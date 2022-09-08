İstanbul'a gelen Suriye uyruklu terörist paketlendi

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; aranan bölücü terör örgütü PKK üyesi bir teröristin kırsaldan İstanbul'a geldiğini tespit etti.

İstanbul'a gelen Suriye uyruklu terörist paket VİDEO

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN KAÇAMADI

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Kırsal Kadrosu" içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu terörist Shiko J., İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.