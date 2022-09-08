Şahan Gökbakar'dan yuvarlak masaya 'ganyan' göndermesi: Altılı yattı gibi...

Ardından önce milletvekillerine, sonra grup başkanvekillerine kendi adaylığını ilan ettirdi, aynı masaya oturduğu genel başkanlara ve partilerine tartıştırdı; nihayet 6 ay sonra, hafta başında 'masadaki genel başkanların kabul etmesi halinde' aday olacağını duyurdu.

5 PARTİ FARKLI GÖRÜŞTE

Ancak aynı süreçte, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adını öne sürdü; Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'ortak aday belirlenmesi, aksi halde çok adayla seçime gidilme kararı alınması' önerisini getirdi; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu gibi 'uzlaşılması halinde' kendi adaylığını dile getirdi; DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Gül, Babacan ve Davutoğlu'nu ima ederek "AK Parti döneminde sorumluluk alanların aday olamayacağını" açıkladı.

TARTIŞMA OLUŞTURAN '7. ORTAK'

Bu aşamada altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelebilirdi, ancak bu kez de CHP eski Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'görünmeyen ortak' HDP ile ilgili bir sözü kriz yarattı.