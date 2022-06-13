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    • 13.06.2022 11:58
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    • 13.06.2022 12:11
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    6'lıda yeni oyun! HDP masa altından yumruk vurdu... Akşener masayı terk mi ediyor? HDP'liler CHP listelerinden mi girecek?

    6+1'lik muhalefet masasındaki çatlak, pazarlıklar ve oyunlarla kapanmayacak şekilde büyüdü. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş ve Akşener arasındaki savaşa HDP masa altından katıldı. Kulislere göre yuvarlak masa Meral Akşener'i ya da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse HDP tarafından desteklenmeyecek ve HDP cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkaracak. Öte yandan HDP, Kılıçdaroğlu ile de pazarlığını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceği konuşuluyor... İşte gündemi sallayacak kulisin detayları...

    takvim.com.tr
    6’lıda yeni oyun!

    6+1'lik muhalefet masasındaki çatlak aday belirlemek için tutuşulan pazarlıklar ve oyunlarla her geçen gün büyüyor.

    HDP'nin dışardan desteklediği aşikar olan yuvarlak masanın simleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptıkları toplantılar sonunda henüz aday açıklayamazken yeni kavgalar da patlak vermeye başladı.


    Masa aday belirleyemezken CHP içinde yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de anket oyunlarıyla dahil olması sonrası HDP masa altında ses çıkardı.

    Savaşa hızlı bir girişi yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Daha önce "Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakan olacağım" ifadelerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarını yarışın dışına iten çıkışları sonrası oyuna dahil olmak için ilginç hamleler yaptı.

    KULİSLERİ YAZMIŞTIK: AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI HAREKETE GEÇTİ
    Takvim.com.tr geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı harekete geçtiğini ve anket oyunlarıyla adını öne çıkararak koz elde etmeye çalıştığını yazmıştı.

    SAVAŞ BEL ALTINA İNDİ 'AKŞENER ADAY DEĞİLİM' DEDİ
    Daha sonra İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için ümit vermediğini belirterek savaşı bel altına indirdi ve Kılıçdaroğlu'nun mezhebi üzerinden çirkin bir oyun oynadı.

    Yaşananlar sonrası Meral Akşener, "Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…" ifadeleriyle aday olmayacağını iddia etse de pazarlıklar ve oyunlar ilginç bir hal almaya başladı.

        SON KULİSLER: AKŞENER MASAYI TERK Mİ EDİYOR?
        Gelen son kulislere göre HDP masayı yumruklamaya başladı. Kamuoyu önünde seçmenin tepkisini çekmemek için 'ortağımız değil' denen HDP 6'lı muhalefete adaylık için rota çizdi.

        Kulislere göre yuvarlak masa Meral Akşener'i ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse HDP tarafından desteklenmeyecek ve HDP cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkaracak.

        Öyle ki HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ı desteklemeyeceklerini belirterek, "Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

        HDP'nin Yavaş ve Akşener'e karşı tutumunu Kılıçdaroğlu'na bildirmesinin ardından Akşener'in masayı terk edeceği konuşuluyor.

        HDP'LİLER CHP LİSTESİNDEN...
        Kulislere düşen bir diğer bomba ise Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı pazarlık. Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday gösterecek.

        MASA DEVRİLECEK Mİ?
        6'lı masanın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti'nin arasına HDP'nin girmesi ile yaşanan kriz masayı devirecek cinsten... Kulislerde iddia edildiği gibi Akşener masadan kalkarsa Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne olacak? Diğer masa üyeleri nasıl bir tavır alacak? Süreç hızla ilerliyor, gözler yuvarlak masada...
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        Haberler Güncel 6'lıda yeni oyun! HDP masa altından yumruk vurdu... Akşener masayı terk mi ediyor? HDP'liler CHP listelerinden mi girecek?
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