Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkeleri turunda Bosna Hersek ve Sırbistan'ın ardından Hırvatistan'a ulaştı.
Başkan Erdoğan'ı Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Zagreb'e geldi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.