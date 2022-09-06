Masanın hükmü yok! Akşener'den 'Mansur'u siz aday göstermezsiniz ben aday gösteririm' çıkışı: Mansur'dan 'konsensus olursa aday olurum' sözleri



ESNAF ZİYARETİNDE KILIÇDAROĞLU'NA BOMBA GÖNDERME

Meral Akşener de Silivri'de yaptığı esnaf ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulundu.

Esnaf ile 2023 diyaloğuna giren Akşener, iş yeri sahibinin "Kılıçdaroğlu'na oy vermem" demesi üzerine "Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler böyle yapıyor" ifadelerini kullandı.



Akşener, özel bir TV kanalına bugün verdiği demeçte de adayın kazanacak bir isim olması gerektiğine vurgu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıları kapadı.