Masanın hükmü yok! Akşener'den 'Mansur'u siz aday göstermezsiniz ben aday gösteririm' çıkışı: Mansur'dan 'konsensus olursa aday olurum' sözleri

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin ve FETÖ'nün ise gölge ortak olarak iştirak ettiği yuvarlak masada sular durulmuyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' dayatmasında bulunurken bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
Öte yandan İYİ Parti kazanacak bir aday olması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekiyor, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açıyor.
İYİ PARTİ YAVAŞ 'YAVAŞ' POZİSYONUNU NETLEŞTİRDİ
Geçtiğimiz günler İYİ Parti, adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret ederek pozisyonunu iyiden iyiye netleştirdi. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman 'ben aday olacağım' demedi. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" açıklamasında bulundu.