Figüranlar değişti yönetmen değişmedi! Perdede bir tekrar filmi: Proje aday Abdullah Gül

2018 seçimlerinden önce HDP'nin de içinde yer aldığı çok sayıda aprtiye cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortak isim olarak Abdullah Gül, önerilmişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu durumu açıkça itiraf etmişlerdi. Ancak CHP içinen gelen itirazlar ve Akşener'in tavrı nedeniyle bu ihtimal gerçekleşmedi. Öneriyi getiren kişi ya da kişiler hala bilinmezken, Gül'ün ismi seçimlere 1 yıldan daha az bir süre kala yeniden altılı benzemeze teklif edildi.

ABDULLAH BEY'İN ADAYLIĞI KABUL GÖRMÜŞTÜ

6'lı masa ittifakında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan milleti ittifakının adayı noktasında dikkat çekici bir çıkış geldi.