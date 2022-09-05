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    • 05.09.2022 18:29
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    Son dakika: Firari vatan haini Can Dündar hakkında resen soruşturma

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt dışına kaçan firari vatan haini Can Dündar hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

    Can Dündar hakkında resen soruşturma başlatıldı

    Gezi Parkı olayları davasının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında, sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

    BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ın, Twitter'da 31 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımda bağlantısını paylaştığı Youtube videosundaki açıklamaları üzerine harekete geçti.

    Başsavcılık, Dündar'ın söz konusu videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

    Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.



    KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI
    Firari Can Dündar için silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilmişti.

    Mahkeme Dündar'ın "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.
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