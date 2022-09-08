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    • 08.09.2022 10:32
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    İstanbul'a gelen Suriye uyruklu terörist paketlendi

    İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bir bölücü terör örgütü PKK üyesinin kırsaldan İstanbul’a geldiğini tespit etti. Suriye uyruklu Shiko J. isimli terörist, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

    İstanbul’a gelen Suriye uyruklu terörist paket

    İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; aranan bölücü terör örgütü PKK üyesi bir teröristin kırsaldan İstanbul'a geldiğini tespit etti.

    İstanbul'a gelen Suriye uyruklu terörist paket VİDEO

    İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN KAÇAMADI
    Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Kırsal Kadrosu" içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu terörist Shiko J., İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    Bölücü terör örgütü PKK' üyesi Shiko J., yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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