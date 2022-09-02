Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2022 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2022 08:56
    ABONE OL

    Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş'ın suçu ne, nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu suikastı nedir, nasıl gerçekleştirildi?

    Levent Göktaş hakkında aramalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş yakalandı. Peki, Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş'ın suçu ne, nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu suikastı nasıl gerçekleştirildi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş’ın suçu ne, nerede yakalandı?

    Necip Hablemitoğlu suikastının 1 numarası firari Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı alınmıştı. Levent Göktaş'ın Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandığını duyurdu. Peki, Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş'ın suçu ne, nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu suikastı nasıl gerçekleştirildi? İşte merak edilenler!

    İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandığını duyurdu.

    İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

    Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

    İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

    Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

    Levent Göktaş kimdir?

    Mustafa Levent Göktaş 8 Haziran 1959 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde Çerkes asıllı Göktaş asker ve aynı zamanda avukattı.

    Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde alay komutanlığı görevinde bulundu. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

    7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.

    5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.

        LEVENT GÖKTAŞ NASIL KAÇTI?
        Hablemitoğlu cinayetinin bir numaralı sanığı Levent Göktaş'ın halen firari olduğu bildirilirken, gözaltı kararı çıkarıldığı gün Levent Göktaş'ın evine giden polislere Göktaş'ın yurtdışında olduğu ifade edildi.

        KEŞİF, TAKİP, İZLEME VE SUİKAST

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla zanlıların belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Nuri Gökhan Bozkır, suikast öncesinde yaptığı keşfin detaylarını ifadesinde anlattı. Hurdacı kılığında Portakal Çiçeği sokakta keşif yaptığını, ajandasına keşifle ilgili notlar tuttuğunu anlatan Bozkır, suikast yapacak kişiyi de olay yerine götürdüğünü anlattı.

        MAÇ GÜNÜ SEÇİLDİ

        Suikast talimatının Levent Göktaş tarafından verildiğinin kaydedildiği dosya kapsamında, zanlıların operasyonel başkası adına kayıtlı cep telefonu hatlarıyla görüşmeler yaptığı, suikastin 2002-2003 Sezonu Türkiye Kupası Galatasaray-Ankaragücü maç 3. Tur Maç saatinde eylemin gerçekleştirilmesi kararının alındığı ortaya çıktı. Zanlıların eylem sonrasında kullandıkları telefonları ve sim kartları imha ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda tetiği kimin çektiğinin netlik kazanması bekleniyor.

        LEVENT GÖKTAŞ BOZKIR'IN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI

        Öte yandan gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Sauna Çetesi davasında Bozkır'ın avukatlığını yaptığı biliniyor.

        BOZKIR İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU

        MİT tarafından Ukrayna'dan paketlenerek getirilen Nuri Gökhan Bozkır çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

        Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, "Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

        Necip Hablemitoğlu suikastı nasıl oldu?

        Bundan 17 yıl önce, 18 Aralık 2002'de evinin önünde Necip Hablemitoğlu'nu başından vuran katilin, 15 santimetre mesafeden ateş açtığı belirlendi. Olay yerinde bulunan iki boş kovandan birinin ABD yapımı Ruger, diğerinin ise Alman yapımı Geco marka silahlara ait olduğu tespit edildi. Etkileri nedeniyle bu mermilerin o tarihte Türkiye'de satışı yasaktı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yeniden raftan indirildi. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in yürüttüğü soruşturmada, Hablemitoğlu suikastına ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini ortaya koydu. Örgüt mensubu bir polisin, "Necip Hablemitoğlu cinayeti ile alakalı 18 Aralık 2002'den sonrası ve 6 aylık CDR verilerini şirketlerden istemişler. Onlar da ne var ne yok vermiş. İlgili tarihle alakalı" şeklindeki yazışması, zaman aşımına üç yıl kalan dosyaya delil olarak konuldu. Böylece darbe girişiminden bir gün önce kabul edilen ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Haziran 2018'de karara bağlanan FETÖ çatı davasının iddianamesinde, Hablemitoğlu'nun örgüt tarafından öldürüldüğüne işaret edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kardeşlerim dizisi
        Haberler Güncel Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş'ın suçu ne, nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu suikastı nedir, nasıl gerçekleştirildi?
            SON DAKİKA