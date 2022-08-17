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    • 17.08.2022 13:11
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    • 17.08.2022 13:42
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    İnce fondaş Merdan'a demediğini bırakmadı: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme

    Fondaş medayanın CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyeler tarafından beslendiğini ifşa etmesinini ardından Memleket Partisi Muharrem İnce ile besleme medyanın temsilcilerinden Merdan Yanardağ arasındaki tansiyon yükseliyor. İnce yaptığı basın toplantısında, Yanardağ'ı adeta topa tuttu. İnce seçim gecesi üzerinden eleştirilerde bulunan Yanardağ'a 'tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme' dedi. Fondaş medayanın belediyeleri haraca bağladıklarını söyleyen İnce, maaş yerine hizmet sözleşmesi tabirini kullandıklarını gülerek anlattı.

    İnce fondaş medyayı topa tuttu

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gerçekleştirdiği basın toplantısında tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü. Fondaş medyaya demediğni bırakmayan İnce'nin hedefinde özelikle Merdan Yanardağ vardı. Yanardağ'a ağır sözler söyleyen İnce, canlı yayın çağrısında bulundu.

    BAĞIMSIZ GAZETECİYİZ DİYORLAR PALAVRA
    İnce'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    Sol havuz medyası var. Bunlar da hazine paralarından ve belediye kaynaklarından geçiniyor. Bağımsız gazeteciyiz diyorlar palavradan ibaret. Hangi belediyeye fatura kestin diyorum. Susuyor bana hakaret ediyor. Ben soruyorum her ay belediyelere kaçar lira, genel merkeze kaçar lira kesiyorsum. Biliyorum ben bunu. Sormaya devam eeeceğim.

    MERDANE GİBİ DÖNME
    Seçim gecesini anlattım. Bana hakaret ediyor. Çünkü tetikçi, çünkü iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme. Ben seçim gecesi yalnız değildim. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Beledeye Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. 50-60 kişiydik. Ben bu kadar anlattım inanmıyorsun. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol. Çağır bu arkadaşları sen de gel. Seçim gecesi neredeymiş açıklayalım. Sen bunu yapabilir misin? Yapmazsın korkaskın.

    MAAŞLI ADAMSIN KANALI NASIL KURDUN?
    Benim korkum yok ama gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. O kanalı nasıl kurdğunu biliyorum. sen maaşlı adamsın nasıl kurdun?Bunları sormayacağım. Belediyeden aldığın paraları da sormayacağım. Çağır Tanju Özcan, Hasan Akgün, Engin Altay'ı konuşalım paraları da sormayacağım.

    SÖZLEŞME YAPMIŞLAR HİZMET ALIYORLARMIŞ
    İnce, sözleşmelerin nasıl yapıldığına dair bilgilerini de paylaştı.

    İnce'nin zamam zaman gülümseyerek anlattığı düzenin ayrıntıları şu şekilde: 80 yaşında kendini duayen zannedip profesör olanlar buralardan beslendikleri için bu hırsızlık, bu yağma düzenini görüp seslerini çıkarmıyorlar ya içim yanıyor. Bu Merdan arkadaşın bir açıklaması var, fon alan gazeteciler, bağımsız gazeteci olamaz, belediyelerden beslenenler bağımsız gazeteci mi olur, haraca bağlamışsınız hepsini haraca bağlamışsınız. Hangi yürekli belediye başkanı bunlara maaş bağlamamış çıksın ortaya. Adına maaaş demiyorlar. Sözleşme yapmışlar hizmet satın alıyorlarmış. Ücret karşılığı hizmet satın alıyorlarmış.

        TIRIŞKA SOLCULAR
        İnce, "Aramızda para topladık Halk TV'ye parasıyla reklam verelim dedik, yayımlamadılar. Çünkü biz bir kerelik reklam vereceğiz. Büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Sevsinler sizin demokratlığınızı, solculuğunuzu. Tırışka solcular. Yerli olacaksın, milli olacaksın, dürüst olacaksın. Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu." şeklinde konuştu.

        PARAYI VERENİN DÜDÜĞÜ ÇALDIĞI DÜZEN
        İnce fondaş medyaya destek verdiğini de belirterek, "Bu yeni tetikçi televizyonlara RTÜK ceza kestiği zaman destek oldum. Kitapalrımı bağışladım. 1 lira almadım gelirinden. Cumhurbaşkanı adayı olduğum dönem millet milyonlarca liralık kitap satın aldı. Basmaya yetişemiyorlardı.

        Halk TV'ye, Tele 1'e ceza kesildiğinde yanlarında oldum. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir medya düzeni bu. Parayı basarsan haber oluyorsun. Şu ara yeni kurulduk. Paranızı vereceğiz sonra. Yazın kenara" şeklinde konuştu.

        20 SEÇİM KAZANDIRDILAR
        CHP'nin Erdoğan karşısındaki seçim yenilgilerine de değinen İnce, "Adam 2002'de kazandı, 2004'te kazandı, 2007'de kazandı, 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. 2015'te iki seçim kazandı. 2016 referandumunu da kazandı. 2017 seçimlerini de kazandı. 20 seçim kaybetmişler adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar. Hadi oradan. Adamı 20 seçimdir kazandırdınız." ifadelerini kullandı.

        Soru: Merdan Yanardağ'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemizde hizmet aldınız mı?
        Ben onları bilmiyorum ama genel merkez aldı ama bizim ekip de aldı. Parayı alıyor canlı yayınlıyorlardı. Şimdi parayı alamdıkları için yayınlamıyor. Ama o dönem hizmet aldılar biliyorum.

        Soru: Bazı gazetecilerin muhalefet vekili ve belediyelerden maaş aldığını söylediniz. Bunları açıklayacak mısnız?
        Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. canlı yayınları veriyoruz karşılığında para alıyoruz diyorlar. Tarifesi vaar arkadaşlar. Her belediye alıyor. Genel merkezi de yapıyor. Bir kanala 600 bin lira yatıyorlar.

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        Haberler Güncel İnce fondaş Merdan'a demediğini bırakmadı: Tetikçi, iftiracı, yalancı, sahtekar, besleme
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