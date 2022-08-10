Muharrem İnce 'ince' doğradı! Merdan Yanardağ'ı bombaladı: Şerefin varsa CHP ve İYİ Parti'den aldığın paraları açıkla, tetikçiliği bırak





HALK TV, TELE 1 KRT...

İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.