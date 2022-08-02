İnan Kıraç'tan sır seyahat! Firari Levent Göktaş detayı sonrası rotayı İtalya'ya kırdı! Yunan adalarından alacağı "önemli" misafir kim?

İçinde İnan Kıraç'ın da olduğu SIRMA III isimli süper yat pazar sabah saatlerinde Marmaris Limanı'ndan hareket ederek, Yunanistan'a ait adalara doğru yola çıktı. Kıraç'ın iki Yunan adasını ziyaret sonrası rotasını Rodos'a çevireceği ve ardından ise İtalya'ya doğru hareket edeceği öğrenildi.

YUNAN ADALARINDAN KİMİ ALACAK?

İnan Kıraç'ın Yunan adalarından yatına önemli bazı misafirler alacağı ve bu isimlerle birlikte İtalya'ya gideceği ortaya çıkarken, SIRMA III isimli yatta konuk edilecek isimlerin sır gibi saklandığı belirtildi. İnan Kıraç'ın bu doğrultuda teknesine mürettebat olarak güvenilir personelleri görevlendirdiği ifade edildi.