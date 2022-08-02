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    • 02.08.2022 10:09
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    • 02.08.2022 10:13
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    İnan Kıraç'tan sır seyahat! Firari Levent Göktaş detayı sonrası rotayı İtalya'ya kırdı! Yunan adalarından alacağı "önemli" misafir kim?

    Necip Hablemitoğlu suikastının bir numaralı ismi olan ve firari durumda bulunan Levent Göktaş'ın, cinayetle ilgili arandığı sırada İnan Kıraç'ın holdingine uğraması akıllara birçok soru işaretleri getirdi. Bu olayın hemen ardından İnan Kıraç'ın ultralüks yatıyla Yunan adaları ve İtalya'ya seyahate çıktığı ve bu seyahatte Yunan adalarından önemli bazı kişileri de yatına alacağı öğrenilirken, misafirlerin kimliği ise sır gibi gizli tutuluyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de İnan Kıraç'ın karanlık geçmişi ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

    takvim.com.tr
    İnan Kıraç’tan sır seyahat

    Necip Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü suikastın "1 numarası" olarak aranan Levent Göktaş'ın arandığı sırada iş adamı İnan Kıraç'ın holdingini ziyarette bulunduğu ortaya çıkmasının ardından, İnan Kıraç'ın süper lüks yatıyla Yunan adaları üzerinden İtalya'ya çıktığı seyahat kafa karıştırdı.

    YUNAN ADALARI ÜZERİNDEN İTALYA'YA SEFER
    Yunan adaları uğraklı İtalya rotasına sefer yapmak amacıyla yola çıkan yatta, İnan Kıraç ve Yunan adalarından alacağı misafirleri olacak.

    İçinde İnan Kıraç'ın da olduğu SIRMA III isimli süper yat pazar sabah saatlerinde Marmaris Limanı'ndan hareket ederek, Yunanistan'a ait adalara doğru yola çıktı. Kıraç'ın iki Yunan adasını ziyaret sonrası rotasını Rodos'a çevireceği ve ardından ise İtalya'ya doğru hareket edeceği öğrenildi.

    YUNAN ADALARINDAN KİMİ ALACAK?
    İnan Kıraç'ın Yunan adalarından yatına önemli bazı misafirler alacağı ve bu isimlerle birlikte İtalya'ya gideceği ortaya çıkarken, SIRMA III isimli yatta konuk edilecek isimlerin sır gibi saklandığı belirtildi. İnan Kıraç'ın bu doğrultuda teknesine mürettebat olarak güvenilir personelleri görevlendirdiği ifade edildi.

    10 GÜNLÜK STOK
    Marmaris Cruise Port'tan hareket eden yatta İnan Kıraç ile birlikte Koç Grubu'nun yöneticilerinden Tunç Özbay'ın da bulunduğu belirtildi. Teknenin en az 10 günlük ihtiyacının de tekneye yüklendiği öğrenildi.

    İnan Kıraç'ın Yunan adalarından alacağı misafirlerinin adı sır gibi saklanırken, Levent Göktaş ile olan bağlantısı akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür de, İnan Kıraç-Levent Göktaş ikilisi arasındaki bağlantıyı bugün köşesinde kaleme aldı.

        SEYAHAT ÖNCESİ TAKİP SİSTEMİ KAPATILDI
        İnan Kıraç'ın çıktığı seyahat öncesi SIRMA III isimli ultra lüks yatın takip sisteminin de kapatıldığı görüldü. Kıraç ve beraberindekiler lüks tekneyle pazar sabahı hareket ederken, tekneye ait son konum bilgisinin ise 26 Temmuz 2022'de paylaşıldığı ve İtalya rotasının sistemde yer almadığı öğrenildi.

        İşte Mahmut Övür'ün "İnan Kıraç gerçeği" başlıklı o yazısı
        Eski Özel Kuvvetler mensubu Levent Göktaş'ın Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili aranırken son uğradığı adreslerden birinin avukatlığını yaptığı İnan Kıraç'ın holdingi olması geçmişe yönelik çok sayıda soru işaretini akla getirdi.
        Çünkü biri Türkiye'nin siyasi tarihinin en karanlık olaylarında rol oynadığı varsayılan bir kurumun önemli ismi, diğeri de siyaseti dizayn ettiği bilinen dışa bağımlı İstanbul sermayesinin en etkili ismi.
        Peki, bu iki isim nasıl bir araya gelmişti?
        Perde arkasını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz: Göktaş'ın görev yaptığı Türkiye'nin en mahrem kurumu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın adı geçmişte Seferberlik Tetkik Kurulu ve Özel Harp Dairesi'ydi. Bu daire, NATO konsepti içinde "özel" görevleri üstlenmiş, hatta kontrgerilla olarak 70'lerde Başbakan olan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından suçlanmıştı.
        O dönemde sadece Özel Harp Dairesi değil MİT dahil birçok kurum CIA'nın kontrolündeydi ve ABD'nin çizdiği sınırların ötesine geçilmiyordu.
        Soğuk Savaş ortamında ne 60'tan itibaren yapılan darbeler engellendi, ne de o darbelere altlık yapılan sağ-sol çatışmaları. MİT dahil hiçbir kurum siyasi iktidarlara bilgi vermedi. CIA bütün kurumları kullandı, o kurumlar da "milli" kaygılarla bu ilişkiyi hiç sorgulamadı.
        Göktaş, bu kirli tarihsel sürecin bir parçasıydı. Neyi ne kadar kendi düşüncesiyle yaptı, neyi yönlendirmeyle yaptı belirsiz.
        İnan Kıraç'lar da bu karanlık dönemin işadamlarıydı. Dışa bağımlılıkları tartışılmaz bu işadamları, kendilerini "siyaset üstü" ilan etseler de yakın tarihin her döneminde siyasete müdahale etmekten geri durmadılar. Yeri geldi 70'lerdeki gibi gazetelere ilan verdiler, yeri geldi tehdit ettiler, yeri geldi en son Gezi kalkışmasında olduğu gibi hükümeti düşürmeye kalkıştılar.



        Sadece daha önce ilk kez bu köşede yazdığım şu sahne bile bugün İnan Kıraç'ın neden Göktaş'la buluştuğunu anlatmaya yetiyor. 60 darbesinden sonra MİT'in başındaki Fuat Doğu, Komünizmle Mücadele Dernekleri ekseninde Vehbi Koç, Aydın Bolak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagör ve bugün FETÖ olarak karşımıza çıkan yapının elebaşı Fetullah Gülen'le bir evde buluşuyordu.
        O çizginin son yıllardaki en önemli temsilcisinin İnan Kıraç olduğuna şüphe yok. Geriye dönüp bakın, siyasette ne zaman bir sıkışma ve kaos yaşandıysa adı ilk duyulan isim Kıraç'tı.
        Cumhuriyet mitinglerini bir yana bırakıyorum, mesela siyasi tarihimizin en kirli ve karanlık olayı CHP'yi dizayn eden "Kaset Operasyonu" öncesi ve sonrasında en çok onun adı duyuldu.
        O sürecin birincil elden tanığı eski CHP Milletvekili Onur Öymen'in söyledikleri dehşet vericiydi. O operasyon öncesi 2008 yılında İsveç'teki Silkroad Enstitüsü bir rapor hazırlıyor. Özeti şu: CHP'de Deniz Baykal gidecek, yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Bu kâhinlik 2 yıl sonra bire bir gerçekleşti. Ama ilginç olan o değişim öncesi Kıraç'ın da harekete geçmesiydi. Kıraç, Baykal'a gidip "Onur Öymen, Mustafa Özyürek ve Önder Sav'ı listeye koymayın" diyen isimdi. Daha ilginci aynı öneriyi yapan bir isim daha vardı: Kılıçdaroğlu. O da "O isimler listede varsa ben yokum" demişti. O rapor ve o isimlerin tasfiye edilmesi tesadüf müydü?
        Kıraç'ın müdahil olduğu siyasi olaylar bu kadarla sınırlı değil; 1995'te Tansu Çiller'i yanıltmaktan, 2 bin sonrası İlhan Selçuk, Hüsamettin Cindoruk, Süheyl Batum ve Gürsel Tekin'le özel buluşmalara kadar sürekli siyasetin içindeydi.
        Anlaşılan örnek aldığı "Fiat Modeli" yerine "karanlık" bir modeli tercih etmesi ilk kez bu kadar net ortaya çıkıyor. Bu milat olabilir.

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