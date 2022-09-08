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    • 08.09.2022 10:50
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    • 08.09.2022 11:26
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    Başkan Erdoğan Hırvatistan'da! Resmi törenle karşılandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkeleri turunun son durağı olan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e ulaştı. Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Anlaşmaların İmza Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    AJANSLAR
    Balkan turunda 3. durak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkeleri turunda Bosna Hersek ve Sırbistan'ın ardından Hırvatistan'a ulaştı.

    Başkan Erdoğan'ı Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Zagreb'e geldi.

    RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN HIRVATİSTAN PROGRAMI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Anlaşmaların İmza Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

        Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak. Zagreb'de Vatan Anıtı'na Çelenk Koyma Töreni'nin ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'na ve Cumhurbaşkanı Milanovic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

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