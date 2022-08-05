Firari Levent Göktaş Ali Koç'un avukatı mı? İnan Kıraç'ın sır seyahati

Necip Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü suikastın "1 numarası" olarak aranan Levent Göktaş'ın arandığı sırada iş adamı İnan Kıraç'ın holdingini ziyarette bulunduğu ortaya çıkmasının ardından, İnan Kıraç'ın süper lüks yatıyla Yunan adaları üzerinden İtalya'ya çıktığı seyahat kafa karıştırdı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de bugünkü yazısında çok çarpıcı bir soru yöneltti. Övür'ün yazısı şu şekilde:

Günlerdir hatta yıllardır bile denilebilir, MAK Komutanı Levent Göktaş eksenli çok sayıda olayı anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz.

Ergenekon'dan yargılanan, MİT müsteşarı olmak isteyen, Necip Hablemitoğlu cinayetiyle suçlanan, Koç'un damadı Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç'ın avukatlığını yapan, aynı zamanda kurduğu savunma sanayii şirketiyle de devletle ilişkisi olan bir isimden söz ediyoruz.

İşin bir ayağında da Enver Altaylı'dan Mustafa Özcan'a uzanan FETÖ var. Nedense bu tür kirli ve karmaşık olaylar ya kritik görevlendirmeler ya da kritik seçim öncesi patlıyor ve giderek karmaşık bir hâl alıyor.

Hedefin ne olduğu, kimin kiminle kapıştığı ve kimlerin hangi hesap peşinde olduğu belli değil. Böyle zamanlarda imdadıma, geçmişte de sık sık başvurduğum, karanlık ilişkileri ve yeraltı dünyasını iyi bilen "derin ses" yetişiyor.

Her zamanki gibi ketum olsa da söze, "Bakış açınızı değiştirin" diye başladı ve çok çarpıcı bir iddia ortaya attı:

"Herkes Göktaş'ın İnan Kıraç'ın avukatı olduğunu yazıp duruyor. Acaba Ali Koç'un da avukatlığını yapmış olabilir mi? Neden kimse bunu sorgulamıyor?"

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