FETÖ'cüler Necip Hablemitoğlu ve İhsan Güven suikastlerini sahte ihbar ve algı oyunlarıyla kararttı!

İhsan Güven cinayetinin arka planındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) izinin nasıl saklandığına dair yeni bulgular ortaya çıktı. Buna göre Güven suikastının örgütsel şüphelisi olan FETÖ, cinayet dosyasını tamamen karartarak beş sözde şüpheli buldu ve yargılayıp ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.
Bu beş kişi, FETÖ devletten uzaklaştırıldıktan sonra 2016'da görülen davanın karar duruşmasında ise beraat etti. FETÖ'nün Necip Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun izine ve dolayısıyla FETÖ'ye ulaşılmaması için İBDA-C örgütü üyesi birini ve ona yardım ettiği öne sürülen dört kişiyi yakalayıp suikastı kararttığı anlaşıldı.
AHMET TARKAN MUMCUOĞLU
Bu karartma, FETÖ'nün yurtdışındaki firari savcısı Zekeriya Öz'ün 2008'de Özel Yetkili Savcı iken İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı yazıda çarpıcı biçimde görülüyor. Öz'ün yazısında, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan yazar Ergün Poyraz'ın Tarikat, Siyaset ve Cinayet adlı kitabında Hablemitoğlu cinayeti ile İhsan Güven cinayeti arasında ikiz derecesinde benzerlikler olduğundan söz edildiği belirtiliyor.