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    • 02.09.2022 08:12
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    CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda telefon kayıtları ortaya çıktı: Ali Kılıç'ın rüşvet atamaları!

    Son dakika haberi! CHP'li Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı. Belediyede dönen rüşvet skandalına ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken telefon kayıtları yer aldı. Görüşmeler rüşvetçi isimlerin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından önemli pozisyonlara getirilmesi, belediye içerisindeki personellerde bile huzursuzluk oluşturduğunu gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Ali Kılıç’ın rüşvet atamaları!

    CHP'li Maltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalıyla ilgili hazırlanan iddianameye yansıyan tapeler belediyedeki rüşvetin her kademe tarafından bilindiğini de gözler önüne serdi. Başkan Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ile Hanife Toker arasında geçen konuşmada Morsünbül, kadroların yanlış oluşturulduğundan şikayet ediyor. Morsünbül, "Yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Köse'nin rüşvet aldığına dikkat çekiyor. Bir başka tapede ise Morsünbül'ün ilçedeki bir restoranda yer ayırmak istemesi ve "20 bin liranın üzerinde ödemeniz var " diyerek red edilmesi üzerine, İBB'de Tasarım Müdür Yardımcısı olan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'la arasında, "İ…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız" dediği öğrenildi.

    CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda telefon kayıtları ortaya çıktı: Ali Kılıç'ın rüşvet atamaları | VİDEO

    "RAHAT HIRSIZLIK YAPSIN DİYE Mİ KOYDU"
    Örgüt yöneticisi olan Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın birçok telefon konuşmasında yer aldığı da ortaya çıktı.

    Battal'ın CHP'li meclis üyesi Deniz Erzincan'la bir tapuda gerçekleşmiş yanlış satış işleminin düzeltilmesi için Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan'ın menfaat sağlamasına aracı olduğu anlatılan iddianamede, eski Başkan Yardımcısı danışman Melih Morsünbül ile Hanife Toker adlı bir kadının konuşması da dikkat çekti. Toker seçim döneminde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kadrolarını yanlış oluşturduğu yönünde konuşmalar yaparak, "yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi" diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen Hüseyin Köse adlı kişinin ruhsat işlemlerinde rüşvet aldığını anlattığı konuşma yer aldı.

    YEMİŞ İÇMİŞ ÖDEMEMİŞ BİR DE TEHDİT ETMİŞLER
    Dükkanlara denetime gelecek görevlilerin usulsüz olduğu değerlendirilen işlemi görmezden gelmeleri için birçok işlemde şüphelilerin rüşvet aldığı gözler önüne serilen iddianamede, belediyede görevli önemli isimlerin restoranlarda hizmet alıp para ödemediği, ödeme istendiğinde ise zamanında yaptıkları usulsüzlükleri ortaya çıkaracakları yönünde tehdit ettikleri de belirlendi.

    Battal'ın sekreterinin Maltepe'de bir restoranı arayıp 6 kişilik yer ayırmak istediğinde restorandaki görevli, belediye başkan yardımcısı Melih Morsünbül'ün cari hesabının çok biriktiğini söyledi.

    Bu durumu hazmedemeyen Morsünbül ise restoran sahibini arayıp fırçaladı. 20 bin liranın üzerinde ödeme yapması gereken Morsünbül'ün restoran sahibine "Çalışanınız ağzını toplasın, Haydar Başkanla kurumunuza vermiş olduğumuz kolaylıklar var, çalışanınızın kendini bilmez şekilde konuşmasının da hesabını bende hesabını yapayım" dediği ortaya çıktı. Diğer başkan yardımcısı Haydar Battal'ın ise Morsünbül'le yaptığı konuşmada, "i…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız" diyerek restoran hakkında işlem yapacaklarını söylediği kaydedildi.

        Fotoğrafta: Haydar Battal

        AL RUHSATI, VER PARAYI, "NAMIMIZ BÜYÜSÜN"
        İddianamede yer alan konuşmalardan biri de rüşvetle dönen işlerin delili niteliğindeydi. Öyle ki Maltepe'de tekstil işiyle uğraşan Hasan Şeker'le belediye iştiraki şirketinde çalışan Ferhat İşsever'in telefon konuşması rüşveti kanıtlayan konuşmalardan sadece biriydi.

        Mert adlı kişinin iş bitirme ruhsatı alamadığından Maltepe metro durağı yanına açacağı bakkal için ruhsat alamadığını ifade eden Şeker, "Alırsan adam parayı o dediğimiz şeyi halledecek" diyerek belediye iştiraki şirketinde çalışan İşsever'i arayıp yardım istedi. İşsever ise "halletsin yaparız" şeklinde cevap verdi. İşsever'in iş arkadaşı Ufuk Yalçın'la Büyükbakkalköy Mahallesi'nde usulsüz olarak yapılan bir çalışmayla ilgili olarak konuştukları da anlatılan iddianamede, Yalçın'ın çalışmaya izin vermeleri doğrultusunda "yav bu sefer 100-150 de oğlum namımız büyüsün lan, ben olsam 200-250'den aşağı bitirmem oranın işini de" dediği dikkat çekti.

        4 YILDAN 25'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
        Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

        Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar Battal olduğu, Melih M, Seval K. ve Ferhat İ'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.

        Şüpheliler Ahmet Ö, Ufuk Y, Ahmet Z. İ, Muzaffer A, Tuncel Ö, Muharrem D. ve Haki D'nin "örgüt üyesi" sıfatında oldukları anlatılan iddianamede, Yılmaz C. ve Ömer E'nin de "yardım eden" konumunda bulundukları belirtildi.

        İddianamede, şüphelilerin usulsüz işlemleri sonucunda elde ettikleri maddi menfaati kendi aralarında paylaştıkları anlatılarak, bununla ilgili bazı telefon görüşmelerin tape kayıtlarına yer verildi.

        Şüpheli Tuncel Ö'nün hesabına Maltepe Belediyesi açıklaması ile 20 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Konuya ilişkin parayı gönderen bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan M.N.H, şirketlerin ait binanın önünde bulunan 40 metrekare civarındaki otoparkı belediyeden kiraladıklarını, sonraki süreçte belediyeden aranarak görüşmek üzere belediyeye davet edildiğini, kendisine aş evi için bağış topladıklarını ve kendilerinden de yardım ricasında bulunduklarını ve şahısların ısrarı sonrası 20 bin lira parayı yatırdığını beyan etmiştir. "

        İddianamede, suç örgütü yöneticisi Ferhat İ'nin zabıta karakoluna giderek, örgüt üyesi zabıta personeline "borç" adı altında "rüşvet" suçuna konu parayı dağıttığı anlatıldı.

            CEZA İSTEMLERİ
            İddianamede, şüpheliler Ferhat İ, Seval K. ve Tuncel Ö, hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar, Haydar B'nin de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlardan 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

            Şüpheliler Ahmet Ö, Ahmet Z. İ, Haki D, Melih M, Muharrem D, Muzaffer A. ve Ufuk Y, hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheliler Bahattin T, Deniz E, Hasan Ş, Murat Ö, Kamber H, Ulaş G, Memet H. ve Nihat B'nin de "rüşvet" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

            İddianamede, ayrıca şüpheliler Ömer E. ve Yılmaz C'nin "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "rüşvet" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

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            Haberler Güncel CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki skandalda telefon kayıtları ortaya çıktı: Ali Kılıç'ın rüşvet atamaları!
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