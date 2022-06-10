Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan Tan Dervişoğlu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

MİT MÜSTEŞARI OLMASINI ENGELLEDİ

Levent Göktaş'ın o dönemde Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olmasının önüne geçmek amacıyla söz konusu cinayet için talimat verdiği iddiası dosyaya yansıdı. Hürriyet'in haberine göre ise MİT operasyonu ile Türkiye'ye getirilen ve soruşturma kapsamında tutuklanan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın "talimatı Levent Göktaş verdi" şeklindeki ifadesinin yanı sıra, tanık ve şüpheli olarak alınan başka ifadelerde de benzer beyanların bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Göktaş hakkında daha önce yurtdışına çıkış yasağı çıkarıldığı ve kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.