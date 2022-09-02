CHP'li Maltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalıyla ilgili hazırlanan iddianameye yansıyan tapeler belediyedeki rüşvetin her kademe tarafından bilindiğini de gözler önüne serdi. Başkan Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ile Hanife Toker arasında geçen konuşmada Morsünbül, kadroların yanlış oluşturulduğundan şikayet ediyor. Morsünbül, "Yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Köse'nin rüşvet aldığına dikkat çekiyor. Bir başka tapede ise Morsünbül'ün ilçedeki bir restoranda yer ayırmak istemesi ve "20 bin liranın üzerinde ödemeniz var " diyerek red edilmesi üzerine, İBB'de Tasarım Müdür Yardımcısı olan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'la arasında, "İ…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız" dediği öğrenildi.
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda telefon kayıtları ortaya çıktı: Ali Kılıç'ın rüşvet atamaları | VİDEO
"RAHAT HIRSIZLIK YAPSIN DİYE Mİ KOYDU"
Örgüt yöneticisi olan Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın birçok telefon konuşmasında yer aldığı da ortaya çıktı.
Battal'ın CHP'li meclis üyesi Deniz Erzincan'la bir tapuda gerçekleşmiş yanlış satış işleminin düzeltilmesi için Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan'ın menfaat sağlamasına aracı olduğu anlatılan iddianamede, eski Başkan Yardımcısı danışman Melih Morsünbül ile Hanife Toker adlı bir kadının konuşması da dikkat çekti. Toker seçim döneminde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kadrolarını yanlış oluşturduğu yönünde konuşmalar yaparak, "yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Köse adlı kişinin ruhsat işlemlerinde rüşvet aldığını anlattığı konuşma yer aldı.
YEMİŞ İÇMİŞ ÖDEMEMİŞ BİR DE TEHDİT ETMİŞLER
Dükkanlara denetime gelecek görevlilerin usulsüz olduğu değerlendirilen işlemi görmezden gelmeleri için birçok işlemde şüphelilerin rüşvet aldığı gözler önüne serilen iddianamede, belediyede görevli önemli isimlerin restoranlarda hizmet alıp para ödemediği, ödeme istendiğinde ise zamanında yaptıkları usulsüzlükleri ortaya çıkaracakları yönünde tehdit ettikleri de belirlendi.
Battal'ın sekreterinin Maltepe'de bir restoranı arayıp 6 kişilik yer ayırmak istediğinde restorandaki görevli, belediye başkan yardımcısı Melih Morsünbül'ün cari hesabının çok biriktiğini söyledi.
Bu durumu hazmedemeyen Morsünbül ise restoran sahibini arayıp fırçaladı. 20 bin liranın üzerinde ödeme yapması gereken Morsünbül'ün restoran sahibine "Çalışanınız ağzını toplasın, Haydar Başkanla kurumunuza vermiş olduğumuz kolaylıklar var, çalışanınızın kendini bilmez şekilde konuşmasının da hesabını bende hesabını yapayım" dediği ortaya çıktı. Diğer başkan yardımcısı Haydar Battal'ın ise Morsünbül'le yaptığı konuşmada, "i…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız" diyerek restoran hakkında işlem yapacaklarını söylediği kaydedildi.