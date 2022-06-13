6'lıda yeni oyun! HDP masa altından yumruk vurdu... Akşener masayı terk mi ediyor? HDP'liler CHP listelerinden mi girecek?

SON KULİSLER: AKŞENER MASAYI TERK Mİ EDİYOR?

Gelen son kulislere göre HDP masayı yumruklamaya başladı. Kamuoyu önünde seçmenin tepkisini çekmemek için 'ortağımız değil' denen HDP 6'lı muhalefete adaylık için rota çizdi.

Kulislere göre yuvarlak masa Meral Akşener'i ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterirse HDP tarafından desteklenmeyecek ve HDP cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkaracak.

Öyle ki HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Mansur Yavaş'ı desteklemeyeceklerini belirterek, "Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir." ifadelerini kullanmıştı.