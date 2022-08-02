İnan Kıraç'tan sır seyahat! Firari Levent Göktaş detayı sonrası rotayı İtalya'ya kırdı! Yunan adalarından alacağı "önemli" misafir kim?

Necip Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü suikastın "1 numarası" olarak aranan Levent Göktaş'ın arandığı sırada iş adamı İnan Kıraç'ın holdingini ziyarette bulunduğu ortaya çıkmasının ardından, İnan Kıraç'ın süper lüks yatıyla Yunan adaları üzerinden İtalya'ya çıktığı seyahat kafa karıştırdı.
YUNAN ADALARI ÜZERİNDEN İTALYA'YA SEFER
Yunan adaları uğraklı İtalya rotasına sefer yapmak amacıyla yola çıkan yatta, İnan Kıraç ve Yunan adalarından alacağı misafirleri olacak.
İçinde İnan Kıraç'ın da olduğu SIRMA III isimli süper yat pazar sabah saatlerinde Marmaris Limanı'ndan hareket ederek, Yunanistan'a ait adalara doğru yola çıktı. Kıraç'ın iki Yunan adasını ziyaret sonrası rotasını Rodos'a çevireceği ve ardından ise İtalya'ya doğru hareket edeceği öğrenildi.
YUNAN ADALARINDAN KİMİ ALACAK?
İnan Kıraç'ın Yunan adalarından yatına önemli bazı misafirler alacağı ve bu isimlerle birlikte İtalya'ya gideceği ortaya çıkarken, SIRMA III isimli yatta konuk edilecek isimlerin sır gibi saklandığı belirtildi. İnan Kıraç'ın bu doğrultuda teknesine mürettebat olarak güvenilir personelleri görevlendirdiği ifade edildi.
10 GÜNLÜK STOK
Marmaris Cruise Port'tan hareket eden yatta İnan Kıraç ile birlikte Koç Grubu'nun yöneticilerinden Tunç Özbay'ın da bulunduğu belirtildi. Teknenin en az 10 günlük ihtiyacının de tekneye yüklendiği öğrenildi.
İnan Kıraç'ın Yunan adalarından alacağı misafirlerinin adı sır gibi saklanırken, Levent Göktaş ile olan bağlantısı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de, İnan Kıraç-Levent Göktaş ikilisi arasındaki bağlantıyı bugün köşesinde kaleme aldı.