Muharrem İnce 'ince' doğradı! Merdan Yanardağ'ı bombaladı: Şerefin varsa CHP ve İYİ Parti'den aldığın paraları açıkla, tetikçiliği bırak

Algı, kara propaganda, manipülasyon ve iftira dolu haberlerle toplumu yanlış yönlendiren fondaş medyanın ipliği bir bir pazara çıkıyor.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen bu medya kuruluşları iş basın özgürlüğüne gelince mangalda kül bırakmazken, kalemlerinin yönünü ise aldıkları fona göre çeviriyorlar.
FONDAŞLARIN KUCAĞINA BOMBAYI BIRAKTI!
Eski CHP'li, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklayarak fondaş medya aktörlerinin kucağına bombayı bıraktı.