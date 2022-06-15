CHP-HDP aşkında yanan Tanju Özcan oldu! Özcan Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi: "HDP'nin gazıyla CHP'den atılacağımı düşünmüyorum"

HDP İYİCE CHP'NİN İÇİNE GİRDİ

takvim.com.tr geçtiğimiz gün kulis bilgilerinden derlediği bir haberle 6'lı masanın gizli ortağı olan HDP'nin iyiden iyiye CHP'nin içine girdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı bir pazarlığa giriştiğini yazmıştı. Hatta Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceğinin konuşulduğu da ifade edilmişti.

HDP'Yİ MEMNUN ETMEK İÇİN ÖZCAN'IN İPİNİ ÇEKTİ

CHP'nin HDP ile yakınlaştığı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'ye karşı pazarlığa tutuştukları bilinirken Tanju Özcan'ın ihracının istenmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu. Öyle ki Özcan'ın HDP ile yaptığı tartışmalarda hafızalardaki yerini korurken Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyi yapması, 'hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi' şeklinde yorumlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan, "Ben Sayın Genel Başkan'ın, partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip, kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor." dedi.

HDP'LİLERİN GAZINA GELİP KOVMAZLAR...

"Herhalde bu AK Partililerin ve HDP'lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım." ifadelerini kullandı.