SON DAKİKA! Hablemitoğlu suikastının 1 numarası firari Levent Göktaş için kırmızı bülten

MAÇ GÜNÜ SEÇİLDİ

Suikast talimatının Levent Göktaş tarafından verildiğinin kaydedildiği dosya kapsamında, zanlıların operasyonel başkası adına kayıtlı cep telefonu hatlarıyla görüşmeler yaptığı, suikastin 2002-2003 Sezonu Türkiye Kupası Galatasaray-Ankaragücü maç 3. Tur Maç saatinde eylemin gerçekleştirilmesi kararının alındığı ortaya çıktı. Zanlıların eylem sonrasında kullandıkları telefonları ve sim kartları imha ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.

LEVENT GÖKTAŞ BOZKIR'IN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI

Öte yandan gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Sauna Çetesi davasında Bozkır'ın avukatlığını yaptığı biliniyor.

BOZKIR İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU

MİT tarafından Ukrayna'dan paketlenerek getirilen Nuri Gökhan Bozkır çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, "Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

Bu kişinin, kendisinden Portakal Çiçeği Sokağı'nda keşif yapmasını ve bir başka üst rütbede bir isim ile gerekli koordinasyonu sağlamasını istediğini belirtti.