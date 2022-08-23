Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! Suikastta Enver Altaylı'nın rolü! Talimatı FETÖ imamından almış!

SUİKASTA GİDEN SÜREÇ

Hablemitoğlu bu teklifi reddedince bu kez Altaylı, suikasta giden yolun taşlarını örmeye başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bölgesinde dönemin MAK Alay Komutanı firari Mustafa Levent Göktaş ile görüşen Altaylı, özel kuvvetler ekibine Hablemitoğlu'nu hedef gösterdi. Altaylı suikastta; hem Hablemitoğlu, hem Özcan, hem de suikast timinin başında olduğu iddia edilen Levent Göktaş ile görüşen kilit isim oldu. Özcan ile Altaylı'nın Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından vazgeçirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, devreye silahlı saldırı süreci başladı.