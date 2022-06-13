6'lıda yeni oyun! HDP masa altından yumruk vurdu... Akşener masayı terk mi ediyor? HDP'liler CHP listelerinden mi girecek?

6+1'lik muhalefet masasındaki çatlak aday belirlemek için tutuşulan pazarlıklar ve oyunlarla her geçen gün büyüyor.
HDP'nin dışardan desteklediği aşikar olan yuvarlak masanın simleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday açıklayamazken yeni kavgalar da patlak vermeye başladı.
Masa aday belirleyemezken CHP içinde yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de anket oyunlarıyla dahil olması sonrası HDP masa altında ses çıkardı.
Savaşa hızlı bir girişi yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Daha önce "Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakan olacağım" ifadelerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını yarışın dışına iten çıkışları sonrası oyuna dahil olmak için ilginç hamleler yaptı.
KULİSLERİ YAZMIŞTIK: AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Takvim.com.tr geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçtiğini ve anket oyunlarıyla adını öne çıkararak koz elde etmeye çalıştığını yazmıştı.
SAVAŞ BEL ALTINA İNDİ 'AKŞENER ADAY DEĞİLİM' DEDİ
Daha sonra İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için ümit vermediğini belirterek savaşı bel altına indirdi ve Kılıçdaroğlu'nun mezhebi üzerinden çirkin bir oyun oynadı.
Yaşananlar sonrası Meral Akşener, "Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…" ifadeleriyle aday olmayacağını iddia etse de pazarlıklar ve oyunlar ilginç bir hal almaya başladı.