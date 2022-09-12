Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'klavye operasyonu'nun şifreleri! Mesajlar kime gitti: CHP içindeki çeteleşme ve üstünü çizen büyükelçiler...

İşte Selvi'nin o yazısından ilgili kısım;

"KILIÇDAROĞLU zaman zaman öfke patlamaları yaşıyor. Kimi zaman bazı gazetecileri kimi zaman da bazı anket firmalarını hedef alıyor. Ama bu kez CHP'yi hedef aldı. Hatta bu kez doğrudan CHP'de yönetime yakın bazı isimlere mesaj verdi. "Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim" dedi. Kılıçdaroğlu, bu çıkışı ilk olarak 26 Nisan tarihli CHP grubunda yapmıştı. Hazırladığı yazılı konuşmayı yapmayacağını belirtip kürsüden manifesto gibi bir çıkış yapmıştı.

Bu kez 5'li çetelerle, bazı sermayedarlarla görüşen arkadaşlarına sesleniyordu. Kendisine karşı yapılan bir operasyondan söz ediyordu. Kılıçdaroğlu neyi kastediyor diye kulislere kulak verdim.

CHP İÇİNE

1- Kılıçdaroğlu, 6'lı ortak masanın cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ancak aday olmasını istemeyen güçler olduğunu görüyor. Bunların arasında, muhalif medyadan isimlerin ve CHP'deki yöneticilerin kimler olduğunu tek tek biliyor. Adaylığını engellemeye çalışanlara mesaj veriyor.

İŞADAMLARINA

2- Ekrem İmamoğlu ya da Meral Akşener'e yakın olan, Mansur Yavaş'ı destekleyen işadamlarına sizi 5'li çete ile aynı görüyorum diyor.

3- Son dönemlerde büyük şirketleri, önemli medya kuruluşlarını ziyaret eden, işadamlarıyla yemekte buluşan bazı CHP yöneticilerinin, "Biz iktidara geliyoruz. Bizimle çalışın. Bize destek verin" diye üstü kapalı tehditlerde bulundukları konuşuluyor. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun kulağına gidiyor.

ÜÇ BÜYÜKELÇİYE

4- ABD, İngiltere ve Almanya büyükelçilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu söyleniyor. Onlara mesaj veriyor.

5- 6'lı masaya ben adaylıkta kararlıyım. Gerekirse partimdekilerin dahi gözünün yaşına bakmam diyor.

MASAYA YUMRUĞUNU VURMALI

6- Kılıçdaroğlu'nun desteklediğim bir noktası var. Kulislerde CHP'li bazı büyükşehir belediyelerinden ve CHP yönetiminden bazı isimlerin işadamlarıyla buluşmalarını sıklaştırdıkları konuşuluyor. Bir kısmının Kılıçdaroğlu'na karşı adaylara kaynak oluşturmaya çalıştığı söyleniyor. Bir havuzdan söz ediliyor. Kılıçdaroğlu hem kendine yakın hem kendisinin karşısında olan bu isimlerin ilişkilerinden rahatsız olduğu ifade etmeye çalışıyor. CHP iktidar olmadan, İSKİ'yi aratacak ilişkilerin içine girilmesini engellemeye çalışıyor. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ama bu üstü kapalı tweet'ler atarak olmaz, lider olarak masaya yumruğunu vurarak önlenir."