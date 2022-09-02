Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş'ın suçu ne, nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu suikastı nedir, nasıl gerçekleştirildi?

Necip Hablemitoğlu suikastının 1 numarası firari Levent Göktaş için kırmızı bülten kararı alınmıştı. Levent Göktaş'ın Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandığını duyurdu. Peki, Levent Göktaş kimdir? Mustafa Levent Göktaş'ın suçu ne, nerede yakalandı? Necip Hablemitoğlu suikastı nasıl gerçekleştirildi? İşte merak edilenler!
İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandığını duyurdu.
İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.
Levent Göktaş kimdir?
Mustafa Levent Göktaş 8 Haziran 1959 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde Çerkes asıllı Göktaş asker ve aynı zamanda avukattı.
Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği'nde alay komutanlığı görevinde bulundu. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.
7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturmasının 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Suçlamaları reddetti.
5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi 21 Nisan 2016'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı bozdu. 9 Haziran 2022'de Hablemitoğlu cinayeti soruşturmasında aralarında Levent Göktaş'ın da bulunduğu 9 emekli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat Göktaş adresinde bulunamadı.