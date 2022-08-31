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    • 31.08.2022 15:39
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    • 31.08.2022 15:54
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    SON DAKİKA! Hablemitoğlu suikastının 1 numarası firari Levent Göktaş için kırmızı bülten

    Son dakika haberine göre Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

    Hablemitoğlu suikastının 1 numarası için kırmızı bülten

    Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

    Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi.

    Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

    Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

    LEVENT GÖKTAŞ NASIL KAÇTI?
    Hablemitoğlu cinayetinin bir numaralı sanığı Levent Göktaş'ın halen firari olduğu bildirilirken, gözaltı kararı çıkarıldığı gün Levent Göktaş'ın evine giden polislere Göktaş'ın yurtdışında olduğu ifade edildi.

    KEŞİF, TAKİP, İZLEME VE SUİKAST
    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla zanlıların belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Nuri Gökhan Bozkır, suikast öncesinde yaptığı keşfin detaylarını ifadesinde anlattı. Hurdacı kılığında Portakal Çiçeği sokakta keşif yaptığını, ajandasına keşifle ilgili notlar tuttuğunu anlatan Bozkır, suikast yapacak kişiyi de olay yerine götürdüğünü anlattı.

        MAÇ GÜNÜ SEÇİLDİ
        Suikast talimatının Levent Göktaş tarafından verildiğinin kaydedildiği dosya kapsamında, zanlıların operasyonel başkası adına kayıtlı cep telefonu hatlarıyla görüşmeler yaptığı, suikastin 2002-2003 Sezonu Türkiye Kupası Galatasaray-Ankaragücü maç 3. Tur Maç saatinde eylemin gerçekleştirilmesi kararının alındığı ortaya çıktı. Zanlıların eylem sonrasında kullandıkları telefonları ve sim kartları imha ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.

        LEVENT GÖKTAŞ BOZKIR'IN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI
        Öte yandan gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Sauna Çetesi davasında Bozkır'ın avukatlığını yaptığı biliniyor.

        BOZKIR İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU
        MİT tarafından Ukrayna'dan paketlenerek getirilen Nuri Gökhan Bozkır çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

        Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, "Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

        Bu kişinin, kendisinden Portakal Çiçeği Sokağı'nda keşif yapmasını ve bir başka üst rütbede bir isim ile gerekli koordinasyonu sağlamasını istediğini belirtti.

        "HURDA TAŞIYICI ARAÇLA..."
        Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu bölgede hurdacı kılığında keşif çalışması yaptığını belirten Bozkır, "Üzerime eski kıyafetler giydim. Bir hurdacıya giderek hurda taşıyıcı bir araç aldım. Arızalı bir şofbeni aracın içine koydum. Daha sonra Portakal Çiçeği Sokağı'na gittim. Gündüz vaktiydi. Yavaşça çıkıp çevreyi rahat kontrol edebilmek için Mesnevi Sokak'tan Portakal Çiçeği Sokağı'na doğru yokuş yukarı çıktım. Tespitleri not alıp rapor haline getirdim. Raporu da emri veren kişiye teslim ettim" dedi.

        Bozkır, "Suikastı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak tetikçiyi olay yerine götürdüğünü ve cinayet sonrasında da arabayla alıp evine bıraktığını" iddia etti.

        Bozkır, keşif görevi kapsamında Portakal Çiçeği Sokağı'nın yaya ve araç trafiği, kameralar ve güvenlik noktalarını belirlemeye çalıştığını ifade ederek, daha sonra eve giderek tespit ettiği hususları rapor haline getirdiğini ve bu raporu da kendisine emri veren isme sunduğunu söyledi.

        İsmin hazırladığı raporu koordinasyon için temasa geçmesini söylediği diğer isme götürmesi emrini verdiğini anlatan Bozkır, raporu daha sonra bu kişiye teslim ettiğini söyledi.

        Bozkır, suikast günü mesai sonrasında cep telefonunu kapattığını ve evde bıraktığını kaydederek, daha önce satın aldığı bir telefona kendisine verilen operasyonel hattı taktığını söyledi.

            "5-10 DAKİKA SONRA SİLAH SESİ DUYDUM"
            Bir süre sonra, tetikçi olduğunu iddia ettiği kişinin bu hattan kendisini aradığını söyleyen Bozkır, "Bana kendisini evinin bulunduğu yerden almamı söyledi. Mesai bitmeden önce bir arkadaştan arabasını almıştım. Tetikçiyi söylediği yerden bu arabayla aldım. Evin yakınındaki boş arazide indirdim. 'Beni Portakal Çiçeği sokaktan alırsın' dedi. Sokağa çıkan ara sokaklardan birinde beklemeye başladım. 5-10 dakika sonra silah sesi duydum. Sokağa girerek tetikçiyi aldım ve evine bıraktım" ifadesini kullandı.

            "GERÇEK DEĞİLDİ"
            Gökhan Nuri Bozkır, daha sonra telefonu imha ettiğini belirterek, olayda kullanılan silahın Mogan Gölü'ne atıldığına ilişkin daha önce çizdiği kroki için de "İnandırıcı olması için çizdim. Ancak bu kroki gerçek değildi" diye konuştu. Bozkır, "Silahın nerde olduğunu bilmiyorum. Bu olay yanlıştı. Bildiklerimi anlattım. Pişmanım" dedi.

            Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

            FİKRET EMEK GÖZALTINDA
            Şimşek, "Gözaltına alınanlardan çok önemli birisi Fikret Emek. O dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdürü'ydü. Tarkan Mumcuoğlu diye bir özel kuvvetler mensubu gözaltına alındı. Altan Bora, Bülent Kutsal, Kamil Metin, Memiş Aytekin, Osman Tuncer adlı kişiler gözaltına alındı. Ancak 2 kişi şu anda firarda. Ciddi bir çalışma yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

            LEVENT GÖKTAŞ 1 NUMARALI SANIK
            Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'ın suikastın 1 numaralı sanığı olduğu ve İstanbul, Ankara ve Bodrum'daki adreslere yapılan operasyonlarda yakalanamadığı bildirildi. Abdurrahman Şimşek, Göktaş'ın her yerde arandığını aktardı.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA! Hablemitoğlu suikastının 1 numarası firari Levent Göktaş için kırmızı bülten
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