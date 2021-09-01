CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan skandal ima! Yardım isteyen kadına bakın ne demiş!

Mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken, sık sık yeni skandallara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine çirkin bir haberle gündemde.
BAŞÖRTÜLÜ KADINLA İLGİLİ ANISI ŞOKE ETTİ!
Tanju Özcan, katıldığı youtube programında başından geçen anılarını anlattı. Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili anısını anlattığı üslubu ise mide bulandırdı.
"BEBEĞİM YOK BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?"
Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz dedi. Ben de hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz? dedim. Sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Dedi.