İnce fondaş Merdan'a demediğini bırakmadı: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gerçekleştirdiği basın toplantısında tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü. Fondaş medyaya demediğni bırakmayan İnce'nin hedefinde özelikle Merdan Yanardağ vardı. Yanardağ'a ağır sözler söyleyen İnce, canlı yayın çağrısında bulundu.
BAĞIMSIZ GAZETECİYİZ DİYORLAR PALAVRA
İnce'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
Sol havuz medyası var. Bunlar da hazine paralarından ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar palavradan ibaret. Hangi belediyeye fatura kestin diyorum. Susuyor bana hakaret ediyor. Ben soruyorum her ay belediyelere kaçar lira, genel merkeze kaçar lira kesiyorsum. Biliyorum ben bunu. Sormaya devam eeeceğim.
MERDANE GİBİ DÖNME
Seçim gecesini anlattım. Bana hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme. Ben seçim gecesi yalnız değildim. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Beledeye Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. 50-60 kişiydik. Ben bu kadar anlattım inanmıyorsun. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol. Çağır bu arkadaşları sen de gel. Seçim gecesi neredeymiş açıklayalım. Sen bunu yapabilir misin? Yapmazsın korkaskın.
MAAŞLI ADAMSIN KANALI NASIL KURDUN?
Benim korkum yok ama gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. O kanalı nasıl kurdğunu biliyorum. sen maaşlı adamsın nasıl kurdun?Bunları sormayacağım. Belediyeden aldığın paraları da sormayacağım. Çağır Tanju Özcan, Hasan Akgün, Engin Altay'ı konuşalım paraları da sormayacağım.
SÖZLEŞME YAPMIŞLAR HİZMET ALIYORLARMIŞ
İnce, sözleşmelerin nasıl yapıldığına dair bilgilerini de paylaştı.
İnce'nin zamam zaman gülümseyerek anlattığı düzenin ayrıntıları şu şekilde: 80 yaşında kendini duayen zannedip profesör olanlar buralardan beslendikleri için bu hırsızlık, bu yağma düzenini görüp seslerini çıkarmıyorlar ya içim yanıyor. Bu Merdan arkadaşın bir açıklaması var, fon alan gazeteciler, bağımsız gazeteci olamaz, belediyelerden beslenenler bağımsız gazeteci mi olur, haraca bağlamışsınız hepsini haraca bağlamışsınız. Hangi yürekli belediye başkanı bunlara maaş bağlamamış çıksın ortaya. Adına maaaş demiyorlar. Sözleşme yapmışlar hizmet satın alıyorlarmış. Ücret karşılığı hizmet satın alıyorlarmış.