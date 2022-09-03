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    • Haberler
    • 03.09.2022 15:53
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    • 03.09.2022 15:53
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    Sahnede rahatsızlandı! Herkes oyun sandı! Genco Erkal sağlık durumu nasıl? Genco Erkal kimdir, kaç yaşında?

    Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, KKTC'de bir tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlık geçirdi. 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Genco Erkal'ın bilincinin açık olduğu ve bir süre hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Peki, Genco Erkal kidmir? Genco Erkal kaç yaşında? Genco Erkal sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Genco Erkal sağlık durumu nasıl?

    Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, KKTC'de bir tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlık geçirdi. 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

    GENCO ERKAL KİMDİR?

    Genco Erkal 1938 İstanbul doğumlu Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur.

    1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.[1]

    1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti.[2] Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

    Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

        GENCO ERKAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı. Ünlü tiyatrocu sahnede yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

        İzleyiciler, Genco Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenlerin fark etmesi üzerine ünlü tiyatrocuya ilk müdahale yapıldı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkal'a tansiyonunun düşmesi nedeniyle fenalaştığı belirtildi. Erkal'ın, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
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