SON DAKİKA: Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasında 'Mangır Merdan' tartışması büyüyor: Aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin

Bir süredir devam eden Muharrem İnce ve Merdan Yanardağ tartışmasında ortalık iyice karıştı. İkili arasında tartışmanın boyutu sözlere de yansıdı. Taraflar birbirlerine "soytarı, muhbir, aşıları tam mı bunun" ifadeleri de kullanıldı.
"SARAYIN SOYTARISI MUHBİR"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!" dedi. Yanardağ ise yanıt olarak, "Hadi oradan Sarayın soytarısı. Muhbir. Senin bu halka ihanet etmene, yüzüstü bırakmana ve dolandırmana bir kez daha izin vermeyeceğiz" ifadesini yazdı.
MEMLEKET PARTİLİLERDEN TELE1 ÖNÜNDE PROTESTO
İnce, Yanardağ'ın CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia etmiş, ardından Memleket Partisi, TELE 1'in önünde Yanardağ'ı protesto etmişti.
Sosyal medya hesaplarından ve televizyondan devam eden tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Muharrem İnce, Twitter hesabından Merdan Yanardağ'a yönelik yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Seçimden sonra mal varlığımda Yalova ve Bursa'da 3 azalma, Muğla'da 1 artış var. Her şey açık, şeffaf. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!