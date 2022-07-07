6'lı masanın aday belirleyememesi tabanı kızdırmaya başladı!

Öte yandan sadece halkı değil 6'lı masa üyelerinin birbirlerini bile oyaladığını söyleyen Övür, "İP Genel Başkanı Meral Akşener... Her ne kadar Akşener, "Ben başbakan olacağım" diyerek kenara çekilmiş görünse de yan cebime koy havasında. Yardımcılarının sık sık onun adaylığından söz etmesi, bazı anket şirketlerinin İP'in oyunu yüzde 20'lerin üzerinde göstermesi tesadüf değil. Kulislerde Akşener'in bir son dakika hamlesi yapabileceği konuşuluyor. Bu hamleyle Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nu CHP-HDP birlikteliğine sahip çıkan, kendisini de HDP'yle bir araya gelmeyen bir pozisyona çekerek CHP'den kaçan laik oyları da alacağı söyleniyor. Anlayacağınız hesap içinde hesap var" diye yazdı.