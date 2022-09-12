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    • 12.09.2022 10:09
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'klavye operasyonu'nun şifreleri! Mesajlar kime gitti: CHP içindeki çeteleşme ve üstünü çizen büyükelçiler...

    2023 seçimlerine giden süreçte 6'lı masanın adaylık krizi CHP içerisinde açık bir savaşa dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için hamleler yaparken özellikle masada ve parti içinde belli kesim tarafından karşılık göremiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismi için zemin hazırlanırken Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden parti içerisine mesaj vererek kendisine operasyon çekildiğini belirtirken "Gidenlere uğurlar ola" dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası takvim.com.tr CHP Genel Başkanı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimlere mesaj verdiğine dikkat çekerken meselenin bazı işadamlarından 'uluslararası karar vericiler'e kadar uzandığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Klavye operasyonunun şifreleri

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masada oyun ve kavga eksik olmuyor.

    2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı henüz belirnemezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi ismini masaya dayatmaya çalışıyor.

    Masada henüz Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal dışında kimseden destek göremeyen Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisinde de belli kesim tarafından karşılık görmüyor.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'CHP İÇİ OPERASYON' ÇIKIŞI: ARKASINDAKİLERİ BİLİYORUM
    Kılıçdaroğlu kendi ismine karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın parlatılmasından rahatsız olurken son olarak Twitter üzerinden bomba etkisi yaratan paylaşımlar yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" söylemini yinelerken kendisine yönelik bir operasyon çekileceğini ima ederek, "Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler." dedi.

    "GİDENLERE UĞURLAR OLA"
    Kılıçdaroğlu, "Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola." şeklinde sert bir paylaşımla tweetlerini noktaladı.

    TAKVİM.COM.TR YAZDI: YOZLAŞMA İTİRAFI İMAMOĞLU'NA MESAJ VE ÖN ALMA
    Takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları sonrası Tweetlerin başta Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinde oluşan çeteleşmeye ve adaylık için yeni hamleler yapan Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğunu yazdı.

        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki yozlaşmayı itiraf ettiğine ve yolsuzluk dosyalarının patlaması öncesi bir ön alma hazırlığı olduğuna dikkat çekti.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun mesajlarının bazı işadamlarından 'uluslararası karar vericiler'e kadar uzandığı ortaya çıktı. Meseleyi köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, "ABD, İngiltere ve Almanya büyükelçilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu söyleniyor. Onlara mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

        Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bazı iş adamlarına da mesaj verdiğine dikkat çekerken, "Son dönemlerde büyük şirketleri, önemli medya kuruluşlarını ziyaret eden, işadamlarıyla yemekte buluşan bazı CHP yöneticilerinin, "Biz iktidara geliyoruz. Bizimle çalışın. Bize destek verin" diye üstü kapalı tehditlerde bulundukları konuşuluyor. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun kulağına gidiyor." dedi.

        İşte Selvi'nin o yazısından ilgili kısım;

        "KILIÇDAROĞLU zaman zaman öfke patlamaları yaşıyor. Kimi zaman bazı gazetecileri kimi zaman da bazı anket firmalarını hedef alıyor. Ama bu kez CHP'yi hedef aldı. Hatta bu kez doğrudan CHP'de yönetime yakın bazı isimlere mesaj verdi. "Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim" dedi. Kılıçdaroğlu, bu çıkışı ilk olarak 26 Nisan tarihli CHP grubunda yapmıştı. Hazırladığı yazılı konuşmayı yapmayacağını belirtip kürsüden manifesto gibi bir çıkış yapmıştı.

        Bu kez 5'li çetelerle, bazı sermayedarlarla görüşen arkadaşlarına sesleniyordu. Kendisine karşı yapılan bir operasyondan söz ediyordu. Kılıçdaroğlu neyi kastediyor diye kulislere kulak verdim.

        CHP İÇİNE
        1- Kılıçdaroğlu        , 6'lı ortak masanın cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ancak aday olmasını istemeyen güçler olduğunu görüyor. Bunların arasında, muhalif medyadan isimlerin ve CHP'deki yöneticilerin kimler olduğunu tek tek biliyor. Adaylığını engellemeye çalışanlara mesaj veriyor.

        İŞADAMLARINA

        2- Ekrem İmamoğlu ya da Meral Akşener'e yakın olan, Mansur Yavaş'ı destekleyen işadamlarına sizi 5'li çete ile aynı görüyorum diyor.

        3- Son dönemlerde büyük şirketleri, önemli medya kuruluşlarını ziyaret eden, işadamlarıyla yemekte buluşan bazı CHP yöneticilerinin, "Biz iktidara geliyoruz. Bizimle çalışın. Bize destek verin" diye üstü kapalı tehditlerde bulundukları konuşuluyor. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun kulağına gidiyor.

        ÜÇ BÜYÜKELÇİYE

        4- ABD, İngiltere ve Almanya büyükelçilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu söyleniyor. Onlara mesaj veriyor.

        5- 6'lı masaya ben adaylıkta kararlıyım. Gerekirse partimdekilerin dahi gözünün yaşına bakmam diyor.

        MASAYA YUMRUĞUNU VURMALI
        6- Kılıçdaroğlu        'nun desteklediğim bir noktası var. Kulislerde CHP'li bazı büyükşehir belediyelerinden ve CHP yönetiminden bazı isimlerin işadamlarıyla buluşmalarını sıklaştırdıkları konuşuluyor. Bir kısmının Kılıçdaroğlu'na karşı adaylara kaynak oluşturmaya çalıştığı söyleniyor. Bir havuzdan söz ediliyor. Kılıçdaroğlu hem kendine yakın hem kendisinin karşısında olan bu isimlerin ilişkilerinden rahatsız olduğu ifade etmeye çalışıyor. CHP iktidar olmadan, İSKİ'yi aratacak ilişkilerin içine girilmesini engellemeye çalışıyor. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ama bu üstü kapalı tweet'ler atarak olmaz, lider olarak masaya yumruğunu vurarak önlenir."
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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'klavye operasyonu'nun şifreleri! Mesajlar kime gitti: CHP içindeki çeteleşme ve üstünü çizen büyükelçiler...
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