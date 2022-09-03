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    • 03.09.2022 17:33
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    Figüranlar değişti yönetmen değişmedi! Perdede bir tekrar filmi: Proje aday Abdullah Gül

    6 benzemezin adaylık çıkmazı gün geçtikçe dallanıp budaklanıyor. Kurmayları aracılığıyla sürekli ismini ön planda tutan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortak aday yoksa ben varım diyen Ali Babacan, son olarak da sürpriz isim olarak ortaya çıkan Abdullah Gül. Gül isminin en son olarak Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından dile getirilmesi adaylık ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlandı. Gül ismi 2018 Haziran seçimlerinden önce de ortaya çıkmış, Akşener ve Babacan o dönem önlerine konulan projeden haberdar olduklarını doğrulamışlardı.

    Altılı masa başa döndü: Proje aday Abdullah Gül

    2018 seçimlerinden önce HDP'nin de içinde yer aldığı çok sayıda aprtiye cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortak isim olarak Abdullah Gül, önerilmişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu durumu açıkça itiraf etmişlerdi. Ancak CHP içinen gelen itirazlar ve Akşener'in tavrı nedeniyle bu ihtimal gerçekleşmedi. Öneriyi getiren kişi ya da kişiler hala bilinmezken, Gül'ün ismi seçimlere 1 yıldan daha az bir süre kala yeniden altılı benzemeze teklif edildi.

    ABDULLAH BEY'İN ADAYLIĞI KABUL GÖRMÜŞTÜ
    6'lı masa ittifakında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan milleti ittifakının adayı noktasında dikkat çekici bir çıkış geldi.

    Karamollaoğlu katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
    Geçen sefer Abdullah beyin adaylığını ben teklif etmiştim. Kabul görmüştü. Ama o zamanki şartlar altında Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler, başta Meral hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi, o da ayrı bir konu.

    GÜNDEME GELEBİLİR GARİPSEMEM
    Bugün Abdullah beyin böyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspet bir şeydir. Düşünülür. Olur olmaz, şimdiden kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah beyin de bir tecrübesi var. Aynı zamanda bu konudaki tavrı da net. Çünkü geçen sefer aday olabilirim ittifak olursa demişti. O da gündeme gelebilir, garipsemem.

        BABACAN GÜL'ÜN ADAYLIĞI İÇİN ÇALIŞTI
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 18 Haziran seçimleri öncesinde Gül'ün adaylığı için çalıştığını söylemişti.

        Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız" sorusuna, "Tabi ki vardım" ifadelerini kullanmıştı.

        "Abdullah Gül'ü kim teklif etti" sorusuna ise Babacan, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" demişti.

        ADAY GÖSTERMEMİZ İSTENDİ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 2020 yılında katıldığı bir TV yayınında, "HDP'nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi" şeklinde konuşmuştu.

            Babacan gibi Akşener'de adaylık konusunda Gül ismini teklif eden kişi ya da kişilerin kim olduğu konusunda detaylı bilgi vermekten kaçındı.

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            Haberler Güncel Figüranlar değişti yönetmen değişmedi! Perdede bir tekrar filmi: Proje aday Abdullah Gül
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