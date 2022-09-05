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    • 05.09.2022 18:23
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    SON DAKİKA: Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın dosyası Dışişleri Bakanlığı'na teslim edildi

    Son dakika haberleri... Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

    Göktaş’ın dosyası Dışişleri Bakanlığı’nda

    Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderdi.

    DOSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA TESLİM EDİLDİ
    Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.

    Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.

    Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

    GÖKTAŞ'IN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİNE YÖNELİK İŞLEMLER BAŞLATILDI
    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.

    İŞTE LEVENT GÖKTAŞ'IN SON HALİ
    Göktaş'ın gözaltına alındıktan sonra çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

        GÖKTAŞ NASIL İADE EDİLECEK?
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan iadesi sürecindeki deport ya da mahkeme süreçlerini takip edeceklerini belirtti.

        Soylu, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'daki temasları sırasında gazetecilerin sorusu üzerine Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Türkiye'nin, Interpol'de icra kurulu üyesi olmasının ardından kırmızı bültenler ve Interpol takibi konusunda daha aktifleştiklerini belirten Soylu, Türkiye'den firar eden kanun kaçakları konusunda da birçok yerde başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Soylu, şu anda Türkiye'de dört veya daha fazla cinayetin zanlısı olan Barış Boyun'un İtalya'da, Binali Camgöz ve Deniz Camgöz'ün Karadağ'da, Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını aktardı. Türkiye'nin sadece içeride değil dışarıda da takipleri gerçekleştirdiğini ifade eden Soylu, "Kimse bunun kolay olduğunu zannetmesin. Çünkü bunlar ülkeden ülkeye geçiyor ve arkadaşlarımız bütün ülkelerde istihbari ağlarla ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla beraber bunu sağlamaya çalışıyor." dedi.

        Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanması sürecine ilişkin ise Soylu, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad şehrinde Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Biz bunu haber aldık. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem biz, ben iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla bu konuda görüştüm, Bulgaristan Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, aynı zamanda Interpol birimimiz... Orada yakalandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Bir ödeme karşılığı, kendi iç kanunları çerçevesinde... Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün akşam itibarıyla gözaltına alındı ve biyometrik verileriyle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içerisinde kırmızı bülteni Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına da iletmiş olduk."

        Göktaş'ın yakalandığı haberinin dün akşam itibarıyla geldiğini belirten Soylu, bugün ilgili birimlerin Bulgaristan makamlarıyla görüşeceğini söyledi.

        Levent Göktaş'ın iadesine ilişkin bilgi veren Soylu, "İki türlü yöntem vardır, bir deport yöntemi, deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Hangisini tercih edeceklerse biz iki sürece de talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha basit bir süreç. Mahkeme süreci biraz daha uzun bir süreç ama biz iki süreci de takip ediyoruz. Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

        8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞ GÖKTAŞ FİRAR ETMİŞTİ
        FETÖ/PDY'ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında Suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna'ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı. Genişletilen soruşturmada savcılık Haziran ayında yeni bir operasyon başlatmıştı. Levent Göktaş ve Fikret Emek'in de bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, 8 kişi gözaltına alınmış ancak Göktaş'a ulaşılamamıştı.

        GÖKTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
        Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş için hazırlanan kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderdi. Bunun üzerine emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

        LEVENT GÖKTAŞ NASIL KAÇTI?
        Alınan ifadelerde Hablemitoğlu suikast talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın Ankara Söğütözü'nde kendisine ait avukatlık bürosunun adresini MERNİS'e bildirdiği, operasyon gecesi İstanbul Sarıyer'de kızının yaşadığı rezidansta olduğu, İstanbul'da eşinin kaldığı eve şafak vakti yapılan baskını duyunca da firar ettiği öğrenildi.

            FİRARİ LEVENT GÖKTAŞ ALİ KOÇ'UN AVUKATI MI? İNAN KIRAÇ'IN SIR SEYAHATİ
            Necip Hablemitoğlu suikastının bir numaralı ismi olan ve firar eden Levent Göktaş'ın, cinayetle ilgili arandığı sırada İnan Kıraç'ın holdingine uğraması akıllara birçok soru işaretleri getirmişti. Bu olayın hemen ardından İnan Kıraç'ın ultralüks yatıyla Yunan adaları ve İtalya'ya seyahate çıktığı ve bu seyahatte Yunan adalarından önemli bazı kişileri de yatına alacağı öğrenilirken, misafirlerin kimliği ise sır gibi gizli tutuluyordu. Konuyu 5 Ağustos'ta köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Herkes Göktaş'ın İnan Kıraç'ın avukatı olduğunu yazıp duruyor. Acaba Ali Koç'un da avukatlığını yapmış olabilir mi? Neden kimse bunu sorgulamıyor?" sorusunu yöneltmişti.

            KEŞİF, TAKİP, İZLEME VE SUİKAST
            Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla zanlıların belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Nuri Gökhan Bozkır, suikast öncesinde yaptığı keşfin detaylarını ifadesinde anlattı. Hurdacı kılığında Portakal Çiçeği sokakta keşif yaptığını, ajandasına keşifle ilgili notlar tuttuğunu anlatan Bozkır, suikast yapacak kişiyi de olay yerine götürdüğünü anlattı.

            MAÇ GÜNÜ SEÇİLDİ
            Suikast talimatının Levent Göktaş tarafından verildiğinin kaydedildiği dosya kapsamında, zanlıların operasyonel başkası adına kayıtlı cep telefonu hatlarıyla görüşmeler yaptığı, suikastin 2002-2003 Sezonu Türkiye Kupası Galatasaray-Ankaragücü maç 3. Tur Maç saatinde eylemin gerçekleştirilmesi kararının alındığı ortaya çıktı. Zanlıların eylem sonrasında kullandıkları telefonları ve sim kartları imha ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.

            LEVENT GÖKTAŞ BOZKIR'IN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI
            Öte yandan gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Sauna Çetesi davasında Bozkır'ın avukatlığını yaptığı biliniyor.

            BOZKIR İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU
            MİT tarafından Ukrayna'dan paketlenerek getirilen Nuri Gökhan Bozkır çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

            Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, "Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

            Bu kişinin, kendisinden Portakal Çiçeği Sokağı'nda keşif yapmasını ve bir başka üst rütbede bir isim ile gerekli koordinasyonu sağlamasını istediğini belirtti.

                "HURDA TAŞIYICI ARAÇLA..."
                Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu bölgede hurdacı kılığında keşif çalışması yaptığını belirten Bozkır, "Üzerime eski kıyafetler giydim. Bir hurdacıya giderek hurda taşıyıcı bir araç aldım. Arızalı bir şofbeni aracın içine koydum. Daha sonra Portakal Çiçeği Sokağı'na gittim. Gündüz vaktiydi. Yavaşça çıkıp çevreyi rahat kontrol edebilmek için Mesnevi Sokak'tan Portakal Çiçeği Sokağı'na doğru yokuş yukarı çıktım. Tespitleri not alıp rapor haline getirdim. Raporu da emri veren kişiye teslim ettim" dedi.

                Bozkır, "Suikastı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak tetikçiyi olay yerine götürdüğünü ve cinayet sonrasında da arabayla alıp evine bıraktığını" iddia etti.

                Bozkır, keşif görevi kapsamında Portakal Çiçeği Sokağı'nın yaya ve araç trafiği, kameralar ve güvenlik noktalarını belirlemeye çalıştığını ifade ederek, daha sonra eve giderek tespit ettiği hususları rapor haline getirdiğini ve bu raporu da kendisine emri veren isme sunduğunu söyledi.

                İsmin hazırladığı raporu koordinasyon için temasa geçmesini söylediği diğer isme götürmesi emrini verdiğini anlatan Bozkır, raporu daha sonra bu kişiye teslim ettiğini söyledi.

                Bozkır, suikast günü mesai sonrasında cep telefonunu kapattığını ve evde bıraktığını kaydederek, daha önce satın aldığı bir telefona kendisine verilen operasyonel hattı taktığını söyledi.

                "5-10 DAKİKA SONRA SİLAH SESİ DUYDUM"
                Bir süre sonra, tetikçi olduğunu iddia ettiği kişinin bu hattan kendisini aradığını söyleyen Bozkır, "Bana kendisini evinin bulunduğu yerden almamı söyledi. Mesai bitmeden önce bir arkadaştan arabasını almıştım. Tetikçiyi söylediği yerden bu arabayla aldım. Evin yakınındaki boş arazide indirdim. 'Beni Portakal Çiçeği sokaktan alırsın' dedi. Sokağa çıkan ara sokaklardan birinde beklemeye başladım. 5-10 dakika sonra silah sesi duydum. Sokağa girerek tetikçiyi aldım ve evine bıraktım" ifadesini kullandı.

                    "GERÇEK DEĞİLDİ"
                    Gökhan Nuri Bozkır, daha sonra telefonu imha ettiğini belirterek, olayda kullanılan silahın Mogan Gölü'ne atıldığına ilişkin daha önce çizdiği kroki için de "İnandırıcı olması için çizdim. Ancak bu kroki gerçek değildi" diye konuştu. Bozkır, "Silahın nerde olduğunu bilmiyorum. Bu olay yanlıştı. Bildiklerimi anlattım. Pişmanım" dedi.

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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın dosyası Dışişleri Bakanlığı'na teslim edildi
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