Bakan Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının test sürüşüne katıldı tarih verdi: Ekim ayında hizmete giriyor

Demir yollarında büyük bir atılımımız var. Şu anda demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Ülkemizin dört bir tarafında şu anda inşaatı devam eden 4 bin 500 kilometre hızlı tren hattımızda hem yolcu taşıyacağız hem de lojistik anlamda ülkemizin ihracatına ve üretimine oldukça katkı sağlayacak önemli işler yapıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, demir yolundaki hızlı trene bağlı 8 ili gelecek yıllarda 52'ye çıkarmanın çabası içerisinde olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine limanlarımız, organize sanayi bölgelerimizi de demir yolu hatlarına bağlayarak lojistikteki maliyetleri ve üretimdeki lojistik maliyetini düşürmek için de önemli çalışmalarımız var. Ayrıca karbon emisyonunun azaltılması da demir yolları yatırımlarımızdaki önemli faktörden bir tanesi. Şehirler arası demir yolları devam ediyor. Yine şehir içinde de önemli metropollerde, nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde planlanmış olan demir yolu yatırımlarımız ve raylı sistem metro yatırımlarımız da hummalı bir şekilde devam ediyor. Bursa'da Kocaeli'de, Ankara'da, İzmir'de, Kayseri'de, Gaziantep'te önemli yatırımlarımız var. Bitmek üzere olanlar, devam edenler var. İnşallah önümüzdeki günlerde önemli yatırımlarımızı milletimizin hizmetine sunacağız.

İstanbul genelinde de yapımı devam eden, bakanlığımızca üstlenilmiş 7 tane metro hattımız var. Bugün İstanbul'da işletilmekte olan 260 kilometrelik metro hattımızı 2019 yılı öncesinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmuştuk. Maalesef aradan 3,5 yıl geçmesine rağmen bunun üzerine hiçbir şey konulmadığı gibi devam eden hatlarda da önemli bir ilerleme yok.