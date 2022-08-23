Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! Suikastta Enver Altaylı'nın rolü! Talimatı FETÖ imamından almış!

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de öldürüldüğü suikast soruşturması kapsamında; 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ üyeliği'nden hükümlü Enver Altaylı cezaevinden başsavcılığa getirilerek Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Altaylı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece Hablemitoğlu suikastından da tutuklandı. Altaylı'nın Hablemitoğlu cinayetindeki rolüyle ilgili bilgilere ulaşıldı.
BASKI YAPTI
İfadeler, HTS kayıtları, istihbarat raporlarına göre; Hablemitoğlu'nun ölümünden kısa süre önce, FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye imamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan, aracılar vasıtasıyla görüştüğü Enver Altaylı'dan Hablemitoğlu konusunda yardım istedi. Altaylı, Hablemitoğlu ile görüşerek o dönem FETÖ ile ilgili kitap yazan Hablemitoğlu'nu bu kitabı yayınlamaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Baskının irtibat trafiği de tüm detaylarıyla soruşturma dosyasına girdi.
SUİKASTA GİDEN SÜREÇ
Hablemitoğlu bu teklifi reddedince bu kez Altaylı, suikasta giden yolun taşlarını örmeye başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bölgesinde dönemin MAK Alay Komutanı firari Mustafa Levent Göktaş ile görüşen Altaylı, özel kuvvetler ekibine Hablemitoğlu'nu hedef gösterdi. Altaylı suikastta; hem Hablemitoğlu, hem Özcan, hem de suikast timinin başında olduğu iddia edilen Levent Göktaş ile görüşen kilit isim oldu. Özcan ile Altaylı'nın Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından vazgeçirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, devreye silahlı saldırı süreci başladı.