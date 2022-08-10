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    • Güncel
    • 11.08.2022 00:12
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    • 11.08.2022 00:12
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    Muharrem İnce 'ince' doğradı! Merdan Yanardağ'ı bombaladı: Şerefin varsa CHP ve İYİ Parti'den aldığın paraları açıkla, tetikçiliği bırak

    Özgür basın naraları atıp mangalda kül bırakmayan, kalemlerinin yönünü ise aldıkları fona doğru çeviren fondaş medyanın ipliği pazara çıktı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıkladı. İnce'nin hedefinde kirli haberler ve kara propagandada başı çeken TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da vardı. Yanardağ'ın CHP ve İYİ Parti'den para aldığını söyleyen Muharrem İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" ifadelerini kullandı.

    Muharrem İnce ’ince’ doğradı! Merdan Yanardağ...

    Algı, kara propaganda, manipülasyon ve iftira dolu haberlerle toplumu yanlış yönlendiren fondaş medyanın ipliği bir bir pazara çıkıyor.

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen bu medya kuruluşları iş basın özgürlüğüne gelince mangalda kül bırakmazken, kalemlerinin yönünü ise aldıkları fona göre çeviriyorlar.




    FONDAŞLARIN KUCAĞINA BOMBAYI BIRAKTI!
    Eski CHP'li, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayarak fondaş medya aktörlerinin kucağına bombayı bıraktı.



    HALK TV, TELE 1 KRT...
    İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.




        İNCE'DEN MERDAN'A: YEMİN EDERİM Kİ CHP VE İP'DEN PARA ALIYORSUN
        Muharrem İnce'nin hedefinde kara propagandanın kirli maşası, yalan haberin merkezi TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da vardı.



        Fondaş TELE 1'in CHP ve İYİ Parti tarafından beslendiğini dile getiren İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" ifadeleriyle Yanardağ'ı bombaladı.
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        Haberler Güncel Muharrem İnce 'ince' doğradı! Merdan Yanardağ'ı bombaladı: Şerefin varsa CHP ve İYİ Parti'den aldığın paraları açıkla, tetikçiliği bırak
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