Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş'ın suçu ne, nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu suikastı nedir, nasıl gerçekleştirildi?

LEVENT GÖKTAŞ NASIL KAÇTI?

Hablemitoğlu cinayetinin bir numaralı sanığı Levent Göktaş'ın halen firari olduğu bildirilirken, gözaltı kararı çıkarıldığı gün Levent Göktaş'ın evine giden polislere Göktaş'ın yurtdışında olduğu ifade edildi.

KEŞİF, TAKİP, İZLEME VE SUİKAST



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla zanlıların belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Nuri Gökhan Bozkır, suikast öncesinde yaptığı keşfin detaylarını ifadesinde anlattı. Hurdacı kılığında Portakal Çiçeği sokakta keşif yaptığını, ajandasına keşifle ilgili notlar tuttuğunu anlatan Bozkır, suikast yapacak kişiyi de olay yerine götürdüğünü anlattı.

MAÇ GÜNÜ SEÇİLDİ



Suikast talimatının Levent Göktaş tarafından verildiğinin kaydedildiği dosya kapsamında, zanlıların operasyonel başkası adına kayıtlı cep telefonu hatlarıyla görüşmeler yaptığı, suikastin 2002-2003 Sezonu Türkiye Kupası Galatasaray-Ankaragücü maç 3. Tur Maç saatinde eylemin gerçekleştirilmesi kararının alındığı ortaya çıktı. Zanlıların eylem sonrasında kullandıkları telefonları ve sim kartları imha ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.

LEVENT GÖKTAŞ BOZKIR'IN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI



Öte yandan gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Sauna Çetesi davasında Bozkır'ın avukatlığını yaptığı biliniyor.

BOZKIR İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU



MİT tarafından Ukrayna'dan paketlenerek getirilen Nuri Gökhan Bozkır çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, "Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.