararlı.