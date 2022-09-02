CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda telefon kayıtları ortaya çıktı: Ali Kılıç'ın rüşvet atamaları!

Battal'ın CHP'li meclis üyesi Deniz Erzincan'la bir tapuda gerçekleşmiş yanlış satış işleminin düzeltilmesi için Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan'ın menfaat sağlamasına aracı olduğu anlatılan iddianamede, eski Başkan Yardımcısı danışman Melih Morsünbül ile Hanife Toker adlı bir kadının konuşması da dikkat çekti. Toker seçim döneminde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kadrolarını yanlış oluşturduğu yönünde konuşmalar yaparak, "yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Köse adlı kişinin ruhsat işlemlerinde rüşvet aldığını anlattığı konuşma yer aldı.

YEMİŞ İÇMİŞ ÖDEMEMİŞ BİR DE TEHDİT ETMİŞLER

Dükkanlara denetime gelecek görevlilerin usulsüz olduğu değerlendirilen işlemi görmezden gelmeleri için birçok işlemde şüphelilerin rüşvet aldığı gözler önüne serilen iddianamede, belediyede görevli önemli isimlerin restoranlarda hizmet alıp para ödemediği, ödeme istendiğinde ise zamanında yaptıkları usulsüzlükleri ortaya çıkaracakları yönünde tehdit ettikleri de belirlendi.