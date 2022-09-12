Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'klavye operasyonu'nun şifreleri! Mesajlar kime gitti: CHP içindeki çeteleşme ve üstünü çizen büyükelçiler...

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masada oyun ve kavga eksik olmuyor.
2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı henüz belirnemezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi ismini masaya dayatmaya çalışıyor.
Masada henüz Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal dışında kimseden destek göremeyen Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisinde de belli kesim tarafından karşılık görmüyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'CHP İÇİ OPERASYON' ÇIKIŞI: ARKASINDAKİLERİ BİLİYORUM
Kılıçdaroğlu kendi ismine karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın parlatılmasından rahatsız olurken son olarak Twitter üzerinden bomba etkisi yaratan paylaşımlar yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" söylemini yinelerken kendisine yönelik bir operasyon çekileceğini ima ederek, "Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler." dedi.
"GİDENLERE UĞURLAR OLA"
Kılıçdaroğlu, "Gelenler; çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola." şeklinde sert bir paylaşımla tweetlerini noktaladı.
TAKVİM.COM.TR YAZDI: YOZLAŞMA İTİRAFI İMAMOĞLU'NA MESAJ VE ÖN ALMA
Takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları sonrası Tweetlerin başta Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinde oluşan çeteleşmeye ve adaylık için yeni hamleler yapan Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğunu yazdı.