Figüranlar değişti yönetmen değişmedi! Perdede bir tekrar filmi: Proje aday Abdullah Gül

2018 seçimlerinden önce HDP'nin de içinde yer aldığı çok sayıda aprtiye cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortak isim olarak Abdullah Gül, önerilmişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu durumu açıkça itiraf etmişlerdi. Ancak CHP içinen gelen itirazlar ve Akşener'in tavrı nedeniyle bu ihtimal gerçekleşmedi. Öneriyi getiren kişi ya da kişiler hala bilinmezken, Gül'ün ismi seçimlere 1 yıldan daha az bir süre kala yeniden altılı benzemeze teklif edildi.
ABDULLAH BEY'İN ADAYLIĞI KABUL GÖRMÜŞTÜ
6'lı masa ittifakında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan milleti ittifakının adayı noktasında dikkat çekici bir çıkış geldi.
Karamollaoğlu katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Geçen sefer Abdullah beyin adaylığını ben teklif etmiştim. Kabul görmüştü. Ama o zamanki şartlar altında Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler, başta Meral hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi, o da ayrı bir konu.
GÜNDEME GELEBİLİR GARİPSEMEM
Bugün Abdullah beyin böyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspet bir şeydir. Düşünülür. Olur olmaz, şimdiden kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah beyin de bir tecrübesi var. Aynı zamanda bu konudaki tavrı da net. Çünkü geçen sefer aday olabilirim ittifak olursa demişti. O da gündeme gelebilir, garipsemem.