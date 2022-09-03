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    • Güncel
    • 03.09.2022 16:05
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    • 03.09.2022 16:08
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    SON DAKİKA: Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasında 'Mangır Merdan' tartışması büyüyor: Aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin

    Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı eski CHP'li Muharrem İnce ile CHP'li belediyelerin fonladığı TELE1'in başındaki Merdan Yanardağ'ın 'Mangır Merdan' tartışması hem büyüyor hem de giderek sertleşiyor. Kendisine Audi marka otomobil imasıyla yüklenen Yanardağ'a İnce'den çok sert cevap geldi. İnce "Belediye beslemesi Mangır Merdan beni Audi A8 sahibi yapmış. Ne bende ne de sülalemde var. Bulursa ona bağışlarım. Alınan, satılan her şey kaynağı ile kayıtlı, ispatlı. Merdan’ı besleyen belediyelere sesleniyorum; aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin!" paylaşımında bulundu. İşte Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasındaki son tartışma ve geçmişte yaşananlar...

    İnce’den Mangır Merdan’a: Aşılarını kontrol ettirin

    Bir süredir devam eden Muharrem İnce ve Merdan Yanardağ tartışmasında ortalık iyice karıştı. İkili arasında tartışmanın boyutu sözlere de yansıdı. Taraflar birbirlerine "soytarı, muhbir, aşıları tam mı bunun" ifadeleri de kullanıldı.

    "SARAYIN SOYTARISI MUHBİR"
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!" dedi. Yanardağ ise yanıt olarak, "Hadi oradan Sarayın soytarısı. Muhbir. Senin bu halka ihanet etmene, yüzüstü bırakmana ve dolandırmana bir kez daha izin vermeyeceğiz" ifadesini yazdı.

    MEMLEKET PARTİLİLERDEN TELE1 ÖNÜNDE PROTESTO
    İnce, Yanardağ'ın CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia etmiş, ardından Memleket Partisi, TELE 1'in önünde Yanardağ'ı protesto etmişti.

    Sosyal medya hesaplarından ve televizyondan devam eden tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Muharrem İnce, Twitter hesabından Merdan Yanardağ'a yönelik yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan iftiralarına bir yenisini eklemiş. Seçimden sonra mal varlığımda Yalova ve Bursa'da 3 azalma, Muğla'da 1 artış var. Her şey açık, şeffaf. Hodri Meydan! Belediye işini de benim mal varlığımı da TV'de tartışalım. Nerede sende o yürek!

        "KIVIRMA, AUDİ A-8 FALAN..."
        TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ ise, İnce'ye yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: Hadi oradan Sarayın soytarısı. Muhbir.. O Muğla'daki mal varlığı artışı nedir söyle bakalım? Kıvırma. A-8 Audi filan.. Senin bu halka ihanet etmene, yüzüstü bırakmana ve dolandırmana bir kez daha izin vermeyeceğiz.

        Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a çok sert bir cevap geldi. İnce "Belediye beslemesi Mangır Merdan beni Audi A8 sahibi yapmış. Ne bende ne de sülalemde var. Bulursa ona bağışlarım. Alınan, satılan her şey kaynağı ile kayıtlı, ispatlı. Merdan'ı besleyen belediyelere sesleniyorum; aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gerçekleştirdiği basın toplantısında tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü. Fondaş medyaya demediğni bırakmayan İnce'nin hedefinde özelikle Merdan Yanardağ vardı. Yanardağ'a ağır sözler söyleyen İnce, canlı yayın çağrısında bulundu.

        İnce fondaş medyayı topa tuttu

        BAĞIMSIZ GAZETECİYİZ DİYORLAR PALAVRA
        İnce'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
        Sol havuz medyası var. Bunlar da hazine paralarından ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar palavradan ibaret. Hangi belediyeye fatura kestin diyorum. Susuyor bana hakaret ediyor. Ben soruyorum her ay belediyelere kaçar lira, genel merkeze kaçar lira kesiyorsum. Biliyorum ben bunu. Sormaya devam edeceğim.

        MERDANE GİBİ DÖNME
        Seçim gecesini anlattım. Bana hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme. Ben seçim gecesi yalnız değildim. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Beledeye Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. 50-60 kişiydik. Ben bu kadar anlattım inanmıyorsun. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol. Çağır bu arkadaşları sen de gel. Seçim gecesi neredeymiş açıklayalım. Sen bunu yapabilir misin? Yapmazsın korkaskın.

            MAAŞLI ADAMSIN KANALI NASIL KURDUN?
            Benim korkum yok ama gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. O kanalı nasıl kurdğunu biliyorum. sen maaşlı adamsın nasıl kurdun?Bunları sormayacağım. Belediyeden aldığın paraları da sormayacağım. Çağır Tanju Özcan, Hasan Akgün, Engin Altay'ı konuşalım paraları da sormayacağım.

            SÖZLEŞME YAPMIŞLAR HİZMET ALIYORLARMIŞ
            İnce, sözleşmelerin nasıl yapıldığına dair bilgilerini de paylaştı.

            İnce'nin zamam zaman gülümseyerek anlattığı düzenin ayrıntıları şu şekilde: 80 yaşında kendini duayen zannedip profesör olanlar buralardan beslendikleri için bu hırsızlık, bu yağma düzenini görüp seslerini çıkarmıyorlar ya içim yanıyor. Bu Merdan arkadaşın bir açıklaması var, fon alan gazeteciler, bağımsız gazeteci olamaz, belediyelerden beslenenler bağımsız gazeteci mi olur, haraca bağlamışsınız hepsini haraca bağlamışsınız. Hangi yürekli belediye başkanı bunlara maaş bağlamamış çıksın ortaya. Adına maaaş demiyorlar. Sözleşme yapmışlar hizmet satın alıyorlarmış. Ücret karşılığı hizmet satın alıyorlarmış.

            TIRIŞKA SOLCULAR
            İnce, "Aramızda para topladık Halk TV'ye parasıyla reklam verelim dedik, yayımlamadılar. Çünkü biz bir kerelik reklam vereceğiz. Büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Sevsinler sizin demokratlığınızı, solculuğunuzu. Tırışka solcular. Yerli olacaksın, milli olacaksın, dürüst olacaksın. Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu." şeklinde konuştu.

                PARAYI VERENİN DÜDÜĞÜ ÇALDIĞI DÜZEN
                İnce fondaş medyaya destek verdiğini de belirterek, "Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Kitapalrımı bağışladım. 1 lira almadım gelirinden. Cumhurbaşkanı adayı olduğum dönem millet milyonlarca liralık kitap satın aldı. Basmaya yetişemiyorlardı.

                Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu. Parayı basarsan haber oluyorsun. Şu ara yeni kurulduk. Paranızı vereceğiz sonra. Yazın kenara" şeklinde konuştu.

                20 SEÇİM KAZANDIRDILAR
                CHP'nin Erdoğan karşısındaki seçim yenilgilerine de değinen İnce, "Adam 2002'de kazandı, 2004'te kazandı, 2007'de kazandı, 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. 2015'te iki seçim kazandı. 2016 referandumunu da kazandı. 2017 seçimlerini de kazandı. 20 seçim kaybetmişler adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar. Hadi oradan. Adamı 20 seçimdir kazandırdınız." ifadelerini kullandı.

                Soru: Merdan Yanardağ'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemizde hizmet aldınız mı?
                Ben onları bilmiyorum ama genel merkez aldı ama bizim ekip de aldı. Parayı alıyor canlı yayınlıyorlardı. Şimdi parayı alamdıkları için yayınlamıyor. Ama o dönem hizmet aldılar biliyorum.

                Soru: Bazı gazetecilerin muhalefet vekili ve belediyelerden maaş aldığını söylediniz. Bunları açıklayacak mısnız?
                Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. canlı yayınları veriyoruz karşılığında para alıyoruz diyorlar. Tarifesi vaar arkadaşlar. Her belediye alıyor. Genel merkezi de yapıyor. Bir kanala 600 bin lira yatıyorlar.

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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasında 'Mangır Merdan' tartışması büyüyor: Aşıları tam mı bunun? Kontrol ettirin
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