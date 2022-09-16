Kız çocuklarını kandırıp PKK'ya kaçıran eski HDP'li tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ, en son olarak 15 yaşındaki bir kız çocuğunu dağa kaçırdığı tespit edilirken, aile kızlarına seslenerek, "Neredeysen kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Kızımızı seviyoruz, eve dönmesini istiyoruz" dedi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, geçmiş dönemlerde HDP (Halkların Demokratik Partisi) Toroslar İlçe Eş Başkanı olarak görev yapan ve aktif olarak DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Mersin İl Temsilcisi M.İ. isimli şüpheli tarafından 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu propaganda yöntemini kullanmak suretiyle kandırarak örgütün kırsal alanına götürüldüğünü belirledi.