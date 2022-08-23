Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.08.2022 07:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2022 07:15
    ABONE OL

    Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! Suikastta Enver Altaylı'nın rolü! Talimatı FETÖ imamından almış!

    Türkiye’nin yıllardır konuşulan suikastında sır perdesi aralanıyor. 2002 yılında Necip Hablemitoğlu’na düzenlenen suikast hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ’nün kara kutusu olarak bilinen Enver Altaylı’nın FETÖ Türkiye imamı Mustafa Özcan'dan suikast talimatı aldı. Suikasta giden süreci de Altaylı koordine etti

    Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı’nın rolü!

    Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de öldürüldüğü suikast soruşturması kapsamında; 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'FETÖ üyeliği'nden hükümlü Enver Altaylı cezaevinden başsavcılığa getirilerek Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Altaylı, sevk edildiği nöbetçi mahkemece Hablemitoğlu suikastından da tutuklandı. Altaylı'nın Hablemitoğlu cinayetindeki rolüyle ilgili bilgilere ulaşıldı.

    BASKI YAPTI
    İfadeler, HTS kayıtları, istihbarat raporlarına göre; Hablemitoğlu'nun ölümünden kısa süre önce, FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye imamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan, aracılar vasıtasıyla görüştüğü Enver Altaylı'dan Hablemitoğlu konusunda yardım istedi. Altaylı, Hablemitoğlu ile görüşerek o dönem FETÖ ile ilgili kitap yazan Hablemitoğlu'nu bu kitabı yayınlamaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Baskının irtibat trafiği de tüm detaylarıyla soruşturma dosyasına girdi.

    SUİKASTA GİDEN SÜREÇ
    Hablemitoğlu bu teklifi reddedince bu kez Altaylı, suikasta giden yolun taşlarını örmeye başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bölgesinde dönemin MAK Alay Komutanı firari Mustafa Levent Göktaş ile görüşen Altaylı, özel kuvvetler ekibine Hablemitoğlu'nu hedef gösterdi. Altaylı suikastta; hem Hablemitoğlu, hem Özcan, hem de suikast timinin başında olduğu iddia edilen Levent Göktaş ile görüşen kilit isim oldu. Özcan ile Altaylı'nın Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından vazgeçirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, devreye silahlı saldırı süreci başladı.

        SUİKAST ADIM ADIM AYDINLANIYOR
        Ankara'da suikasta uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu dosyasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasında Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalandı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Şimdiye kadarki iki operasyonda Bozkır'ın yanı sıra Enver Altaylı ile Mustafa Levent Göktaş'ı cinayet için görüştürdüğü değerlendirilen Aydın Köstem, Göktaş ile birlikte hareket eden Özel Kuvvetler'den emekli Mehmet Narin, suikastın tetikçisi olduğu değerlendirilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve azmettiriciler arasındaki Fikret Emek tutuklandı. Suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş ise firar etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sinekle kesintisiz mücadele
        Haberler Güncel Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! Suikastta Enver Altaylı'nın rolü! Talimatı FETÖ imamından almış!
            SON DAKİKA