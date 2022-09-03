Sahnede rahatsızlandı! Herkes oyun sandı! Genco Erkal sağlık durumu nasıl? Genco Erkal kimdir, kaç yaşında?

GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal 1938 İstanbul doğumlu Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur.

1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.[1]

1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti.[2] Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.