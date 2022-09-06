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    • Güncel
    • 07.09.2022 01:30
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    • 07.09.2022 01:59
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    Masanın hükmü yok! Akşener'den 'Mansur'u siz aday göstermezsiniz ben aday gösteririm' çıkışı: Mansur'dan 'konsensus olursa aday olurum' sözleri

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6+1+1'lik masanın baş aktörü İYİ Parti yavaş 'yavaş' safını belli etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener, Mansur Yavaş için kollarını sıvadı. Gazeteci Hulki Cevizoğlu konuya ilişkin çok çarpıcı kulis bilgileri paylaştık. Cevizoğlu, "Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına bugün Ankara'da yaptığı toplantıda, '6'lı masa aday göstermezse ben Mansur Yavaş'ı aday gösteririm' demiş" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın da konsensus olursa 'aday olurum' dediğini aktaran Hulki Cevizoğlu, Ne çıkıyor ortaya, Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında bu konu konuşulmuş" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masanın hükmü kalmadı! Akşener’in adayı Mansur...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masada sular durulmuyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' dayatmasında bulunurken bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.



    Öte yandan İYİ Parti kazanacak bir aday olması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açıyor.

    İYİ PARTİ YAVAŞ 'YAVAŞ' POZİSYONUNU NETLEŞTİRDİ
    Geçtiğimiz günler İYİ Parti, adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret ederek pozisyonunu iyiden iyiye netleştirdi. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman 'ben aday olacağım' demedi. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" açıklamasında bulundu.


        ESNAF ZİYARETİNDE KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA GÖNDERME
        Meral Akşener de Silivri'de yaptığı esnaf ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulundu.

        Esnaf ile 2023 diyaloğuna giren Akşener, iş yeri sahibinin "Kılıçdaroğlu'na oy vermem" demesi üzerine "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.

        Akşener, özel bir TV kanalına bugün verdiği demeçte de adayın kazanacak bir isim olması gerektiğine vurgu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıları kapadı.



        MASAYI SALLAYACAK KULİS
        Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

        Bomba kulis! Akşener'in adayı Mansur



        6 benzemezin bir araya geldiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak tahakküm kurduğu 6+1+1'lik masadaki son durumu ele alan Cevizoğlu, İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'tan yana olduğunu söyledi.



        AKŞENER: MASA ADAY GÖSTERMEZSE BEN ADAY GÖSTERİRİM
        Cevizoğlu edindiği kulis bilgisini, "Meral Akşener, İYİ Parti il başkanlarına bugün Ankara'da yaptığı toplantıda, "6'lı masa aday göstermezse ben Mansur Yavaş'ı aday gösteririm" demiş" ifadelerini kullanarak duyurdu.

        Mansur Yavaş: Konsensus olursa aday olurum


        Hulki Cevizoğlu, Mansur Yavaş'ın konsensus olursa 'aday olurum' dediğini aktardı.



            MANSUR YAVAŞ: KONSENSUS OLURSA ADAY OLURUM
            Cevizoğlu konuya ilişkin, "Tıpkı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı adaylığında da konsensus olursa 'aday olurum' dediği öğrenildi. Ne çıkıyor ortaya, Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında bu konu konuşulmuş" açıklamasında bulundu.


            YORUM DEĞİL BİLGİ: "AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR"
            Geçtiğimiz günlerde de CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon kanalında "Meral Hanım istemiyor Kemal Bey'in aday olmasını. Bunları bilgiye dayalı söylüyorum, yorum yapmıyorum." ifadelerini kullandı.
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