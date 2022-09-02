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    • 02.09.2022 08:23
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    Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Firari Göktaş Bulgaristan’da yakalandı!

    İçişleri Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

    Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı." ifadelerine yer verildi.





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    Haberler Güncel Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı!
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