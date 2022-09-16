Kız çocuklarını kandırıp PKK'ya kaçıran eski HDP'li tutuklandı

"NEREDEYSEN KIZIM GEL, SENİ BEKLİYORUZ, DEVLETİMİZ BİZİM ARKAMIZDA"

Kızına seslenen baba İ.K., "Astım hastası olduğu için günde 2-3 kere makineye bağlanıyor. Yüksek dozlu astım ve bronşiti var. Kızımı kandırıp evden götürdüler. 4 gündür kızım yok. Onun gelmesini istiyoruz. Benim kızım daha ufak, hasta. Bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Neredeysen kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Kızımızı seviyoruz, eve dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN